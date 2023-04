Come gli italiani trascorreranno la Pasqua 2023

The Trade Desk (tech company operante nel settore del buying pubblicitario) ha voluto analizzare, a livello europeo, trend e abitudini di consumo dei media durante le festività pasquali.

Secondo la ricerca dell’osservatorio di The Trade Desk, gli italiani festeggeranno la Pasqua 2023 in famiglia. Infatti, ben l’82% degli intervistati trascorrerà con i propri cari le festività della settimana santa. Percentuale ben diversa per il resto d’Europa dove solo il 58% delle persone intervistate celebrerà la Pasqua in famiglia.

Musica e Tv in streaming

Ma a prescindere dalla compagnia preferita, gli italiani come trascorreranno il loro tempo libero durante le festività pasquali? Secondo i dati di GlobalWebIndex, il 70% dei partecipanti allo studio si dividerà tra l’ascolto di musica o podcast in streaming (25%), guardando la Tv in streaming (18%), giocando con i videogames (14%) e leggendo notizie e articoli online (13%). In questo caso, invece, anche a livello europeo le percentuali degli intervistati che scelgono Internet come passatempo pasquale rimangono molto simili e vedono al primo posto musica/podcast in streaming (25%), seguiti da streaming Tv (20%), videogiochi (14%) e news online (13%).

Il “second screen” appassiona gli italiani

Interessante, inoltre, il dato riguardante l’utilizzo dei dispositivi mobili come “second screen”, ovvero l’utilizzo contestuale dello smartphone mentre si sta guardando la televisione. Rispetto a questo specifico fenomeno, infatti, si vede, secondo i dati di GlobalWebIndex, come in Italia il 73% degli intervistati che festeggia la Pasqua utilizzerà il cellulare come “secondo schermo” in particolare per leggere news (35%), ricercare prodotti da acquistare (32%) e cercare informazioni rispetto a quello che si sta guardando in Tv in quel momento (30%). Percentuale che scende al 63% in Europa, ma con le stesse preferenze di consultazione: leggere le news (40%), cercare prodotti da acquistare (35%) e cercare informazioni rispetto a quello che si sta guardando in Tv in quel momento (31%).

Ed è proprio la visione di contenuti in streaming, specialmente video, che nel prossimo periodo pasquale vedrà un probabile incremento di visualizzazioni tra gli italiani del 26%, dato che sale se si considerano le generazioni più giovani, al 29% per millennials e al 31% per la Gen Z, come evidenziato dalla ricerca di The Trade Desk e YouGov.

A Pasqua gli italiani in Tv preferiscono film e news

Rimanendo sempre in tema di televisione ma con uno sguardo ai contenuti, dall’osservatorio emerge come in Italia siano film (83%) e news (72%) i programmi preferiti da guardare nel periodo pasquale, seguiti dallo sport (50%), contenuti scientifici/natura (43%) e lifestyle (41%).