PocketBook Era Color: un completo eBook reader a colori

Cresce la famiglia degli ereader a colori di PocketBook con il nuovo Era Color. Leggero (solo 235 grammi) e compatto, il lettore di libri digitali dell'azienda svizzera è il fratello maggiore del PocketBook Era, vincitore lo scorso anno del Red Dot Award per l'ergonomia: un device touch screen, ma dotato anche di pulsanti di controllo laterali che facilitano la gestione delle pagine e l'impugnatura con una sola mano, offrendo la stessa comodità di lettura anche agli utenti mancini.

Questa versione guadagna uno schermo E-Ink Kaleido 3 a colori, da 7 pollici, ideale per leggere libri, riviste, manga e fumetti, un processore quad-core e una batteria da 2.500 mAh che garantisce almeno un mese di autonomia con una sola ricarica.

Lo schermo antiriflesso aumenta la risoluzione del 50%, ora di 632 × 840 pixel e di 1264 65'x 1680 pixel per le immagini in bianco e nero. Troviamo, inoltre, la funzione SMARTlight, che permette di regolare luminosità e temperatura del colore in base alla luce e alle condizioni di lettura. Non manca l'impermeabilità IPX8 che certifica la resistenza di PocketBook Era Color ad un'immersione di 60 minuti a una profondità di 2 metri.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche con il supporto di 4 formati audio e 6 formati per audiolibri, da fruire attraverso l'altoparlante incorporato oppure su cuffie e impianti audio esterni collegati tramite Bluetooth, mentre la funzione Text-to-Speech consente di trasformare in audio qualsiasi testo sul device. Ebook reader compatibile con 25 formati per libri e grafica, compresi i CBR e CBZ per i fumetti, dotato di 32 GB di memoria interna e servizi cloud (PocketBook Cloud e Dropbox per sincronizzazione la libreria di ebook). Infine citiamo il Wi-Fi a doppia banda (2,4/5 GHz) e gli 11 dizionari preinstallati.

PocketBook Era Color sarà in vendita da metà aprile, nel colore Stormy Sea, ad un prezzo consigliato di 259 euro.