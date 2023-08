PocketBook InkPad X Pro: ebook reader e taccuino digitale

L’ultima novità PocketBook si chiama InkPad X Pro: dispositivo con cui il 4° produttore al mondo di ebook reader fa il suo ingresso nel settore dei taccuini digitali. Un prodotto ibrido che unisce alla comodità della lettura su un ampio schermo E Ink Mobius da 10,3”, la possibilità di scrivere sulla pagina, proprio come si farebbe su carta, con penna digitale Wacom in dotazione. Le note vengono salvate in formato Pdf o Png e possono essere trasferite su computer o altri device tramite cloud.

Basato sul sistema operativo Android 8.1, l’ereader dell’azienda svizzera può utilizzare tutte le app di scrittura per diventare, a tutti gli effetti, un quaderno digitale su cui prendere appunti o fissare un’idea.

La memoria interna da 32 GB assicura lo spazio necessario per contenere libri e creare una serie praticamente infinita di taccuini tematici da portare sempre con sé. Numerosi i formati supportati: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, PNG, BMP, JPG, JPEG, MP3, WAV (audio tramite adattatore USB Tipo C e Bluetooth).

Con i suoi 10,3'' (risoluzione 1404×1872 e 227 PPI) lo schermo antiriflesso dell'InkPad X Pro è studiato per non affaticare gli occhi in qualsiasi condizione di lettura anche grazie alla funzione SMARTlight con illuminazione frontale adattiva. Gli utenti possono scegliere il grado di luminosità della pagina e la tonalità calda o fredda, così da personalizzare al massimo la lettura anche in base alle condizioni di luce.

PocketBook InkPad X Pro ha un processore Quad Core con 2 GB di RAM, Wi-Fi e Bluetooth per ascoltare audiolibri e file audio nei formati MP3 e WAV connettendo cuffie o altoparlanti senza fili. La porta di ricarica è di tipo USB C.

Non dimentichiamo la batteria da 3.200 mAh e le dimensioni pari a 249 ? 173,4 ? 7,7 mm, con un peso di 350 g.

La custodia protettiva, in dotazione insieme alla stilo Wacom, una volta chiusa mette il lettore in stand-by.

InkPad X Pro sarà disponibile da ottobre ad un prezzo di 420 euro.