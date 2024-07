Chi c'è dietro al primo podcast italiano realizzato interamente con l'IA

Un magazine online che si occupa di cultura e fenomeni sociali, ha lanciato un nuovo podcast realizzato interamente dall'intelligenza artificiale. Una operazione che sa di provocazione quella di Culture Boutique con la sua "History of Subcultures" come spiega a Today.it il creative director Matteo Brucato. "Questo progetto nasce dalla nostra necessità di trovare un piano di comunicazione più ampio rispetto a Instagram per approfondire le indagini sulle sottoculture, che da sempre sono il fulcro della linea editoriale che portiamo avanti" spiega Brucato.

"Il podcast risponde all'esigenza di esplorare in maniera creativa nuovi mezzi e tecnologie, sperimentando ed integrando strumenti innovativi all'interno di flussi di lavoro più tradizionali. Per restituire un prodotto che, fino a qualche tempo fa, sarebbe stato molto difficile da gestire". In particolare, prosegue Brucato, "siamo molto attratti dalle novità, a maggior ragione quando si parla di intelligenza artificiale. Adesso questa curiosità ha trovato una valvola di sfogo nel podcast History of Subcultures".

Voce clonata con l'IA

Tra le innovazioni più interessanti del progetto c'è l'uso della sintesi vocale avanzata: la voce del podcaster, infatti, è stata campionata e clonata grazie all'intelligenza artificiale (previo il consenso della persona interessata). Ma, grazie ad una serie di accorgimenti, il team tecnico è riuscito a preservare l'autenticità e la personalità della voce originale, che all'ascolto "suona" naturale. Anche la selezione dei temi affrontati in "History of Subcultures" è stata affidata all'IA che, dopo aver analizzato gli articoli già pubblicati da Culture Boutique, ha scelto gli argomenti più rilevanti e di tendenza.

Non tralasciando l'aspetto visivo del podcast, anch'esso curato dall'intelligenza artificiale generativa (come emerge dagli originali artwork delle copertine degli episodi). "Sottolineo però che tutti i testi sono stati scritti dai nostri autori - illustra Brucato -, e che ogni episodio di History of Subcultures è sottoposto ad una revisione meticolosa per assicurare la massima qualità e accuratezza dei contenuti: dal fact-checking - per stabilire se una notizia sia vera o falsa - alla coerenza editoriale".

Fase ancora esplorativa

Negli Stati Uniti, il primo podcast prodotto dall'intelligenza artificiale ("Joe Rogan AI Experience") presenta al pubblico una serie di conversazioni inventate tra l'intervistatore e altri "falsi ospiti" come l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (sempre più al centro, sui social, di foto deepfake che lo ritraggono in situazioni per lui improbabili). Lanciato nel febbraio 2023 su Youtube, il progetto del comico Joe Rogan è riuscito a raccogliere un milione e quattrocentomila visualizzazioni nell'arco di cinque mesi.

E il riscontro dei podcast in Italia? I dati parlano chiaro: secondo una ricerca NielsenIQ per Audible, nel 2023 quasi 1 italiano su 3 ha ascoltato un podcast (o un audiolibro), e dal 2022 gli ascoltatori sono aumentati di un milione. È facile capire, pertanto, l'importanza dell'apporto dell'IA. "In particolare, sta aiutando noi di Culture Boutique ad ottimizzare alcuni processi, tagliando i tempi per la realizzazione di contenuti audio (e non solo)", ammette Brucato. Fermo restando, chiosa, "che siamo in una fase di esplorazione e per me la componente umana resta sempre fondamentale. Infatti, per quanto evoluta, l'intelligenza artificiale ha ancora bisogno della sensibilità e del tocco personale di chi la usa per non scadere nella mediocrità".