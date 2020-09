Poste Mobile non va: niente chiamate né internet

Poste Mobile non va: il servizio dell'operatore telefonico di Poste italiane non funziona in tutta Italia: gli utenti lamentano soprattutto l’assenza di linea telefonica e di linea dati, e quindi l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate e navigare su Internet.

Dall'account twitter di Poste Mobile la risposta agli utenti in cerca di informazioni è sempre la stessa: "Stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile". Ma nessuna informazioni viene data circa i tempi del ripristino.

Le segnalazioni degli utenti indicano che PosteMobile sta avendo problemi da 11:09 AM CEST. https://t.co/alPl0No454 Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiPosteMobile — Downdetector Italia (@downdetectorIT) September 28, 2020

Secondo i dati della piattaforma downdetector i disservizi sarebbero iniziati a metà mattina di oggi 28 settembre 2020 e coinvolgerebbero un po' tutta italia.

In tanti lamentano di non riuscire a contattare neppure il numero 160 del servizio clienti mentre sul portale della società si legge un avviso relativo ai malfunzionamenti sulla rete.

"Stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio", il messaggio che campeggia nella home page. "Stiamo tentando di ripristinare il servizio con tutte le strutture interessate anche esterne all'azienda", precisano dalla società.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PosteMobile è un operatore Mobile Virtual Network Operator, ovvero una società di telecomunicazioni che utilizza l'infrastruttura di un operatore mobile. Fino al 2020 PosteMobile si appoggiava alla rete Wind, ma ad agosto era stato annunciato il ritorno alla rete Vodafone. Al 30 giugno 2020 risultano attive 4.566.000 di linee.