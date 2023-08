Power station Bluetti con batterie modulari: versatili, espandibili e per tutte le esigenze

Le power station portatili sono prodotti sempre più diffusi sul mercato. Apparecchi che ospitano una batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) in grado di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, attrezzi da giardino, cellulari, Pc e molto altro ancora). Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto per alimentare attrezzi da giardino, griglie elettriche, frigo portatili e altri prodotti. Dispositivi ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

La capacità dei modelli più avanzati può essere, inoltre, maggiorata utilizzando le batterie di espansione. Si tratta di moduli aggiuntivi, utilizzabili, anche in modo indipendente, che consentono di ampliare in modo significativo la capacità di una power station in base alle necessità dell’utente, in modo facile e veloce.

Da Bluetti arriva un’ampia gamma di batterie di espansione, utilizzabili su varie power station di ultima generazione realizzate dall’azienda. Si tratta dei modelli B230, B300, B300S e B80. Moduli aggiuntivi con a bordo batterie LiFePO 4, garantite per 3.000-3.500 cicli di carica, all’80% di potenza. A bordo troviamo anche un avanzato BMS proprietario (Battery Management System) per la protezione contro sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti.

Inoltre le batterie di espansione Bluetti possono essere utilizzate anche in modo indipendente come degli enormi power bank. Sono infatti dotate di uscite dedicate come una porta USB-C da 100 W, una porta USB-A da 18 W e una presa accendisigari da 12V/10A. Per la ricarica, si possono utilizzare alimentatori AC, pannelli solari e prese per accendisigari auto.

Bluetti B230, B300, B300S e B80: caratteristiche principali

Di seguito le caratteristiche complete dei vari modelli:

Moduli di espansione per tutte le esigenze, da piccole unità facili da trasportare fino a batterie con una capacità complessiva di ben 18 kWh. Si parte dalla compatta B80 collegabile alla power station Bluetti AC60; batteria aggiuntiva da 806 Wh in grado di ricaricare uno smartphone 43 volte o un laptop per 10 volte e alimentare una lampadina per oltre 60 ore.

Il modello B80 è resistente ai liquidi e alla polvere, con certificazione IP65, e può quindi essere utilizzato anche all'aperto o in barca.

Proseguiamo con la B230, compatibile con l’AC200Mx (qui la nostra recensione).Scendendo nel dettaglio, la capacità di questa power station può essere incrementata fino a 6.144 Wh, collegando all’AC200Max fino a due moduli aggiuntivi Bluetti B230 (ognuno da 2.048 Wh). Soluzione adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardinaggio, frigoriferi portatili e grill elettrici.

Infine le batterie di espansione top di gamma B300 e B300S; quest’ultima è dotata della funzione di autoriscaldamento che le permette di funzionare anche a temperature fino a -20°C. Grazie a questi moduli da 3 kWh, la power station AC300 può raggiungere una capacità di 12.288 Wh, utilizzando quattro batterie di espansione B300 o B300S, mentre il modello AC500 supporta quattro B300 o sei B300S per un totale di ben 18.432 Wh, sufficienti ad alimentare una casa di dimensioni medie per quasi una settimana. Soluzioni decisamente potenti e versatili, collegabili a varie tipologie di dispositivi elettronici ed elettrodomestici come frigoriferi e lavastoviglie.

Bluetti AC60P e AC180P

Bluetti lancerà prossimamente due nuove power station denominate AC60P e AC180P. AC60P è un modello compatto, con certificazione IP65 e peso di 9,1 kg. Abbinata a due batterie di espansione B80P da 806 Wh, la sua capacità può essere estesa dai 504 Wh iniziali ad un massimo di 2.116 Wh.

AC180P offre, invece, una capacità di 1.440 Wh con un'uscita massima di 1.800 W.

Prezzi

Le batterie di espansione sono acquistabili sul sito dell’azienda ai seguenti prezzi:

- Bluetti B80 a 699 euro

- Bluetti B230 a 1.399 euro

- Bluetti B300 a 2.099 euro

- Bluetti B300S a 2.699 euro

Scopri di più su Amazon:

- Bluetti B80

- Bluetti B230

- Bluetti B300