Prezzi carburante su Google Maps: ecco come vederli

I prezzi dei distributori di carburante sono finalmente disponibili direttamente all'interno di Google Maps. Annunciata lo scorso anno, questa comodissima funzionalità è ora in via di attivazione nel nostro Paese.

E' possibile accedere a questa funzione in modo semplicissimo, con i prezzi dei carburanti visualizzabili in diversi modi; una volta aperta l'applicazione Google Maps, basterà selezionare una delle pompe nelle nostre vicinanze per visualizzare il prezzo della benzina SP95.

Aprendo completamente la scheda del distributore sarà possibile consultare tutti i prezzi dei carburanti disponibili (benzina SP95/98/100, diesel, GPL e metano). Scheda che ospita numerose ed utili informazioni come le indicazioni stradali, gli orari di apertura e chiusura e le recensioni degli utenti.

In alternativa è possibile visualizzare i prezzi dei carburanti inserendo i termini "stazione di servizio”, “benzina” o “benzinaio" nella barra di ricerca di Google Maps. L'altro modo è quello di selezionare direttamente la voce "Benzinai" presente sotto la barra di ricerca, accanto a Ristoranti, Shopping, ecc.

Non manca, infine, il pulsante "Visualizza elenco" in grado di mostrare i prezzi dei distributori nelle nostre vicinanze.