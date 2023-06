Proscenic DustZero S3: aspirapolvere senza fili con stazione di svuotamento

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Proscenic DustZero S3. Si tratta di un aspirapolvere ciclonico a batteria accompagnato da una completa base di ricarica dotata di un interessante sistema per lo svuotamento automatico dello sporco. Soluzione in grado di trasferire tutta la polvere raccolta dal DustZero S3 in un sacchetto presente all’interno della base di ricarica. Un’utile tecnologia che consente di svuotare la scopa senza venire a contatto con lo sporco.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del Proscenic DustZero S3.

Aspirapolvere: design e caratteristiche tecniche

Proscenic DustZero S3 si presenta con un design moderno e curato. Aspirapolvere realizzato in plastica, con una comoda impugnatura a pistola e asta in metallo per la scopa, con lunghezza regolabile.

Una scopa elettrica ciclonica dotata di motore da 450W, con un potere aspirante di 30.000 Pa. Ricordiamo, inoltre, il sistema di filtrazione a 5 strati: separatore ciclonico, griglia in metallo, filtro Hepa in entrata che cattura le particelle prima che raggiungano il motore, filtro in spugna, secondo filtro Hepa in uscita.

I primi quattro elementi si trovano all’interno del serbatoio rimovibile dello sporco da 0,66 litri, mentre il secondo filtro estraibile si trova nella zona posteriore subito dietro il comando per la regolazione delle 4 velocità disponibili: Eco, Auto con funzione riconoscimento tappeti, Max e Turbo attivabile per soli 10 secondi.

Peccato per l’assenza del comando di alimentazione a grilletto sostituito da un pulsante sul lato superiore della scopa. Qui è anche presente un semplice display con varie icone dedicate a batteria, velocità di aspirazione ed eventuali guasti.

Infine la batteria al litio removibile (8 unità da 2.500 mAh) presente sul lato inferiore.

Accessori in dotazione

Proseguiamo con i vari accessori in dotazione; partiamo dalla scopa principale con rullo rimovibile dotato di setole, ma privo di elementi in gomma. Accessorio con motore elettrico, sistema anti aggrovigliamento, due ruote con rivestimento in gomma e Led per illuminare aree buie come sotto il divano o sotto il letto.

Proseguiamo con le due bocchette: la prima, più stretta, è utile, ad esempio, per fessure o angoli delle finestre. Passiamo poi alla spazzola rotonda con setole, ideale per armadi, davanzali, tavoli, ecc.

Assenti, purtroppo, ulteriori ed utili accessori come una piccola scopa con motore elettrico per la tappezzeria ed un tubo flessibile per le bocchette.

Non dimentichiamo, infine, il manuale d’uso in italiano e i vari ricambi; tre sacchetti per la base (uno già preinstallato), filtro Hepa in ingresso, filtro in spugna e spazzola per la pulizia della scopa.

Base di ricarica con sistema di svuotamento della polvere

Proscenic DustZero S3 vanta una completa base in plastica e alluminio che consente di ospitare i vari accessori e mantenere la scopa in verticale senza utilizzare un supporto da muro. Base che consente anche di ricaricare la scopa senza rimuovere la batteria e di svuotare il serbatoio dell’S3. La base ospita, infatti, un potente sistema di aspirazione in grado di trasferire lo sporco dal serbatoio della scopa (svuotabile anche manualmente) al sacchetto da 3 litri presente nella stazione di ricarica. Soluzione che permette di non venire mai a contatto con la polvere raccolta, con il sacchetto, simile a quello dei tradizionali aspirapolvere, sufficiente per diverse settimane.

Sistema, inoltre, di facile utilizzo. Posizionando la scopa nella stazione, verrà aperto automaticamente il serbatoio dello sporco dell’S3; poi basterà premere il pulsante sulla sommità della scopa per avviare il sistema di aspirazione della base che trasferirà lo sporco dall’S3 al sacchetto presente nella stazione di ricarica. Infine, quando si vorrà utilizzare di nuovo la scopa, basterà estrarla dalla stazione e chiudere manualmente il coperchio del serbatoio dell’S3.

Ricordiamo, inoltre, la lampada UV, nella base, utile per eliminare i germi e ridurre i cattivi odori, ed il rivestimento antibatterico presente nel sacchetto per la raccolta della polvere. Non manca, infine, un led che indica il livello di riempimento del sacchetto.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Passiamo ora all’esperienza d’uso della Proscenic DustZero S3: una scopa elettrica potente e dalla buona qualità costruttiva. Scopa bilanciata, con una buona ergonomia, nonostante il peso di 3 Kg, e con uno snodo che consente di pulire facilmente anche sotto letti e divani. Aspirapolvere, inoltre, dal rumore abbastanza contenuto. Proseguiamo con il serbatoio sporco dalle buone dimensioni e dotato di un pratico coperchio nella parte inferiore.

Non dimentichiamo l'autonomia pari a circa 60 minuti utilizzando l’S3 alla minima potenza. Batteria ricaricabile in 2,5 ore, che consente la pulizia di un ambiente di circa 100 mq.

Semplici le operazioni di manutenzione: tutte le varie parti possono, infatti, essere rimosse e pulite con facilità. Ottima la valutazione sulla completa base di ricarica con sistema di auto svuotamento.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto i Led della scopa di debole intensità, la ridotta dotazione di accessori e l’indicatore della batteria non visibile quando la scopa è posizionata nella stazione di ricarica. Molto semplice il display e poco efficace la modalità “Auto” per la regolazione della potenza di aspirazione.

Proscenic DustZero S3 è in offerta su Amazon al prezzo di 339 euro, grazie al coupon di 60 euro.

