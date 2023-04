Proscenic Floobot X1 e V10: robot aspirapolvere-lavapavimenti in offerta a partire da 269 euro

Proscenic ha presentato i nuovi robot aspirapolvere intelligenti Floobot X1 e V10. Entrambi i dispositivi fanno dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri cavalli di battaglia. L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere fornito anche di base di svuotamento automatico.

Attraverso il sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright ed una potente aspirazione da 3000 Pa, è possibile pulire in profondità la casa grazie all’opzione 2-in-1 di aspirazione e lavaggio simultanea. Infatti, con una vibrazione di 3000 volte al minuto, X1 e V10 permettono di rimuovere efficacemente le macchie ostinate, adattandosi a tutti i pavimenti. Dotati di un serbatoio dell'acqua da 250 ml, i nuovi robot aspirapolvere intelligenti di Proscenic garantiscono una pulizia della casa fino a 30 giorni consecutivi.

La navigazione assistita dal laser PathPro consente una mappatura accurata dell’abitazione, personalizzabile e modificabile attraverso l’app di Proscenic, dando all’utente la possibilità di impostare il percorso e le zone che non devono essere oggetto di pulizia. Oltre al sensore per moquette, i sensori di tracciamento del pavimento consentono una completa pulizia del pavimento. Non mancano, ovviamente, i sensori anticollisione e i sensori di dislivello in grado di rilevare scale o gradini. Ricordiamo anche il sensore identificatore di tappeti che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda.

Il design sottile (solo 7,4 cm) permette di raggiungere anche i punti più difficili, sotto divani, letti e altri mobili.

Non dimentichiamo la smart app di Proscenic. L’applicazione offre un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dell'apparecchio e consente di visualizzare lo stato di usura dei componenti, tracciando anche il tempo di pulizia e l’area coperta dal dispositivo. Non manca, inoltre, la compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Infine i prezzi. L’X1 è in offerta su Amazon a 399 euro, mentre il V10 è disponibile, in promozione, a 269 euro (sconti tramite coupon).

