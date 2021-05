PS5 zero waste: il packaging è completamente riciclabile

Negli ultimi 50 anni l'uso della plastica in tutto il mondo è aumentato di circa venti volte, ma i tassi di riciclaggio rimangono piuttosto bassi, intorno al 9%. Ciò ha contribuito ad aumentare l'inquinamento degli oceani del mondo, una questione di crescente e urgente preoccupazione. Ecco perché, nel 2020, Sony Corporation ha stabilito il piano "Green Management 2025", che prevede un impegno serio e costante per eliminare sia l'uso di plastica negli imballaggi di piccoli prodotti entro il 2025, che del 10% la quantità di imballaggi in plastica negli altri prodotti.

La confezione di PlayStation 5 è completamente riciclabile

Sony negli ultimi anni ha compiuto numerosi progressi in questa direzione, e non a caso la confezione di PlayStation 5 cela un aspetto diverso rispetto ai precedenti packaging. I materiali utilizzati per la console PS5 e l'imballaggio degli accessori sono progettati per essere completamente riciclabili e, a seconda del prodotto, il packaging di ogni console di marchio Sony ha una percentuale "plastic free" compresa tra il 93 e il 99% (in peso). Per raggiungere il nobile obiettivo sono stati implementati una serie di miglioramenti: