Razer DeathAdder V3 Pro: gaming mouse leggerissimo e dalle elevate prestazioni

Razer annuncia il nuovo DeathAdder V3 Pro, l?ultima versione della sua linea di mouse più venduta. Grazie a tecnologie proprietarie, come Razer HyperSpeed e la nuova Razer HyperPolling, combinate con un rinnovato design ergonomico e ultraleggero, il Razer DeathAdder V3 Pro è il miglior alleato dei gamer.

Design e autonomia

Lanciato nel 2006, con oltre 15 milioni di mouse venduti in tutto il mondo, l?acclamato DeathAdder è il mouse gaming più popolare di Razer, apprezzato dagli atleti di esport di livello mondiale. Periferica dal rinnovato design con comode scanalature e ridotte svasature sui lati in grado di offrire una presa ed un supporto migliori per la mano. Inoltre la rotella di scorrimento, i pulsanti e il supporto per il palmo della mano sono stati rialzati per una maggiore accessibilità. Mouse disponibile nelle varianti di colore bianco e nero, con un peso rispettivamente di soli 63 e 64 grammi. Il DeathAdder V3 Pro è più leggero del 25% rispetto al suo predecessore, vanta una durata della batteria fino a 90 ore ed è facilmente ricaricabile tramite USB di tipo C con il cavo di ricarica Razer Speedflex in dotazione.

Caratteristiche tecniche

Anima del DeathAdder V3 Pro è il sensore ottico Razer Focus Pro 30K con una precisione di risoluzione del 99,8%. Questo nuovo e potente sensore è dotato di una serie di funzionalità basate su AI come Smart Tracking, Motion Sync e Asymmetric Cut-off. Il DeathAdder V3 Pro è, inoltre, dotato della terza generazione dell?Optical Mouse Switch di Razer, che elimina il rischio di doppi clic involontari e azzera il ?debounce delay?. Ultraveloci e affidabili, questi switch ottici hanno un ciclo di vita di 90 milioni di clic.

Dotato della HyperSpeed Wireless, la tecnologia proprietaria di Razer fino al 25% più veloce di altre tecnologie simili, il DeathAdder V3 Pro è anche compatibile con il nuovo HyperPolling Wireless Dongle (vedi il prossimo paragrafo). Nativamente supporta un polling rate di 1000 Hz, con intervalli di polling di 1ms. Con l?aggiunta del dongle Razer HyperPolling Wireless, il DeathAdder V3 Pro esegue il polling in modalità wireless a intervalli di 0,25 ms, con una frequenza 4 volte superiore rispetto al passato e quattro volte più veloce rispetto alle velocità di polling standard.

HyperPolling Wireless Dongle

Il dongle wireless Razer HyperPolling è il primo in grado di raggiungere una frequenza di polling wireless di 4000Hz. Posizionato sulla scrivania, per ricevere segnali wireless senza ostacoli, l?HyperPolling Wireless Dongle è in grado di commutare automaticamente la velocità di polling per un?esperienza di gioco competitiva più performante. Supportando sia il DeathAdder V3 Pro che il Viper V2 Pro, nonché i futuri mouse compatibili, viene gestito tramite Razer Synapse per semplificare l?uso e la configurazione di profili di gioco.

Prezzi

Razer DeathAdder V3 Pro e HyperPolling Wireless Dongle sono già disponibili ai seguenti prezzi:

- Razer DeathAdder V3 Pro a 159,99?

- Razer HyperPolling Wireless Dongle a 34,99?

- Bundle: Razer DeathAdder V3 Pro + Razer HyperPolling Wireless Dongle a 177,50? (Bundle disponibile in pre-ordine solo su Razer.com)