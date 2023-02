Razer Viper Mini Signature Edition: nuovo mouse da gaming veloce e leggero

Razer annuncia il nuovo Viper Mini Signature Edition, mouse da gaming di fascia altissima, iperleggero e senza fili. Questo nuovo mouse, destinato agli appassionati di videogiochi, vanta un peso di soli 49 grammi, linee estremamente moderne ed avanzate caratteristiche tecniche.

Realizzato in lega di magnesio di alta qualità, Viper Mini Signature Edition presenta un eccezionale rapporto peso/resistenza, grazie ad un nuovo design ultraresistente. Ogni unità del Viper Mini Signature Edition è creata con un esoscheletro stampato a iniezione che viene poi lavorato e lucidato. Il guscio dell’esoscheletro viene poi sottoposto ad un trattamento per ridurre i rischi di corrosione e successivamente verniciato e assemblato.

L’uso della lega di magnesio e delle tecniche di stampaggio a iniezione hanno permesso di ridurre significativamente il peso senza comprometterne la solidità, pur consentendo una presa confortevole. Queste scelte hanno consentito al Viper Mini Signature Edition di essere leggerissimo, pur offrendo elevate prestazioni.

Dotato delle più recenti innovazioni, Viper Mini Signature Edition è un mouse di fascia altissima. Grazie al sensore ottico Razer Focus Pro, alla terza generazione dei Razer Optical Mouse Switch e all’HyperPolling Wireless con un polling rate reale di 4000 Hz, Viper Mini Signature Edition integra la più avanzata tecnologia gaming wireless. Inoltre, si ricarica completamente in meno di 90 minuti.

Viper Mini Signature Edition viene fornito in un’elegante confezione con un dongle wireless Razer HyperPolling pre-accoppiato, un set di piedini per mouse Corning Gorilla Glass 3, un panno in microfibra, 2 set di nastri Razer Mouse Grip Tape e 2 salviettine. Inoltre, è inclusa un’estensione di garanzia di 3 anni.

Prezzo e disponibilità

Razer Viper Mini Signature Edition sarà disponibile nelle prossime settimane ad un prezzo di 319,99 euro.