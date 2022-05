Razer Viper V2 Pro: un mouse wireless velocissimo ed ultra-leggero

Razer annuncia il Viper V2 Pro, un mouse wireless ultra-leggero dedicato, in particolare, agli appassionati di videogiochi.

Con il Viper V2 Pro viene svelato anche il nuovo sensore ottico Focus Pro 30K di Razer, in grado di garantire una precisione di risoluzione completa del 99,8%. Dotato di funzionalità basate su AI come Smart Tracking, Motion Sync e Asymmetric Cut-off, offre altissime prestazioni nei videogame. L’Asymmetric Cut-off è stato migliorato per supportare fino a 26 livelli granulari di regolazione dell’altezza rispetto ai 3 della versione precedente. Questa più ampia gamma di personalizzazione consente di impostare una distanza di sollevamento e di atterraggio più adatta al proprio stile di gioco.

Inoltre il Viper V2 Pro è dotato dei nuovi switch Razer Optical Mouse Gen-3 che evitano in modo assoluto problemi di doppio clic e ‘debounce delay’. Garantiscono, inoltre, un ciclo di vita fino a 90 milioni di clic, aumentando del 25% quello della generazione precedente.

Il Viper V2 Pro ha un'autonomia di 80 ore, è ricaricabile tramite Type-C e dispone di un pulsante di controllo dei DPI sulla parte inferiore, che consente di regolare ‘on the fly’ la sensibilità senza dover ricorrere al software. Sono inclusi nella confezione grip tape pretagliati sulla forma del Viper V2 Pro, un cavo di ricarica Razer Speedflex e l’USB dongle extender HyperSpeed da 2.4GHz.

Il Razer Viper V2 Pro è già ordinabile, nei colori nero e bianco, al prezzo di 159,99 euro.

