La conquista dello spazio continua: Elon Musk lancia 4 civili nello spazio

Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato alle 2 di questa notte (ora locale) dalla Florida. L'equipaggio resterà in orbita per tre giorni

Quattro civili senza alcun astronauta professionista. È questo l'equipaggio del razzo SpaceX Falcon 9 di Elon Musk, decollato alle 2 di questa notte dal Kennedy Space Center in Florida, per una missione di tre giorni - denominata Inspiration4 - in orbita attorno alla Terra, a un'altezza di 575 chilometri. Una grande palla di fuoco ha illuminato il cielo, mentre i nove motori del razzo iniziavano ad allontanarsi dal nostro pianeta.

La società guidata dal tycoon sudafricano ha comunicato che il secondo stadio del Falcon 9 si è separato come previsto circa 12 minuti dopo il decollo, lasciando la capsula Dragon con i quattro turisti spaziali a bordo da soli nel cosmo. Il primo stadio, dopo avere strappato il razzo alla gravità terrestre, è stato recuperato in in sicurezza su una chiatta in mare, per poter essere riutilizzata in futuro.

La vista dalla capsula Dragon

L'equipaggio di civili

Il ruolo di comandante della spedizione è ricoperto dall'imprenditore miliardario Jared Isaacman, che 10 mesi fa ha ideato la missione per raccogliere 200 milioni di dollari)a favore del St. Jude Children's Research Hospital di Memphis. Al suo fianco ci sono anche l'ingegnere aerospaziale Chris Sembroski, la divulgatrice Sian Proctor, prima donna di colore a ricoprire il ruolo di pilota, e la 29enne Hayley Arceneaux, sopravvissuta a un tumore e prima portatrice di protesi nello spazio.