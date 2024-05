realme 12 5G: in arrivo tre nuovi smartphone di fascia media

realme ha annunciato ufficialmente la data di lancio della nuova serie 12 5G, che arriverà in Italia il 14 maggio e sarà composta dai modelli 12+ 5G, 12 5G e 12x 5G.

Prodotti di fascia media, dal raffinato design e dalle complete caratteristiche. In particolare sul realme 12+ 5G troviamo una fotocamera Sony ed il retro in in pelle vegana premium altamente resistente, mentre il 12 5G utilizza una camera principale da 108MP ed un particolare design con nuove colorazioni. Infine il realme 12x 5G vanta linee curate ed un ampio display.

Di seguito le caratteristiche principali dei vari smartphone già presentati su altri mercati.

realme 12+ 5G

- Display: AMOLED, 6,67 pollici, Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), 120 Hz

- Processore: MediaTek Dimensity 7050 5G a 6 nanometri, CPU octa core a 2,6 GHz, GPU Mali-G68 MC4

- Memoria: 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP Sony LYT-600 con stabilizzazione ottica + ultra wide 8 MP + macro 2 MP

- Fotocamera frontale: 16 MP

- Connettività: 5G, dual sim, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 67 Watt

- Dimensioni: 163 x 75,5 x 7,9 mm

- Peso: 190 grammi

- Sistema operativo: realme UI 5.0 su base Android 14

realme 12 5G

- Display: LCD IPS, 6,72 pollici, Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), 120 Hz

- Processore: MediaTek Dimensity 6100+, a 6 nm, CPU octa core a 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2

- Memoria: 6 - 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione

- Fotocamere posteriori: principale da 108 MP + ritratti da 2 MP

- Fotocamera frontale: 8 MP

- Connettività: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C, jack audio da 3,5 mm

- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 45 Watt

- Dimensioni: 165,5 x 76,1 x 7,69 mm

- Peso: 188 grammi

- Sistema operativo: realme UI 5.0 su base Android 14

realme 12x 5G

- Display: LCD, 6,72 pollici, 120 Hz

- Processore: MediaTek Dimensity 6100+, a 6 nm, CPU octa core fino a 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2

- Memoria: 12 GB di RAM e 256 - 512 GB di spazio di archiviazione

- Fotocamere posteriori: 50 MP + 2 MP in bianco e nero

- Fotocamera frontale: 8 MP

- Connettività: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C

- Batteria: 5.000 mAh

- Dimensioni: 165,6 x 76,1 x 7,69 mm

- Peso: 188 grammi

- Sistema operativo: realme UI 5.0 su base Android 14

Disponibilità e prezzi

La nuova serie 12 5G arriverà in Italia il 14 maggio con prezzi ancora non comunicati.