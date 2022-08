realme Watch 3 e Buds Air 3 Neo: smartwatch e auricolari low cost a partire da 39 euro

realme ha presentato due interessanti dispositivi low cost: realme Watch 3 e realme Buds Air 3 Neo. Lo smartwatch realme Watch 3 è proposto al prezzo di 69,99 euro, mentre realme Buds Air 3 Neo è disponibile a 39,99 euro.

realme Watch 3

Il nuovissimo realme Watch 3 è dotato di un ampio display da 1,8 pollici, una cornice metallica riflettente e una copertura posteriore curva. Tramite il collegamento Bluetooth è possibile effettuare chiamate, migliorate dall’avanzato algoritmo di cancellazione del rumore integrato nel dispositivo.

Lo smartwatch è dotato anche di funzioni di monitoraggio fitness e della salute. A bordo troviamo un sensore per tenere d'occhio la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'orologio supporta oltre 110 tipologie di modalità sportive, tra cui corsa all'aperto, boxe, vogatore, yoga e altro ancora. Resistente a polvere e acqua, il dispositivo è dotato di grado di protezione IP68.

Inoltre si possono tenere traccia di tutti i parametri relativi alla salute e all’allenamento registrati dal Watch 3 sull'app realme Link. L'applicazione fornisce anche approfondimenti dedicati e registra le routine di allenamento degli utenti, fornendo una valutazione dell'intensità e suggerimenti per l'allenamento successivo in base ai risultati aerobici. L’app suggerisce anche il tempo di recupero del corpo dopo una sessione di allenamento.

realme Buds Air 3 Neo

Le nuove cuffie realme Buds Air 3 Neo vantano un design accattivante in vari colori, con una custodia di ricarica semi-trasparente. Cuffie compatibili con Dolby Atmos e dotate anche di algoritmo di cancellazione del rumore ambientale nelle chiamate. La batteria delle realme Buds Air 3 Neo garantisce 7 ore di riproduzione musicale per singolo auricolare e 30 ore di autonomia sfruttando l’accumulatore nella custodia di ricarica. Non manca, infine, la ricarica rapida: 10 minuti di carica per 120 minuti di riproduzione.

