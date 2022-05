Reazioni ai messaggi WhatsApp: disponibili nelle prossime ore in Italia

Reazioni su WhatsApp, ci siamo. Ad annunciare la nuova funzione, che sarà introdotta dalle prossime ore e sarà in tutto e per tutto simile a quella già attiva su Messenger da qualche anno, è stato il 'grande capo' di Meta, Mark Zuckerberg, con un post sul suo profilo ufficiale Facebook.

'Reagire' ai messaggi su WhatsApp

Si tratta di una nuova svolta per il client di messagistica della galassia controllata da Facebook, che permetterà agli utenti di reagire a un messaggio, per l'appunto, senza dover rispondere di rimando con un ulteriore messaggio, spesso composto da una sola emoticon.

Il funzionamento è immediato: sarà infatti sufficiente tenere premuto un messaggio ricevuto per accedere al menu delle emoji, che una volta selezionate compariranno in basso a destra nella bolla di testo. Per il momento, sarà possibile scegliere tra: pollice in su, cuore, le 'faccine' risata, stupore e disappunto, e le mani giunte "per ringraziare o esprimere un apprezzamento", come puntualizzato dallo stesso Zuckerberg.

Le reazioni su WhatsApp saranno disponibili sia sulle conversazioni tra due utenti, sia all'interno dei gruppi. Come sottolineato in passato da Zuckerberg, in futuro il 'catalogo' delle emoji selezionabili sarà ampliato (non è ancora dato sapere se con l'intero standard Unicode, come avviene su Messenger di Facebook).