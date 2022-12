Recensione Alldocube GTBook 15: un interessante notebook low cost

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo notebook Alldocube GTBook 15. Pc portatile per tutte le tasche che vanta un display da 15,6 pollici, un?ampia dotazione di memoria e complete connessioni.

Laptop con a bordo Windows 11, acquistabile in offerta su Amazon a 339 euro, con uno sconto del 15%.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Alldocube GTBook 15.

Design e caratteristiche tecniche

Il GTBook 15 si presenta con un design elegante e curato. Una scocca in plastica e metallo, con dimensioni pari a 332 x 220 x 19,6 mm ed un peso di 1,5 Kg.

Notebook dotato di un ampio schermo IPS da 15,6 pollici Full HD ed una comoda e ampia tastiera con tastierino numerico. Tastiera purtroppo non retroilluminata e con layout Usa-internazionale, privo di lettere accentate (configurazione aggiornabile alla lingua italiana, acquistato gli appositi sticker su Amazon). Citiamo anche l?ampio touchpad, con diagonale da 6,1 pollici.

Passiamo ora al processore, l?Intel Celeron N5100: CPU con 4 core e 4 thread, architettura Jasper Lake e frequenza massima di 2,8 GHz. Proseguiamo con la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics. Buona la dotazione di memoria con 12 GB di Ram DDR4 e SSD da 256 GB accessibile tramite un vano sul fondo del notebook. Storage che può essere ampliato utilizzando lo slot micro SD, fino a 128 GB e tramite l?interfaccia SATA da 2,5? per hard disk fino a 3 TB.

Non dimentichiamo la connettività wireless che include il WiFi ac dual band ed il Bluetooth 5.0. Proseguiamo con la batteria da 10.000 mAh, la camera frontale da 2 MP e i due speaker stereo.

Passiamo alla dotazione di porte partendo dal lato destro dove troviamo lo slot per una micro SD, l?uscita audio per cuffie con jack da 3,5 mm ed una USB 3.0 Type A. Proseguiamo con il lato sinistro che ospita la presa per il caricabatteria da 12V/3A/36W, una mini HDMI 1.4, una USB Type-C 3.0 (solo dati) ed una seconda USB 3.0 Type-A.

Software, prestazioni e prezzo

Il notebook di Alldocube è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Home, senza personalizzazioni da parte del produttore cinese.

Passiamo ora alle prestazioni, con un giudizio in generale positivo. Alldocube ha sviluppato un notebook pensato per le applicazioni Office, la navigazione Internet e la visione di contenuti video. In questi ambiti di utilizzo le prestazioni sono buone con un sistema sempre reattivo. Sufficienti le prestazioni dell?SSD da 256 GB (488 MB/s in lettura e 413 MB/s in scrittura). Nessun problema, inoltre, nella navigazione Internet e nel multitasking grazie alla Ram da 12 GB. Infine, in ambito videoludico, è possibile utilizzare giochi poco esigenti, come ad esempio Asphalt Xtreme, presi direttamente dal Microsoft Store.

Discreta la valutazione sullo schermo con trattamento antiriflesso, dai colori naturali, ma con angoli di visione ed una luminosità non molto elevati.

Giudizio abbastanza positivo sulla tastiera dalla costruzione solida, che consente una digitazione veloce e senza errori. I tasti, dalla corsa abbastanza lunga, sono di buone dimensioni comprese le frecce direzionali, tranne la prima fila che ospita anche il pulsante di alimentazione. Peccato per l?assenza del layout in italiano e della retroilluminazione. Ricordiamo, inoltre, l?ampio touchpad, sempre preciso, e la camera frontale e gli speaker dalle prestazioni sufficienti.

Notebook silenzioso, con un'ottima dissipazione del calore grazie all'ampia presa di aerazione presente sul fondo. Buona la qualità costruttiva. Pc portatile facile da trasportare, con peso e spessore abbastanza contenuti.

Concludiamo con l?autonomia che arriva a circa 4-5 ore, con WiFi sempre attivo e schermo alla massima luminosità.

Ricordiamo, infine, il prezzo. Alldocube GTBook 15 può essere acquistato in offerta su Amazon a 339 euro, con uno sconto del 15%.

