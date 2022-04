Recensione Alldocube Smile X: un completo tablet a 149 euro

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Alldocube Smile X. Si tratta di un tablet low cost acquistabile in offerta su Amazon a 149 euro. Un modello dalle complete caratteristiche, equipaggiato con uno schermo da 10 pollici Full HD e completa connettività 4G.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell’Alldocube Smile X.

Design

Lo Smile X si presenta con un tradizionale design, senza particolari innovazioni stilistiche. Un tablet dalle dimensioni pari a 240 x 159 x 9,4 mm e con un peso di 528 grammi.

Modello con cornici abbastanza ridotte e scocca in plastica che ospita sul lato sinistro il pulsante di alimentazione, il bilanciere del volume, lo slot per le due Nano Sim (una delle quali sostituibile con una MicroSD) e la porta USB-C. In basso troviamo, invece, i due altoparlanti stereo (tablet disposto in orizzontale).

Caratteristiche tecniche e confezione

Di seguito le caratteristiche tecniche dello Smile X:

-Schermo: 10,1 pollici IPS, con risoluzione di 1920×1080 pixel

-Processore: Unisoc Tiger T610, octa core a 1,8 GHz

-Memoria: 4 GB di Ram e 64 GB di storage, espandibile tramite MicroSD fino a 2 TB

-Fotocamere: 5 Megapixel al posteriore e 2 Megapixel sul frontale

-Batteria: 6.000 mAh

-Connettività: WiFi ac dual band, Bluetooth 5, 4G LTE con banda 20, GPS

Infine la confezione che include un cavo USB ed un caricabatterie da 5V-2A, con presa italiana.

Analisi del software

Lo Smile X monta Android 11 con patch di sicurezza di novembre 2021. Un sistema operativo quasi “stock” privo, quindi, di personalizzazioni da parte del produttore. Citiamo solo la modalità lettura (schermo in bianco e nero) e la funzione di luminosità notturna (filtro per la luce blu). Inoltre tra le impostazioni troviamo una sezione dedicata alla gestione di contrasto e temperatura colore del display.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo tablet utilizza una semplice interfaccia utente che include HDR, modalità manuale, panoramica, scatto continuo, foto con audio, filtri in tempo reale e lettura dei QR code. Non dimentichiamo il riconoscimento automatico delle scene e i video fino a 1080p.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione dell’Alldocube Smile X con l'analisi delle sue prestazioni. Abbastanza buone le performance generali con un’interfaccia fluida e reattiva. Analoga valutazione per la velocità di navigazione su Chrome e nelle app, con qualche rallentamento nei giochi più pesanti.

Discreta la qualità costruttiva; sufficienti le prestazioni di microfono e speaker, dalla buona potenza. Completa la connettività grazie al supporto del Dual Sim, delle chiamate, degli SMS e di WhatsApp. Non manca la compatibilità con Netflix, con contenuti solo a definizione standard.

Passiamo allo schermo di qualità solo discreta; display dai colori naturali, ma con limitati angoli di visione ed una luminosità non elevatissima, regolabile solo manualmente. Appena sufficiente il comparto fotografico a causa dei sensori a bassissima risoluzione. Infine la batteria che consente un'autonomia di circa 8-9 ore.

Non dimentichiamo il prezzo; lo Smile X può essere acquistato su Amazon a 149 euro. Prezzo che include lo sconto di 30 euro applicabile tramite coupon e valido fino al 31 maggio.

