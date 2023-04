Recensione ALLPOWERS: ottimo kit portatile con batteria e pannelli solari a 1.440 euro

Power station e pannelli solari portatili rappresentano oggi la soluzione più semplice per l’autoproduzione e l'immagazzinamento di energia elettrica. Soluzioni di facile utilizzo, adatte anche ad utenti poco esperti.

Le power station portatili sono prodotti dotati di batteria, inverter, porte e prese (come USB e Schuko) capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici come elettrodomestici, attrezzi da giardino, smartphone, Pc e molto altro. Le power station portatili possono essere utilizzate in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto per alimentare griglie elettriche, frigo portatili e tanti altri prodotti. Dispositivi ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

Oggetto oggi della nostra prova è l’interessante kit di ALLPOWERS formato dalla power station S2000 Pro da 1.500 Wh e dai pannelli solari portatili SP037 da 400 Watt.

Kit dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, acquistabile a meno di 1.500 euro. Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del kit di ALLPOWERS.

Power station ALLPOWERS S2000 Pro

Iniziamo la nostra recensione dalla power station ALLPOWERS S2000 Pro. Prodotto dal particolare design che ricorda quello degli smartphone rugged, con linee tese, viti a vista e robuste plastiche. Spiccano, in particolare, le due grandi maniglie in metallo sul lato superiore che facilitano il trasporto della batteria. Power station con dimensioni pari a 37,5 x 24,5 x 25 cm e peso di 14,5 Kg.

Proseguiamo la nostra analisi con il pannello principale dove troviamo un ampio display LCD, ben visibile, in grado di mostrare la carica della batteria, i flussi di corrente in entrata o in uscita, i collegamenti attivi e varie icone di stato. Sempre sul frontale troviamo il pulsante di alimentazione generale e quelli dedicati alle prese AC - Schuko (con inverter ad onda sinusoidale) e alla porte in corrente continua. Pulsante DC utile anche per l’attivazione del modulo Bluetooth.

Scendendo nel dettaglio, la S2000 Pro ospita 4 prese Schuko AC (230 volt, 2.400W totali e sovratensione di 4.000 W), 1 presa AC per camper americani (30A max), 4 USB-A (fino a 5V-3A/9V-2A/12V-1,5A) con Quick Charge 3.0, due USB-C (PD 100 W, 5V-20V/5A) ed una presa accendisigari da 12 Volt (10A max).

Sempre sul frontale troviamo un ingresso XT60 utile per la ricarica della power station tramite caricatore in DC opzionale, presa accendisigari per auto (carica completa in circa 6-12 ore) o attraverso pannelli solari (MPPT, 18-70V, 18A, 650W max). Le Schuko, la porta XT60 e la presa a 12V sono, inoltre, protette da sportellini in gomma o plastica.

Al posteriore è, invece, presente la presa per la ricarica dalla rete elettrica, fino a 1.500 W, in circa 1,5 ore (alimentatore integrato nell’unità). Gli ingressi possono anche essere utilizzati contemporaneamente per ridurre i tempi di ricarica della power station, ad esempio: presa di corrente + pannelli solari.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria agli ioni di litio da 1.500 Wh. Accumulatore garantito per 2.500 cicli di carica, all’80% di potenza. Supportata anche la funzione pass-through che consente di alimentare dispositivi elettronici ed elettrodomestici durante la ricarica della power station. Ricordiamo anche la funzione UPS per utilizzare la S2000 Pro come gruppo di continuità. Non dimentichiamo la protezione contro sovratensioni e cortocircuiti ed il sistema di ventilazione integrato, dalla ridotta rumorosità.

Proseguiamo con la confezione che ospita una borsa per il trasporto della power station, il manuale utente (assente la lingua italiana), i cavi di alimentazione da rete e da auto ed un cavo di ricarica solare MC4 per XT60.

Ricordiamo, infine, la semplice app per dispositivi iOS e Android che consente di controllare la S2000 Pro ad una distanza massima di circa 10-15 metri utilizzando il collegamento Bluetooth (assente, purtroppo, la connettività WiFi). Applicazione che permette il monitoraggio della carica della batteria, il controllo dei flussi energetici in entrata ed in uscita e l’attivazione delle varie prese e porte. Non è, invece, possibile accendere e spegnere la power station a distanza.

Pannelli solari ALLPOWERS SP037

Passiamo ora all'analisi dei pannelli solari ALLPOWERS SP037, con una potenza massima di 400 W. L'SP037 è suddiviso in 5 elementi flessibilii, con supporti posteriori regolabili. Pannelli che possono essere ripiegati e trasportati in una grande borsa dotata di tasca frontale per ospitare i cavi in dotazione ed utili per il collegamento con la power station.

Pannelli policristallini, con tasso di conversione solare del 22%. Ricordiamo, inoltre, la certificazione IP67 con resistenza ad acqua e polvere, la laminazione in ETFE che garantisce la durata nel tempo, il rivestimento posteriore in tessuto sintetico e la pratica maniglia per il trasporto.

Di seguito le caratteristiche tecniche principali: tensione alla massima potenza (Vmp) di 37,4 V; tensione a circuito aperto (OCV) di 45,3 V; corrente alla massima potenza (Imp) di 10,6A, corrente di cortocircuito (Isc) di 11,45A.

Dotato di connettori standard MC4, il pannello solare è compatibile con le power station ALLPOWERS S1500/S2000/S2000 Pro/R4000 e altri prodotti di elevata capacità, presenti sul mercato.

Infine le dimensioni ed il peso dei pannelli solari SP037: 105 x 266 x 0,5 cm (aperto); 105 x 53,2 x 6,5 cm (chiuso); 18,5 Kg.

Esperienza d’uso e prestazioni

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso partendo dalla ALLPOWERS S2000 Pro. Una power station dalla buona capacità, in grado di caricare prodotti di vario genere. Power station adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardinaggio o un frigorifero portatile. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout, e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici e dispositivi elettronici come Pc portatili e cellulari. Grazie all’elevata autonomia, la SP2000 Pro è, ad esempio, in grado di alimentare un frigorifero portatile per 20 ore (65W) o una sega elettrica (1.500W) per un’ora circa.

Numerosi, inoltre, i metodi di ricarica. Sono necessarie 1,5 ore circa per una carica completa dalla presa a parete e meno di 8 ore con i pannelli solari SP037.

Un prodotto completo, versatile e robusto, facile da trasportare e dotato di numerose connessioni; peccato per l’assenza del WiFi e della ricarica wireless Qi sul lato superiore dell'unità. Buona la qualità costruttiva. Valutazione positiva anche sul display, chiaro e ben visibile. Sufficiente l'app, dalle funzioni essenziali.

Proseguiamo con i pannelli solari SP037, con un giudizio in generale positivo. Un prodotto ben costruito, resistente, abbastanza semplice da installare, con una potenza vicina a quella dichiarata. Peccato per l'installazione un po’ ingombrante a causa dell’elevata lunghezza dei pannelli.

Prezzi

Concludiamo la nostra prova con i prezzi. Grazie al codice sconto del 20% (Today20), è possibile acquistare i prodotti in offerta tramite i seguenti link: kit completo (power station e pannelli solari) a 1.440 euro; power station a 1.119 euro; pannelli solari a 432 euro.

I prodotti di ALLPOWERS sono disponibili anche su Amazon:

ALLPOWERS S2000 Pro a 1.099 euro

ALLPOWERS SP037 a 399 euro con coupon