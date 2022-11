Recensione Apple TV 4K 2022: un concentrato di intrattenimento per tutta la famiglia

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi prodotti di Apple e dopo le recensioni di iPhone 14 Pro Max, Apple Watch 8 e AirPods Pro 2, proviamo oggi Apple TV 4K 2022.

Si tratta di un completo e piccolo box da collegare alla nostra TV, dalle numerose funzionalità di vario genere. Dispositivo utilizzabile, ad esempio, come media player, per la visione di contenuti audio e video in streaming, e come console per videogames. Inoltre consente di trasformare la nostra casa in una palestra, grazie a Fitness+, e si integra con tutti i prodotti Apple permettendo di ampliarne le funzionalità.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova Apple TV 4K 2022.

Design, connessioni e caratteristiche tecniche

Apple TV conserva il raffinato design del modello dello scorso anno con una scocca in plastica nera. Limitate le differenze, con la versione 2022 leggermente più piccola (dimensioni di 9,3 x 9,3 x 3,1 cm) e priva di prese di aerazione sul fondo.

Passiamo alle connessioni sul retro dove troviamo una HDMI 2.1, una porta Gigabit Ethernet (versione da 128 GB) e la presa per il cavo da collegare alla rete elettrica (alimentatore integrato). Ricordiamo, infine, il piccolo led di stato frontale.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche partendo dal potente processore A15 Bionic (la Cpu di iPhone 13 e 14) che va a sostituire il SoC A12 Bionic presente sul modello 2021. A15 Bionic è più potente del 50% rispetto al vecchio processore, con le performance grafiche incrementate del 30%.

Analizziamo ora la memoria con due versioni disponibili: 64 e 128 GB. Non dimentichiamo la connettività wireless che utilizza il Wi-Fi 6 ax e il Bluetooth 5.0. Apple TV 4K è, inoltre, compatibile con i nuovi standard per la domotica Matter e Thread (modello da 128 GB).

Proseguiamo con i formati video supportati: SDR con AVC/HEVC fino a 2160p a 60 fps, Dolby Vision fino a 2160p a 60 fps, HDR10/HLG con HEVC fino a 2160p a 60 fps, H.264 con audio AAC-LC fino a 160 kbps per canale. Sul nuovo modello arriva, inoltre, il supporto al formato HDR10+ ampiamente usato, ad esempio, sui TV Samsung. Proseguiamo con l?audio surround: Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1/7.1 e l?audio spaziale su cuffie compatibili.

Su Apple TV arriverà prossimamente anche la nuova funzione denominata Quick Media Switching che consentirà di adattare in tempo reale il refresh rate in base al contenuto, senza interruzioni o schermate nere.

Concludiamo con l?ottimo telecomando Siri Remote ora dotato di porta USB-C per la ricarica della batteria integrata. Telecomando con pulsante laterale per l?attivazione di Siri, scocca in metallo e clickpad sensibile al tocco. Apple TV comandabile anche tramite iPhone.

Interfaccia, software e servizi

A bordo di Apple TV 4K troviamo il sistema operativo tvOS in versione 16.1, con un?interfaccia chiara ed intuitiva. Apple TV 4K è un prodotto davvero completo e versatile che può essere innanzitutto utilizzato per accedere a tutte le piattaforme di streaming più note, come Netflix, Now Tv, DAZN e Spotify, scaricabili direttamente dall?App Store integrato.

Su App Store troviamo, inoltre, giochi e tantissime app di vario genere. Ricordiamo, ad esempio, Infuse in grado di riprodurre ogni tipo di file locale o in rete (da un NAS a Google Drive).

Questo dispositivo porta, inoltre, sulla nostra TV gli ottimi servizi in abbonamento di Apple, accessibili anche sugli altri device dell?azienda:

- Apple TV+: piattaforma di streaming video in continua crescita con film, serie Tv e documentari anche esclusivi e di elevata qualità come ?Ted Lasso?, ? Fondazione e ?Causeway?.

- Apple Fitness+: servizio di fitness e benessere pensato per tutti gli utenti, a prescindere dal loro livello di esperienza e allenamento. Con Apple TV 4K è possibile accedere ad un?ampia libreria di contenuti in 4K con oltre 3.000 allenamenti e attività. Qui le ultime novità di Fitness+.

- Apple Music: servizio di streaming audio che permette di accedere ad un catalogo di oltre 100 milioni di brani e a video musicali di ogni genere. Grazie ad Apple Music su Apple TV 4K è possibile visualizzare i testi sincronizzati con la musica per cantare insieme ai nostri amici/familiari, condividere i versi dei pezzi preferiti o semplicemente seguire le parole delle canzoni. Tra le varie funzioni ricordiamo anche l?audio lossless e il suono surround grazie all?audio spaziale e al Dolby Atmos.

- Apple Arcade: questo servizio trasforma Apple TV in una console con tanti videogiochi per tutti i gusti, senza pubblicità o acquisti in-app. Titoli di origine ?mobile? rivolti soprattutto ai casual gamer, giocabili anche tramite i joypad di Xbox, Playstation e Nintendo. Tra i vari giochi ricordiamo: LEGO Star Wars: Castaways, Oceanhorn 2, Football Manager 2023, NBA 2K23 Arcade Edition e Gear.Club Stradale.

Integrazione con il mondo Apple, Siri e Homekit

Apple TV si integra perfettamente con l?ecosistema di Apple portando sul nostro TV tante utili funzioni. Innanzitutto, grazie ad Apple TV, è possibile visualizzare foto e video, presenti all?interno di iCloud, sul nostro televisore. Inoltre con la Libreria foto condivisa su iCloud in Apple TV, i membri della famiglia potranno godersi insieme gli scatti di tutti sul grande schermo. In aggiunta su Apple TV, tramite l?app Computer, puoi anche visualizzare foto e immagini presenti su un Mac.

Grazie alla connessione wireless AirPlay è anche possibile trasformare il TV in un grande schermo per il Mac. Citiamo anche il bilanciamento automatico dei colori del televisore che consente di impostare i parametri ottimali della Tv utilizzando il sensore frontale del FaceID degli iPhone.

Passiamo all?audio con interessanti funzioni che consentono un?ottima esperienza sonora con film e serie Tv. E? infatti possibile sfruttare uno o due HomePod come uscita audio di Apple TV e utilizzare l?audio spaziale delle cuffie Apple compatibili.

Proseguiamo con Siri su Apple TV. Se si usa il telecomando Siri Remote per chiedere ?Cosa posso guardare??, l?utente riceverà consigli personalizzati. Siri permette anche di effettuare ricerche su un contenuto in riproduzione, ad esempio, può suggerire chi è l?attore di una serie su Apple TV+ partendo dalla scena che si sta vedendo. Citiamo anche l'integrazione tra Siri, AirPods e Apple TV con la possibilità, tramite comandi vocali, di mettere in pausa un film, spegnere le luci e molto altro ancora.

Infine, come hub domestico, Apple TV 4K supporta i dispositivi smart come videocamere, luci e altri accessori compatibili HomeKit. Ad esempio, con Apple TV, è possibile visionare le riprese di più videocamere contemporaneamente sullo schermo del televisore.

Esperienza d?uso e prezzi

La nostra valutazione su Apple TV 4K è decisamente positiva. Da Apple arriva il migliore set-top box attualmente sul mercato. Apple TV 4K 2022 è un dispositivo davvero versatile adatto a vari utilizzi. Ad esempio può rendere smart i televisori classici dotati di porta HDMI. Può anche aggiornare obsolete Smart TV con un completo sistema operativo che consente l?accesso alle più note piattaforme di streaming, come Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube, e a tante altre applicazioni di ogni genere.

Inoltre porta sul nostro TV interessanti servizi di Apple e si integra perfettamente con i vari prodotti dell?azienda di Cupertino.

Un dispositivo che vanta anche ottime prestazioni e il supporto alle più recenti tecnologie audio e video. Giudizio positivo anche sulle varie app di streaming, con un?elevata qualità, connessioni stabili e un ottimo upscaling dei contenuti.

Proseguiamo con un?interfaccia chiara, veloce, di facile utilizzo, personalizzabile e priva di pubblicità. Ricordiamo, infine, la possibilità di creare profili per tutta la famiglia e di impostare un utile Parental Control per limitare l?accesso da parte dei bambini a determinate app e contenuti.

Concludiamo con i prezzi a partire da 169 euro per il modello di Apple TV da 64 GB. La versione in prova con 128 GB è, invece, acquistabile a 189 euro.

