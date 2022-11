Recensione Beelink SEi11 Pro: un completo e compatto PC in super offerta

Oggetto oggi della nostra prova è il mini Pc Beelink SEi11 Pro. Si tratta di un versatile e completo PC desktop dalle dimensioni davvero contenute e con a bordo Windows 11 Pro.

Un Pc installabile anche sul retro del monitor, dalla buona potenza e dotato di un’ampia memoria espandibile e numerose connessioni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Beelink SEi11 Pro.

Design, connessioni e caratteristiche tecniche

Il mini Pc di Beelink vanta un design elegante e compatto, con un'ottima qualità costruttiva. Iniziamo dal case in metallo dalle dimensioni davvero contenute pari a 126 x 113 x 40 cm, con la possibilità di installazione sul retro del monitor tramite una staffa fornita in dotazione; confezione che include anche due cavi HDMI da 20 cm ed 1 m e l'alimentatore esterno. Ricordiamo, inoltre, le griglie di aerazione presenti sui lati, con ulteriori prese d’aria nella zona superiore e al posteriore.

Numerose le porte disponibili con il lato anteriore che ospita due porte USB-A 3.0, una USB-C (senza uscita video) e una presa audio jack in/out. Qui sono, inoltre, presenti il pulsante di alimentazione ed il comando di reset del bios. Proseguiamo con il retro dove troviamo altre due USB 3.0 Type-A, due HDMI 2.0 (compatibili 4K a 60Hz), una Gigabit Ethernet e l'ingresso per l’alimentatore. Citiamo, infine, la connettività wireless con WiFi ax 6 e Bluetooth 5.2

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche partendo dal processore Intel Core i5-11320H con 4 core, 8 thread e frequenza massima di 4,5 GHz. CPU non recentissima, a 10nm, con un TDP di 35W. Proseguiamo con la GPU integrata Intel Xe a 1,3 GHz.

Passiamo alla memoria: 16 GB di Ram DDR4 a 3200MHz, con due slot Sodimm aggiornabili fino a 64 GB. Non dimentichiamo l’SSD da 512 GB dotato di interfaccia M.2 2280 NVMe (max 2 TB). E’, inoltre, disponibile un’interfaccia libera SATA 3 da 2.5″ per l’espansione dello storage.

Prestazioni, software e prezzo

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni del SEi11 Pro. Il nostro giudizio su questo prodotto è, in generale, positivo. Da Beelink arriva un mini Pc completo e versatile con un buon processore Intel, un veloce SSD ed una dotazione di Ram che può arrivare fino a 64 GB. Scendendo nel dettaglio, si tratta di un Pc ottimo per programmi Office, navigazione web, visione di contenuti in 4K e utilizzabile anche per fotoritocco e video editing leggero. Inoltre può essere utilizzato anche con videogiochi che non richiedono un’elevata potenza di calcolo. Rapido l'avvio delle applicazioni e di Windows, con l’SSD che raggiunge i 2.500 MB/s in lettura.

Giudizio positivo anche sulle numerose connessioni disponibili: ricordiamo, in particolare, la presenza del WiFi di ultima generazione. Prodotto facilmente espandibile, dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, con la ventola interna che non risulta mai fastidiosa.

Mini Pc con a bordo il sistema operativo Windows 11 Pro.

Concludiamo con il prezzo del Beelink SEi11 Pro, acquistabile su Amazon in offerta per i clienti Prime a 471 euro, con uno sconto del 20%.

