Recensione Beelink SER3 3200U: un completo mini Pc con Windows 11

I mini Pc sono prodotti sempre più apprezzati dal mercato; computer dalle dimensioni davvero contenute, installabili anche dietro il monitor, e ottimi per casa e ufficio. Oggi proviamo, in particolare, il SER3 3200U di Beelink; un prodotto dotato di ampia memoria espandibile, numerose connessioni e con a bordo Windows 11 Pro.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Beelink SER3 3200U.

Design, connessioni e caratteristiche tecniche

Il SER3 si presenta con un design curato e compatto ed un'ottima qualità costruttiva. Davvero contenute le dimensioni pari a 126 x 113 x 40 cm (peso di 405 g), con la possibilità di installazione sul retro del monitor tramite una staffa fornita in dotazione; confezione che include anche due cavi HDMI, da 20 cm ed 1 m, e l'alimentatore esterno.

Ricordiamo, inoltre, le griglie di aerazione presenti sui lati, nella zona superiore e al posteriore, e la scocca in metallo.

Passiamo alle numerose porte disponibili iniziando dall'anteriore dove troviamo due USB-A 3.0, una USB-C (senza uscita video) ed una presa audio jack in/out. Qui sono, inoltre, presenti il pulsante di alimentazione ed il comando di reset del bios. Proseguiamo con il retro che ospita altre due USB 3.0 Type-A, due HDMI 2.0 (compatibili 4K a 60Hz), una Gigabit Ethernet e l'ingresso per l’alimentatore. Citiamo, infine, la connettività wireless con WiFi ac dual band e Bluetooth 4.0 .

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche iniziando dal processore AMD Ryzen 3 3200U con 2 core, 4 thread e frequenza massima di 3,5 GHz. Proseguiamo con la GPU integrata Radeon RX Vega 3 a 1,2 GHz.

Due le configurazioni di memoria disponibili: 8 o 16 GB di Ram DDR4 a 2400MHz, con due slot Sodimm aggiornabili fino a 32 GB, e SSD da 256 o 512 GB con interfaccia M.2 2280 NVMe (max 2 TB). E’, inoltre, disponibile un’interfaccia SATA 3 da 2.5″ libera per l’espansione dello storage. Aggiornamento delle componenti hardware facilmente eseguibile rimuovendo il pannello inferiore.

Software, performance e prezzo

Il Beelink SER3 3200U è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Pro, privo di software aggiuntivi.

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni di questo mini Pc con un giudizio in generale positivo. Beelink ci ha fornito in prova la versione top di gamma equipaggiata con 16 GB di Ram e SSD da 512 GB. Il SER3 3200U è un prodotto ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania; un Pc adatto per applicativi Office, visione di contenuti in streaming anche in 4K, fotoritocco leggero, montaggio video molto semplice e videogiochi che non richiedono un'elevata potenza di calcolo, come ad esempio Asphalt 9. In questi ambiti di utilizzo, questo PC riesce a dimostrare performance soddisfacenti. Rapido, inoltre, l'avvio delle applicazioni e di Windows, con un SSD che raggiunge 1.400 MB/s in lettura e 1.200 MB/s in scrittura. Ottime le performance nella navigazione web.

Giudizio positivo anche sulle numerose connessioni disponibili, con la possibilità di collegare il SER3 a due monitor 4K contemporaneamente. Un prodotto dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, molto silenzioso e con la ventolina interna che non dà mai fastidio.

Infine i prezzi del Beelink SER3 3200U; la versione 16/512 GB è acquistabile su Amazon a 447 euro. La variante base con 8 GB di Ram e 256 GB di storage è, invece, disponibile a 329 euro (prezzi con coupon inclusi).

