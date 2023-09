Recensione Bluetti AC500 + B300S: super batteria anche per la tua casa

Dopo la prova del pannello solare portatile PV420, torniamo oggi ad occuparci di Bluetti con la prova della power station AC500 con batteria B300S. Si tratta di un modello di fascia molto alta, dall’elevata capacità ed in grado di alimentare un’intera abitazione ed ogni genere di dispositivo elettrico/elettronico, grazie all’inverter AC da 5 kW.

Si tratta di un sistema modulare dalla particolare architettura: l’AC500 è, infatti, priva di batteria ed ospita solo inverter, prese, porte ed elettronica. Per farla funzionare dovremo collegarla ad almeno una batteria esterna Bluetti. AC500 può utilizzare fino a sei accumulatori esterni Bluetti B300 e B300S per una capacità fino a 18 KWh. L’unica differenza tra questi due accumulatori è la presenza di un sistema di riscaldamento per climi freddi presente sul modello “S”.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio le caratteristiche e le prestazioni del sistema Bluetti AC500 + B300S.

Bluetti AC500

Iniziamo la nostra recensione dall’AC500. Power station che conserva il tradizionale design dei prodotti di Bluetti con una scocca in plastica grigia. Unità dalle dimensioni davvero elevate e pari a 520 mm (lunghezza) x 325 mm (larghezza) x 358 mm (altezza), con un peso di 30 kg.

Iniziamo dal lato superiore dove troviamo due robuste maniglie che facilitano il trasporto della power station. La parte superiore ospita, inoltre, un doppio sistema di ricarica wireless Qi (Max 15W), utile per caricare senza fili smartphone, cuffie e altri dispositivi hi-tech compatibili con questa tecnologia.

Passiamo al ricco pannello anteriore dove troviamo il pulsante di alimentazione generale e un pannello LCD, a colori, touch, di tipo resistivo, e con luminosità regolabile, che mostra il livello di carica della batteria e i flussi di corrente in entrata e in uscita. Pannello, con interfaccia in inglese o tedesco, che include ulteriori funzionalità come l'attivazione delle uscite in AC e DC e il registro con eventuali avvisi di guasto dell’unità. Non manca una completa sezione per il monitoraggio di batterie, ingressi ed uscite. Ricco anche il menù dedicato alle impostazioni. Ricordiamo in particolare la funzione di UPS (20 ms) con la ricarica della batteria programmabile dall’utente per orari e sorgenti (solare o rete).

Occupiamoci ora delle varie prese e porte disponibili, tutte protette da sportellini in gomma. Sul lato anteriore sono presenti uscite in AC con 5 Schuko (5.000W totali e 10.00W di picco) ed una presa industriale da 32 A per il collegamento alla rete elettrica dell’abitazione (è richiesto l’intervento di un elettricista) o di elevati carichi. Passiamo poi alle uscite in DC: 2 USB-C (5/9/12/15/20V, 5A, 100W max), 2 USB-A (5V, 3A), 2 USB-A (18W max, 3,6-12V, 3A), una presa accendisigari (24V, 1A), una porta RV (12V, 30A).

Passiamo al lato destro dove troviamo le due porte proprietarie per il collegamento alle batterie esterne B300 o B300S tramite un cavo di elevate dimensioni. Proseguiamo con l’ingresso in AC (alimentatore integrato, max 5.000 W), il doppio ingresso per i pannelli solari con connettore proprietario (due MPPT separati da 1.500 W max ciascuno, 12-150V / 15A max) ed un porta dati proprietaria. Oltre alle modalità già citate, questa power station può essere caricata anche tramite accendisigari auto, generatore a benzina e batteria auto. Per velocizzare la ricarica è anche possibile utilizzare contemporaneamente l’ingresso in AC e solare fino a 8 kW.

Non dimentichiamo l’inverter a onda sinusoidale pura, la protezione contro sovratensioni e cortocircuiti ed il silenzioso sistema di ventilazione integrato con prese d’aria laterali.

Concludiamo con la confezione che include un manuale in italiano, cavo di ricarica da rete, cavo di ricarica solare con ingressi MC4 ed il cavo di ricarica per accendisigari auto.

Bluetti B300S

Analizziamo ora l’accumulatore Bluetti B300S. Batteria che conserva lo stesso design dell’AC500, con due ampie maniglie laterali. Proseguiamo con le dimensioni pari a 520 x 320 x 263 mm, con un peso di 38 Kg.

La batteria può essere utilizzata e caricata anche in modo indipendente dall’AC500. Sul frontale troviamo, infatti, il comando di alimentazione generale e varie uscite in DC protette da sportellini in gomma e attivabili tramite un comando dedicato: una presa accendisigari auto (12V, 10A), una USB-A (18W Max, 3.6-12V/3A) ed una USB-C (100W max, 5/9/12/15/20V, 5A). Inoltre la B300S può essere caricata direttamente tramite pannelli solari (500W max, 12-60V, 10A max), tramite presa accendisigari auto (196W max, 12/24V, 8,2A max) o tramite rete elettrica utilizzando un alimentatore esterno. Tutti gli ingressi si trovano sul lato destro e sono protetti da sportellini in gomma. Qui troviamo i connettori proprietari per il collegamento all’AC500 e alle altre B300S ed una porta in formato XT90 per la ricarica, ad esempio, tramite pannelli solari.

La B300S non è dotata di display, ma solo di 5 led frontali che indicano la capacità residua. Tutti i dati della batteria sono monitorabili direttamente dall’AC500.

La B300S ospita al suo interno una batteria LiFePO4 da 3.072Wh, garantita per 3.500 cicli di carica all'80% di potenza. Ricordiamo, inoltre, la sua capacità di operare anche in climi freddi, fino a -20°C, grazie al sistema autoriscaldante integrato.

Infine la confezione che include un manuale in inglese e tedesco, il cavo per il collegamento all’AC500 ed un cavo MC4-XT90 per la ricarica solare.

App

Proseguiamo con l’app per dispositivi mobili Android e iOS che consente il controllo della power station tramite Bluetooth e WiFi. App in italiano, dal semplice utilizzo, che permette la gestione a distanza dell’alimentazione in AC e DC ed il monitoraggio dei flussi di corrente in entrata ed in uscita. Tramite app è anche possibile eseguire l’aggiornamento del firmware della power station, attivare la ricarica silenziosa, selezionare le modalità UPS e la funzione Power lifting che consente di aumentare temporaneamente la potenza in uscita. Assente lo spegnimento a distanza dell'unità e la funzione per impostare limiti di carica e scarica della batteria. All'interno dell'app Bluetti troviamo anche una pagina per il monitoraggio della batteria ed una sezione dedicata alla produzione solare totale e alla quantità di CO2 non emessa nell'ambiente.

Esperienza d’uso e prezzi

Iniziamo dalle operazioni di assemblaggio. L’AC500 può essere semplicemente posizionata sopra le B300S e collegata alle batterie tramite i cavi in dotazione. La configurazione è automatica, con le B300S gestite direttamente dall’AC500.

Passiamo all'esperienza d’uso. In generale la nostra valutazione è decisamente positiva. Da Bluetti arriva una delle migliori power station sul mercato. Un prodotto completo, versatile e dall'eccellente qualità costruttiva. Una power station modulare dall’elevatissima capacità e con una potenza di ben 5kW; caratteristiche che consentono a questa power station di alimentare dispositivi elettrici ed elettronici di ogni genere e anche un'intera abitazione.

Prodotto collegabile anche a pannelli solari fissi e mobili, fino a 3 kW, dotato di ogni genere di porte e prese in AC, DC e wireless ed in grado di ricaricare 16 dispositivi contemporaneamente.

Prodotto ovviamente molto ingombrante e pesante, ideale in particolare per un uso domestico.

Sistema facile da utilizzare, con una velocità di carica che arriva fino a 8.000 W, in 1,5 ore utilizzando due B300s e in contemporanea gli ingressi solari e in AC. Grazie all’elevatissima autonomia, la Bluetti AC500 con una singola B300S è, ad esempio, in grado di alimentare un frigorifero per 3-4 ore (800W), un condizionatore da 8.000 BTU per 3-5 ore, una lavatrice (1kW) per 3 ore ed un forno (2 kW) per 1-2 ore.

Concludiamo con la garanzia di 4 anni ed il prezzo della power station di Bluetti acquistabile sul sito dell’azienda e su Amazon a 5.499 euro (AC500 ed una B300S). La B300S è acquistabile a 2.699 euro.