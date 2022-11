Recensione Bluetti EB55: compatta batteria portatile utilizzabile in casa o all'aperto

Le power station portatili sono utili dispositivi sempre più diffusi e apprezzati sul mercato. Si tratta di apparecchi che ospitano una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere, dallo smartphone ad un mini-frigo.

Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto, ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

Oggetto oggi della nostra prova è la EB55 di Bluetti, una compatta e versatile power station in grado di ricaricare 11 dispositivi contemporaneamente.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Bluetti EB55.

Design e connessioni

La Bluetti EB55 si presenta con forme moderne e curate, a partire dalla scocca in plastica completamente nera o con parti di color celeste o arancione. Iniziamo dal lato superiore dove troviamo una robusta maniglia in plastica, ripiegabile, che facilita il trasporto della power station. La parte superiore ospita, inoltre, un sistema di ricarica wireless Qi (Max 15W), utile per caricare senza fili smartphone, auricolari e altri dispositivi hi-tech compatibili con questa tecnologia.

Passiamo al ricco pannello anteriore dove troviamo un display LCD a colori che mostra il livello di carica della batteria, l'assorbimento dei vari prodotti collegati ed eventuali guasti. Frontale che ospita anche tre piccoli pulsanti per l'alimentazione dei tre gruppi di uscite. Iniziamo partendo dalle 4 USB-A (Max 5V-3A) e dalla USB-C Power Delivery (Max 100W). Troviamo, inoltre, due classiche prese Schuko (220 V AC, max 700 W e picco 1.400 W). Infine sul lato anteriore sono presenti altre due porte DC a 12V/10A ed una presa accendisigari per auto (DC 12V/10A), coperta da uno sportellino in plastica.

Sul lato anteriore troviamo anche gli ingressi per la ricarica della EB55, sempre protetti da uno sportellino in gomma: ingresso per i pannelli solari (200 W Max, 12-28V e ricarica in 3,5 ore), con il cavo-adattatore MC4 presente in confezione; ingresso per l’alimentatore esterno da collegare alla rete elettrica (ricarica in 3,2 ore). Inoltre la Bluetti EB55 può anche essere ricaricata tramite l’accendisigari dell'auto utilizzando il cavo in dotazione da collegare all'ingresso per pannelli solari (ricarica a 12V in 6-6,5 ore / 24V in 3-3,5 ore). Supportata anche la funzione pass-through (carica simultanea di power station e dispositivi collegati). EB55 permette, inoltre, la doppia ricarica da due diverse fonti di alimentazione (ad es. alimentatore esterno + ricarica fotovoltaica o ricarica con doppio alimentatore), in circa 1,8 ore.

Passiamo al posteriore dove è stata inserita una lampada Led di emergenza, con due livelli di intensità e segnalazione SOS tramite codice Morse.

Passiamo alla batteria. La Bluetti EB55 ospita al suo interno accumulatori al litio da 537Wh, in grado di alimentare dispositivi elettrici con un assorbimento continuo complessivo di 700 Watt. Batterie garantite per 2.500 cicli, con una capacità superiore all’80%. Power station dotata anche di un sistema di controllo della batteria con monitoraggio della temperatura tramite ventola integrata e protezione da cortocircuiti.

Non dimentichiamo il manuale in italiano e le dimensioni pari a 27,8 x 20 x 19,8 cm, con un peso di 7,5 Kg.

Esperienza d’uso e prezzo

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso: una power station di facile utilizzo, versatile e ben costruita, in grado di caricare dispositivi elettrici di vario genere con un assorbimento di 700 W. Bluetti EB55 è, ad esempio, in grado di ricaricare 50 volte la batteria di uno smartphone (10 Wh) o alimentare per più di 8 ore un frigo portatile da 60 W. Durante le nostre prove la Bluetti EB55 è stata capace di ricaricare senza difficoltà notebook, tablet e anche smartphone e cuffie tramite il sistema di ricarica wireless.

Un prodotto, ovviamente, dal peso elevato, ma comunque facilmente trasportabile grazie alla maniglia ripiegabile. Buona la valutazione sul display, ben leggibile. Facile l’accesso alle varie porte. Peccato per l’assenza del controllo remoto tramite app per dispositivi mobili.

Infine il prezzo della EB55, acquistabile oggi in offerta su Amazon a 599 euro tramite coupon di 100 euro. Su Amazon è, inoltre, disponibile il Kit con power station EB55 e pannelli solari portatili Bluetti PV200 da 200 Watt o PV120 da 120 Watt, in offerta a partire da 799 euro tramite coupon di 200 euro.

Scopri di più su Amazon:

EB55



Kit EB55 + pannelli solari