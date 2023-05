Bluetti PV420: un ottimo pannello solare portatile da 420W

Power station e pannelli solari portatili rappresentano la soluzione più semplice per l’autoproduzione e l'immagazzinamento di energia elettrica. Prodotti facilmente utilizzabili, a casa o in viaggio, e adatti anche ad utenti poco esperti.

Scendendo nel dettaglio, le power station portatili sono prodotti dotati di una batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) in grado di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, attrezzi da giardino, cellulari, Pc e molto altro ancora). Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto per alimentare griglie elettriche, frigo portatili e altri prodotti. Dispositivi ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

I pannelli solari portatili sono prodotti ripiegabili in una pratica borsa, facili da posizionare e da trasportare. Modelli disponibili in diverse dimensioni e capacità, anche oltre i 400 W.

Oggetto oggi della nostra prova è il Bluetti PV420: un pannello solare portatile da 420W, resistente e ad alte prestazioni.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Bluetti PV420.

Design e confezione

Iniziamo la nostra recensione dalla struttura del PV420, formata da 4 pannelli ripiegabili in una pratica borsa dotata di una robusta maniglia.

L’esterno del PV420 presenta un rivestimento in tessuto sintetico, con cuciture a vista sul frontale e due fibbie che consentono di tener chiuse le 4 parti. Ricordiamo, inoltre, la resistenza a polvere e liquidi, con certificazione IP65, e l’ampia tasca frontale con chiusura a zip, per ospitare i cavi di collegamento con la power station.

Proseguiamo con i cavalletti posteriori che consentono di mantenere in verticale il PV420, una volta aperto. Purtroppo sono presenti solo 3 cavalletti, con il secondo pannello (partendo da sinistra) privo, quindi, di supporto posteriore e che tende, quindi, leggermente a flettere. Cavalletti, dotati, inoltre, di una cinghia che consente di inclinare il PV420 in tre diverse angolazioni: 34, 45 e 55 gradi.

Supporti posteriori non molto robusti, con la struttura in metallo che tende a flettere a causa del peso del pannello. Migliorabile, infine, il sistema di chiusura dei cavalletti costituito da due alette in plastica dalla debole tenuta.

Proseguiamo con le generose dimensioni del prodotto, pari a 267,5 x 97,5 cm (aperto) e 97,5 x 66 x 4,5 cm (chiuso), con un peso di 14 Kg. Ricordiamo anche gli occhielli di fissaggio presenti sul prodotto.

Concludiamo con la confezione che include solo il manuale d’uso.

Caratteristiche tecniche

Il pannello solare Bluetti PV420 vanta un’elevata potenza fino a 420W, con un alto tasso di conversione pari al 23,4%. Ricordiamo anche i pannelli con cablaggio in parallelo, per una migliore efficienza in caso di ombre. Prodotto dotato di celle solari monocristalline di grado A+, con una resistente laminazione multistrato in ETFE (Etilene tetrafluoroetilene).

Di seguito le altre caratteristiche tecniche del PV420; Tensione a Circuito Aperto (Voc): 44,3 V; Corrente di Cortocircuito (Isc): 12,2 A; temperatura di esercizio: -10°C / +65°C; temperatura ideale di funzionamento: 25°C.

Prodotto dotato di cavo (presente nella tasca frontale) con connettori standard MC4 per un rapido collegamento alle power station Bluetti AC200P, AC200Max, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500, EP500Pro e con modelli di altri brand compatibili con le specifiche tecniche del PV420.

Esperienza d'uso, prestazioni e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d'uso, con un giudizio in generale positivo. Un prodotto dalle elevate prestazioni e dal semplice utilizzo. Pannello un po’ ingombrante e pesante, ma che risulta comunque abbastanza facile da montare e da trasportare. Ottima la costruzione dei pannelli, solo discreta quella dei supporti posteriori.

Giudizio molto positivo sulle prestazioni. In condizioni ottimali si riesce a raggiungere una potenza massima di circa 350-370W, con la possibilità di catturare quasi 2 kW di energia solare ogni giorno.

Infine il prezzo del Bluetti PV420, acquistabile sul sito dell’azienda e su Amazon a 999 euro.

