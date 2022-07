Recensione Bomaker Njord II: una completa soundbar low cost

Oggetto oggi della nostra prova è la soundbar Bomaker Njord II, accessorio pensato per potenziare l’audio della Tv e utilizzabile anche come cassa Bluetooth.

Prodotto facilmente installabile anche dagli utenti meno esperti, accompagnato da un subwoofer wireless dedicato alla riproduzione dei bassi.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni della soundbar Bomaker Njord II.

Analisi del design

La Njord II si presenta con forme curate e moderne; abbastanza buona, inoltre, la qualità costruttiva con una scocca in plastica ed una griglia anteriore in metallo. Proseguiamo con i vari comandi presenti sul lato destro (alimentazione, selezione sorgenti, controllo volume, Play/Pausa e attivazione Bluetooth) e le dimensioni pari a 935 x 92 x 65 mm.

Soundbar installabile facilmente anche a parete grazie ai supporti integrati (con viti fischer in dotazione) e dotata, inoltre, di un display sempre ben visibile.

La Njord II è accompagnata da un subwoofer wireless che richiede, quindi, solo l’alimentazione dalla rete elettrica (si accende e si spegne automaticamente). Subwoofer in MDF, ben costruito e con dimensioni di 145 x 425 x 305 mm.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle specifiche tecniche della soundbar Njord II; una cassa chiusa che ospita al suo interno 4 speaker da 2,24” per le frequenze medio-alte, con una potenza dichiarata di 240W.

Passiamo alle connessioni presenti sul retro; qui troviamo un ingresso digitale ottico, una HDMI (ARC, CEC‌), una porta USB per il collegamento di memorie esterne ed un ingresso analogico per jack da 3,5mm (cavo 3,5mm/RCA in dotazione). Soundbar che ospita anche la connettività Bluetooth 5.0.

Analizziamo ora le caratteristiche del subwoofer dotato di woofer laterale da 6,5”, bass reflex, con una potenza dichiarata di 120W.

Non dimentichiamo il telecomando in dotazione, completo e di discreta qualità.

Infine le varie impostazioni audio disponibili. Tramite il telecomando è possibile attivare tre setting (Dynamic, HiFi e 3D) a cui si affiancano equalizzazioni adatte per news, videogiochi, musica e film. Ricordiamo, infine, la compatibilità con audio in Dolby Digital e la possibilità di impostare l’intensità dei bassi su 5 livelli.

Installazione e prestazioni

Occupiamoci ora dell’installazione; grazie alla compatibilità con la tecnologia ARC (Audio Return Channel), basta collegare la soundbar al televisore con un cavo HDMI (tutti gli altri dispositivi si possono direttamente collegare alla Tv). Inoltre la soundbar può essere facilmente controllata utilizzando il telecomando del televisore (basta che il televisore supporti HDMI CEC). Non dimentichiamo il subwoofer che si collega automaticamente alla soundbar in wireless.

Passiamo ora all’analisi delle prestazioni della soundbar con un giudizio in generale discreto. Buona la potenza, con medi un po' aspri, alti abbastanza dettagliati e voci leggermente metalliche. Giudizio solo sufficiente sui bassi che risultano, purtroppo, poco profondi; basse frequenze riprodotte dal subwoofer non molto potente.

Tra le varie impostazioni ricordiamo l'opzione 3D che consente di ampliare virtualmente il fronte sonoro oltre le reali dimensioni della cassa.

Ricordiamo, infine, il prezzo della Bomaker Njord II acquistabile sul sito dell'azienda a 117 euro applicando il codice sconto 5EMKAF20.

Scopri di più su Amazon a 189 euro (marca YCLZY).