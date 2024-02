Recensione Dangbei Atom: un avanzato mini proiettore fino a 180 pollici

Dopo la recensione del Mars, torniamo oggi ad occuparci Dangbei, con la prova del nuovissimo Atom. Si tratta di un mini proiettore davvero completo e versatile, facile da installare e con a bordo anche una sezione audio.

Proiettore dotato del sistema operativo Google TV compatibile con tutti i servizi di streaming più noti, come Netflix, YouTube e DAZN.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del proiettore Dangbei Atom.

Design, connessioni e telecomando

L’Atom si presenta con un design moderno e curato: una scocca in plastica dalle dimensioni contenute e pari a 9,51 x 19,51 x 4,75 cm, con un peso di 1,28 kg.

Iniziamo la nostra analisi dettagliata dal frontale impreziosito da un bordo di color rame. Qui troviamo l’ottica, purtroppo priva di copriobiettivo, affiancata da vari sensori per la regolazione automatica dell’immagine che analizzeremo più avanti. Il lato anteriore ospita anche un sensore in grado di ridurre la luminosità del laser se ci si avvicina troppo al proiettore; l’elevata intensità del laser potrebbe, infatti, provocare danni alla vista.

Proseguiamo con i lati che ospitano i due altoparlanti e le prese di aerazione, mentre sul retro troviamo il pulsante di alimentazione, un’ampia griglia per lo sfogo dell'aria calda e tutte le connessioni: una HDMI (ARC), una porta USB 2.0 per il collegamento di memorie esterne, un’uscita audio da 3,5 mm e l'ingresso per l’alimentatore dalle generose dimensioni. Non dimentichiamo la connettività wireless con WiFi AC e Bluetooth 5.1. Infine il lato inferiore dove troviamo un bordino in gomma e l’attacco per un treppiedi.

Passiamo ora al piccolo telecomando Bluetooth, non retroilluminato, con 3 tasti per il rapido accesso a Youtube, Netflix e Prime Video. Presente anche il microfono, utile per l’attivazione dei comandi vocali di Google Assistant tramite il tasto dedicato. Infine ricordiamo i due tasti laterali dedicati alla messa a fuoco manuale e automatica, alle impostazioni del proiettore e alla disattivazione dell’audio.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche del Dangbei Atom; proiettore DLP, Full HD, con sorgente di illuminazione laser. Scendendo nel dettaglio, l’Atom è il primo proiettore Google TV ALPD (Advanced Laser Phosphor Display); un sistema all'avanguardia adottato da oltre 30.000 sale cinematografiche in tutto il mondo. Proiettore con una durata fino a 30.000 ore e luminosità di 1.200 ISO Lumen. Proseguiamo con le dimensioni dell'immagine da 40 a 180 pollici (consigliata 60 - 100"). A bordo troviamo un chip DMD da 0,33 pollici, mentre l'obiettivo ha un rapporto di proiezione di 1.2:1; ad esempio è possibile proiettare un’immagine di 60” ad una distanza di 1,61 m, 80” a 2,1 m e 100” a 2,71 m.

Non dimentichiamo la compatibilità con HLG e HDR10, ma solo sulle app integrate e non tramite l’ingresso HDMI. A bordo troviamo, inoltre, 2 GB di Ram e 32 GB di memoria per le varie app.

L’Atom integra sul frontale sensori dTOF e CMOS per la regolazione automatica dell’immagine. Tecnologia che utilizza anche un giroscopio e sistemi di intelligenza artificiale. Scendendo nel dettaglio, l’Atom è dotato di una serie di tecnologie che facilitano l’utilizzo del proiettore, installabile anche a soffitto o dietro lo schermo. Iniziamo dall’autofocus e dalla correzione automatica e manuale della geometria dell'immagine. Proseguiamo con l’allineamento automatico quando si usano schermi dedicati; funzione che consente di adattare automaticamente le dimensioni dell'immagine a quelle del telo di proiezione. Infine il proiettore è capace di rilevare eventuali ostacoli (interruttori della luce, soprammobili, ecc) nell'area di visualizzazione e ridimensionare l'immagine automaticamente. Soluzioni che semplificano in modo significativo l’installazione del proiettore, rendendola adatta anche ad utenti poco esperti.

Citiamo anche il supporto ai video in 3D e lo zoom digitale. Non dimentichiamo il comparto audio integrato con due speaker da 5 W e compatibilità Dolby Audio e la possibilità di utilizzare il proiettore come una semplice cassa Bluetooth disattivando la sezione video.

Piattaforma smart Google TV e impostazioni

A bordo del Dangbei Atom troviamo il completo sistema operativo Google TV, in versione 11. Si tratta di un’ottima piattaforma basata su Android, con un’interfaccia veloce e di facile utilizzo, che consente di accedere direttamente a più di 10.000 app di vario genere, a partire dalle più famose piattaforme di streaming video come Netflix, DAZN, YouTube, Prime Video, Now e Disney+.

Su Google TV si possono, inoltre, utilizzare note applicazioni come Kodi e VLC che consentono la riproduzione di file audio e video presenti su NAS e memorie esterne collegate via USB.

Grazie ad Android è anche possibile installare sul proiettore videogiochi comandabili tramite telecomando o joypad Bluetooth (da acquistare separatamente).

A bordo troviamo anche Google Assistant con il pulsante dedicato e il microfono presenti sul telecomando. Assistente vocale ricco di utili funzionalità, dalle news alla gestione della smart home. Inoltre è possibile chiedere a Google Assistant di consigliarci cosa guardare o avviare direttamente un’app.

E’ possibile anche scaricare un browser web, per la navigazione su Internet, e non manca l’utile funzione di Chromecast che consente di visualizzare sul proiettore foto e video presenti su smartphone e tablet. Infine è possibile installare l’utility “Airscreen” per visualizzare sul proiettore il contenuto dello schermo di dispositivi Android e iOS.

Passiamo ora all’analisi delle impostazioni presenti all’interno dell’interfaccia di Google TV. Iniziamo dai controlli video con vari setting preimpostati: Standard, Vivido, Film, Gioco e Personalizzato. Quest’ultima modalità consente di intervenire su contrasto, saturazione, nitidezza, gamma e colori. Citiamo anche i menù dedicati alla gestione della temperatura colore e all'attivazione della modalità Gaming.

Impostazioni predefinite presenti anche nella sezione Audio: Standard, Film, Musica, Sport e Personalizzato (gestione manuale di alti e bassi).

Prestazioni e prezzo

Terminiamo la recensione del Dangbei Atom con l’analisi delle sue prestazioni. Iniziamo dal video. Buona la definizione delle immagini, con colori naturali ed un discreto livello del nero. Analoga valutazione sull’uniformità. Precisa e molto utile la messa a fuoco automatica. Giudizio positivo anche sul setup di fabbrica e sulle varie funzioni di regolazione automatica dello schermo. Abbastanza buona la luminosità, con la tecnologia laser che consente di utilizzare questo proiettore anche in un ambiente leggermente illuminato.

Passiamo agli altoparlanti dalle discrete prestazioni. Audio abbastanza potente, con voci naturali, alti definiti, medi morbidi e bassi sufficienti. Non dimentichiamo la ventola di raffreddamento dal rumore contenuto. Infine i consumi elettrici pari a 120W.

Ottima la qualità costruttiva, con una sottile scocca. Proiettore semplice da installare e da configurare, dotato di un completo e veloce sistema operativo. Proseguiamo con la confezione che include un piccolo manuale, anche in italiano, ed un panno per la pulizia dell’obiettivo. Citiamo, infine, l'elegante base disponibile prossimamente.

Concludiamo con il prezzo del Dangbei Atom, acquistabile in offerta su Amazon a 849 euro grazie al coupon da 150 euro valido fino al 3 Marzo.

