Recensione devolo Magic 2 WiFi 6: Internet in tutta casa tramite la rete elettrica

La tecnologia Powerline consente di estendere la rete Internet in tutta casa sfruttando i cavi dell'impianto elettrico e rispetto agli extender e ai mesh WiFi, non è influenzata da muri o altre reti.

Oggetto oggi della nostra prova è il devolo Magic 2 WiFi 6, il primo Kit con Wi-Fi 6, che combina la tecnologia Powerline più all’avanguardia alle tecnologie wireless più performanti.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del devolo Magic 2 WiFi 6.

Design, versioni e porte

Oggetto della nostra prova è la versione Multiroom Kit del devolo Magic 2 WiFi 6 con un trasmettitore e due adattatori. Ricordiamo anche lo Starter Kit che include un trasmettitore e un adattatore. Infine devolo offre nella sua gamma anche un adattatore complementare: unità aggiuntiva per espandere la rete domestica.

Accessori dal design classico, con scocche realizzate interamente in plastica bianca. Nella parte frontale dei tre prodotti troviamo una presa passante schuko che consente di non sprecare la presa occupata dall’adattatore o dal trasmettitore.

Iniziamo dal trasmettitore; unità più piccola rispetto agli adattatori, dotata di Led di stato nella parte anteriore ed una porta Ethernet in quella inferiore da collegare al router. Proseguiamo con gli adattatori dalle dimensioni davvero generose (15,1 x 7,5 x 4,2 cm) dotati di due tasti sul frontale con relativi Led di stato (per l’installazione manuale del Powerline e per la configurazione del Wi-Fi). In basso troviamo, infine, due porte Ethernet.

Installazione

L’installazione di questo kit è molto semplice e alla portata anche di utenti poco esperti. In breve, l'adattatore va inserito nella presa corrente più vicina al modem/router, a cui deve essere connesso tramite un cavo LAN. I trasmettitori vanno collegati ad una qualunque presa di corrente negli ambienti dove si vuole potenziare la connessione ad Internet. Le prese devono far parte dello stesso impianto elettrico (il contatore blocca l'uscita del segnale verso l'esterno) e i trasmettitori e l’adattatore devono essere inseriti direttamente su una presa e non su una multipresa che può bloccare la trasmissione dei dati.

La configurazione del Kit può essere eseguita in pochi minuti. Per l’installazione ed il setup, devolo mette a disposizione degli utenti un’app per dispositivi mobili iOS e Android ed un software per PC Windows e Mac. App che include una semplice procedura di installazione e numerose funzionalità che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Una volta completata la configurazione, sarà possibile collegare ai due trasmettitori i nostri dispositivi sfruttando le due prese Ethernet (1.000 Mbps), ad esempio per TV, decoder, console e PC fissi e alla WiFi, smartphone, tablet, notebook e altri dispositivi wireless.

Il devolo Magic 2 WiFi 6 crea, infatti, una seconda rete WiFi che può essere configurata con le stesse credenziali di accesso della rete attualmente in uso. Soluzione che consente a tutti i nostri dispositivi wireless di collegarsi ai trasmettitori (con 4 antenne integrate), senza nessun intervento aggiuntivo.

Caratteristiche tecniche e app

Passiamo ora all’analisi delle principali caratteristiche tecniche partendo dal chip integrato G.hn dedicato alla Powerline che consente di raggiungere la velocità massima di 2.4Gbps teorici, con una distanza di copertura fino a un massimo di 500 metri.

Passiamo al WiFi 6 a 2,4 e 5 GHz (conosciuto anche come Wi-Fi ax) che presenta 3 principali vantaggi rispetto alle precedenti generazioni: velocità più elevata fino a 1.800 Mbps sul devolo Magic 2; migliori prestazioni in reti con molti dispositivi collegati; maggiore durata della batteria dei device in rete.

Il devolo ospita, inoltre, numerose tecnologie di ultima generazione basate su un sistema WiFi Mesh e pensate per garantire un accesso ad Internet sempre stabile ed efficiente a tutti i dispositivi presenti nella nostra abitazione. Tra questi ricordiamo, in particolare:

- Lo sfruttamento ottimale di diversi flussi spaziali (MIMO multi-utente) consente una trasmissione di dati più efficiente e con minore latenza per diversi dispositivi WiFi contemporaneamente.

- Airtime Fairness: i dispositivi più veloci hanno la precedenza nella rete.

- Access Point Steering: permette una connessione a bassa interruzione con molteplici punti d’accesso al Wi-Fi. Il beneficio diventa evidente quando l’utente si muove per la casa con uno smartphone, un tablet o un laptop. Grazie ad un processo totalmente automatico, la rete mesh assicura che ogni dispositivo sia connesso all’hotspot più forte in ogni momento.

Grande attenzione, infine, alla sicurezza. Il devolo Magic 2 WiFi 6 utilizza la crittografia AES a 128 bit per il collegamento Powerline e WPA2/WPA3 per il WiFi 6. Ricordiamo, infine, la certificazione HomeGrid Forum per la compatibilità con altri dispositivi e la garanzia di 3 anni.

Analizziamo ora la completa app per dispositivi mobili devolo Home Network. Applicazione, in italiano, che consente innanzitutto di monitorare in tempo reale la nostra rete. Software con un ricca sezione dedicata al setup di Powerline e WiFi, che permette anche di gestire le impostazioni di sicurezza, il controllo genitori, il risparmio energetico e attivare una rete Ospiti.

Analisi delle prestazioni

Concludiamo la nostra prova del devolo Magic 2 WiFi 6 con l’analisi delle sue prestazioni. Abbiamo provato questo kit in un ambiente in cui erano presenti numerosi dispositivi di vario genere come smartphone, tablet, Pc, decoder, console, Tv 4K, telecamere WiFi, smart speaker e altri dispositivi per la domotica.

Il nostro giudizio è in generale molto positivo con una connessione che si è rivelata veloce e sempre stabile, anche spostandosi tra i vari ambienti. Connessione che ha mantenuto prestazioni molto simili a quelle originali fornite direttamente dal nostro router.

In particolare il Multiroom Kit in prova può essere utilizzato per coprire ambienti ampi o su più piani. Kit adatto ad ogni genere di utilizzo, in grado di fornire sempre ottime performance, ad esempio durante video call, nei videogiochi online e nello streaming video 4K. Nessun problema anche nella gestione di affollate reti WiFi, con diverse decine di device collegati contemporaneamente.

Ricordiamo, infine, che la velocità dei sistemi Powerline può ridursi con impianti elettrici molto vecchi o non realizzati in modo ottimale.

Prezzi

Devolo Magic WiFi 6 è disponibile in tre diverse versioni, acquistabili anche su Amazon:

- Starter Kit, con un trasmettitore e un adattatore, acquistabile a 239,90 euro

- Multiroom Kit, con un trasmettitore e due adattatori, disponibile a 399,90 euro

- Adattatore complementare: unità aggiuntiva per espandere la rete domestica, al prezzo di 129,90 euro.