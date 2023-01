Recensione devolo WiFi 6 Repeater 5400: Internet in tutta casa in modo facile e veloce

I ripetitori WiFi, anche noti come range extender, sono accessori utili ad espandere una rete senza fili. Dispositivi in grado di collegarsi a tutti i router WiFi, installabili con facilità anche dagli utenti meno esperti. Questi prodotti captano il WiFi esistente del router, lo amplificano e lo ritrasmettono in un'area priva di segnale.

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo devolo WiFi 6 Repeater 5400, un ripetitore dal semplice utilizzo e con a bordo avanzate soluzioni tecniche.

Design

Il devolo WiFi 6 Repeater 5400 si presenta con una scocca in plastica bianca, dal design tradizionale, senza particolari innovazioni stilistiche. Dispositivo installabile in orizzontale o in verticale, grazie alla basetta estraibile integrata.

Proseguiamo con il frontale dove troviamo un indicatore di segnale WiFi a quattro livelli (disattivabile dall’utente), con funzione anche di led di stato.

Sul retro sono, invece, presenti due gigabit Ethernet, il comando “Add” per l’installazione tramite WPS che vedremo più avanti, il pulsante per il reset del dispositivo e l’ingresso per l’alimentatore, purtroppo, esterno (consumo 8-13 W).

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 115x37x140 mm e la semplice confezione priva di accessori, con il manuale, in italiano, scaricabile dal sito dell’azienda.

Installazione

Installare il devolo WiFi 6 Repeater 5400 è una procedura molto semplice, adatta anche ad utenti poco esperti. Il repeater è compatibile con tutti i router WiFi. Per configurarlo basta premere il pulsante “Add” sul repeater ed il pulsante WPS (WiFi Protected Setup) sul router. In alternativa è possibile installare il dispositivo tramite la semplice procedura guidata presente nell’app Home Network di devolo, compatibile con device iOS e Android.

Ricordiamo, inoltre, la procedura d’installazione tramite interfaccia web, con il software Cockpit (Windows/MacOS/Linux) di devolo che consente la completa gestione del dispositivo.

Infine ricordiamo la possibilità di configurare il devolo WiFi 6 Repeater 5400 anche come access point.

Caratteristiche tecniche, app e interfaccia web

A bordo del repeater di devolo troviamo numerose tecnologie di ultima generazione pensate per garantire un accesso ad Internet sempre stabile ed efficiente a tutti i dispositivi presenti nella nostra abitazione. Iniziamo dal WiFi 6 che consente velocità fino a 5.400 Mbps (4800 Mbps a 5 GHz e 574 Mbps a 2,4 GHz), migliori prestazioni in ambienti con molti dispositivi collegati e maggiore durata della batteria dei device collegati in Rete.

Inoltre troviamo funzioni particolarmente importanti quando in una rete domestica wireless sono installati più dispositivi devolo. Tecnologie come WiFi mesh e access point steering assicurano che i dispositivi mobili, come smartphone e tablet, siano collegati automaticamente e senza interruzioni all’hotspot più forte. Inoltre l'uso parallelo delle frequenze WiFi a 2,4 e 5 GHz aumenta le velocità di trasmissione (crossband repeating). Proseguiamo con la funzione “Airtime Fairness” che consente di dare la priorità ai dispositivi WiFi più veloci. In questo modo gli apparecchi più vecchi che necessitano, ad esempio, di molto tempo per il download, non rappresenteranno più un ostacolo al traffico dati sulla Rete WiFi. Non dimentichiamo il “beamforming” in grado di indirizzare in modo mirato il segnale WiFi ai terminali collegati. Inoltre il dispositivo devolo assegna automaticamente la priorità ai flussi di dati in WiFi. Questa funzione permette, ad esempio, di avere videoconferenze prive di interruzioni anche quando un altro utente sta guardando un film in streaming o sta scaricando un gioco su console.

Tra le caratteristiche tecniche ricordiamo anche le 4 antenne integrate (configurazione 2x2 + 4x4 MIMO) e la crittografia WPA3.

Infine, in modalità access point, il WiFi 6 Repeater 5400 offre utili funzioni aggiuntive come il blocco di sicurezza per bambini, il WiFi ospiti e la gestione temporizzata.

Proseguiamo con l’app Home Network e l’interfaccia web che consentono il completo controllo e la configurazione del dispositivo. Software in italiano, completi e di facile utilizzo con numerose opzioni in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Numerose le funzioni disponibili come il monitoraggio della velocità, la visualizzazione dei dispositivi collegati, l'aggiornamento del firmware e molto altro ancora.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale il nostro giudizio sul devolo WiFi 6 Repeater 5400 è positivo. Un dispositivo ben costruito e con a bordo avanzate soluzioni tecniche. Range extender completo e facile da installare. Per ottenere le massime prestazioni, consigliamo di posizionare il repeater a metà strada tra il router e l’area priva di ricezione WiFi o con un segnale debole. Utile, quindi, l'indicatore del segnale ricevuto dal router, presente sul frontale del dispositivo.

Un versatile device adatto per collegamenti cablati, ad esempio, con console, Pc desktop e Tv, ed in grado anche di gestire senza difficoltà numerosi collegamenti wireless con smartphone, tablet, notebook, videocamere di sorveglianza e altri dispositivi per la smart home.

Per quanto riguarda le prestazioni, il nuovo ripetitore devolo WiFi 6 ha una potenza adatta a spazi abitativi di medie dimensioni. Ad esempio, questo repeater è riuscito ad estendere senza difficoltà la rete WiFi in due ambienti di un appartamento prive, in precedenza, di un buon collegamento ad Internet. Elevata la velocità di collegamento, sempre stabile, leggermente inferiore a quella originale del router.

Ricordiamo, infine, la possibilità di estendere la garanzia a 3 anni registrando il prodotto sul sito di devolo.

Concludiamo con il prezzo, il devolo WiFi 6 Repeater 5400 è acquistabile a 149,90 euro. Ricordiamo, inoltre, il nuovo modello devolo WiFi 6 Repeater 3000 in vendita al prezzo consigliato di 99,90 euro.

