Recensione doppia Presa smart da esterno Meross in offerta a soli 29 euro

Da Meross arriva una completa multipresa intelligente adatta ad essere utilizzata anche in esterno. Un accessorio, resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua, compatibile con le più note piattaforme per la smart home.

Un dispositivo di facile utilizzo, controllabile da una completa app per dispositivi mobili.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della doppia presa smart da esterno di Meross.

Design e caratteristiche

La Meross è una presa da esterni con scocca in robusto ABS ignifugo e certificazione IP44 per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere. Ricordiamo, inoltre, l’utile foro al posteriore per il fissaggio al muro e le dimensioni pari a 15,1 x 8,0 x 5,0 cm, con un peso di 375 g.

La Meross è dotata di due Schuko (max 10A), protette da sportellini in plastica con cerniera a molla. Al centro troviamo un unico pulsante fisico, con Led di stato integrato, che consente l'attivazione di entrambe le prese e il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Purtroppo non è possibile gestire le due schuko singolarmente tramite il comando fisico. Peccato per l'assenza di Led separati in grado di segnalare l'attivazione delle singole prese.

Proseguiamo con il cavo per il collegamento alla rete elettrica, lungo solo 30 cm e dotato di una presa schuko.

Non dimentichiamo la protezione contro i sovraccarichi di corrente, la connettività WiFi b/g/n a 2.4GHz e la compatibilità con Alexa, Google Assistant, Siri-HomeKit, Samsung SmartThings e IFTTT.

App Meross, prestazioni e prezzo

La Multipresa di Meross può essere comandata tramite l'app dedicata dell’azienda, in italiano, veloce e di facile utilizzo. Applicazione che consente di controllare singolarmente le due schuko, disattivare il Led di stato e utile anche per il collegamento alla rete WiFi; gli utenti Apple possono, ovviamente utilizzare anche la piattaforma HomeKit per l’installazione e l’utilizzo del prodotto.

App che include varie ed utili funzioni come gli Scenari che consentono il controllo di più dispositivi contemporaneamente. Funzione utile, ad esempio, per spegnere tutti i prodotti Meross (prese, lampadine, lampade e altri accessori) quando usciamo di casa. Ricordiamo poi le Routine che permettono di programmare l'accensione e lo spegnimento delle prese (insieme o singolarmente), con la possibilità anche di attivare un timer per l’autospegnimento.

App che consente anche l’aggiornamento del firmware del device e di consultare la versione digitale del manuale utente in italiano, presente anche nella confezione del dispositivo.

Passiamo ora alla valutazione della Multipresa Meross con un giudizio in generale positivo. Buona la qualità costruttiva ed il collegamento WiFi sempre stabile, con un’app completa e veloce nell’impartire i comandi alla presa.

Infine il prezzo della Multipresa Meross acquistabile in offerta su Amazon a 29 euro (sconto del 26% e coupon di 7 euro valido fino all’8 maggio).

