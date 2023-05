Recensione nuovo Dyson Gen5detect: aspira anche i virus

Arriva oggi sul mercato l’aspirapolvere ciclonico Gen5detect, nuovo modello top di gamma di Dyson ed evoluzione del V15 Detect.

Si tratta del più potente aspirapolvere senza filo dell’azienda, in grado di catturare virus e particelle fino a 0,1 micron grazie al nuovo motore Hyperdymium. Dyson Gen5detect è dotato, inoltre, di un sistema di filtrazione HEPA completamente sigillato e della nuova spazzola Fluffy Optic.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Dyson Gen5detect.

Design e caratteristiche

Il Gen5detect si presenta con il tradizionale design di Dyson: linee moderne e curate ed un’ottima qualità costruttiva.

Cuore dell’aspirapolvere di Dyson è il nuovo motore Hyperdymium di quinta generazione. Il motore è ora più piccolo, più veloce e più potente (262 AirWatt) rispetto al V15 (240 AirWatt) ed ora in grado di raggiungere i 135.000 giri al minuto, contro i 125mila del V15. A bordo troviamo, inoltre, la tecnologia ciclonica Radial Root con 14 cicloni che catturano polvere e detriti dal flusso d'aria.

Il Dyson Gen5detect è, inoltre, dotato di un avanzato sistema di filtrazione HEPA completamente sigillato per impedire che l’aria sporca aspirata fuoriesca dall'apparecchio. Sistema progettato per catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron come i virus, grazie al filtro di 1,9 m piegato 145 volte (test effettuato da un laboratorio indipendente sui virus H1N1 e MS2 e non sul SARS-CoV-2).

Interessanti aggiornamenti arrivano anche per il piccolo display LCD a colori, ben posizionato al posteriore. Dyson Gen5detect presenta un'interfaccia utente completamente rinnovata che ora mostra agli utenti in tempo reale quando la superficie è pulita. Un sensore piezoelettrico utilizza il rilevamento acustico per contare e classificare le dimensioni delle particelle (10 - 500 micron), mentre le barre sullo schermo LCD si alzano, si abbassano e cambiano colore, in base al volume di particelle rimosse in tempo reale e alla potenza di aspirazione, in modo che gli utenti sappiano quando è il caso di passare alla zona successiva e quando, invece, dedicare più tempo alla pulizia. Scendendo nel dettaglio, le barre blu (alto volume) e bianche (medio volume) indicano di continuare a pulire la stessa area, mentre con il colore verde (basso volume di sporco) si può passare alla zona successiva. Display in grado anche di mostrare la tipologia totale di polvere raccolta alla fine della pulizia e l'autonomia residua della batteria espressa in minuti e secondi.

Oltre agli aggiornamenti software dell'interfaccia utente, il motore Gen5 ha richiesto anche lo sviluppo di un nuovo software per il monitoraggio e il controllo della velocità, della potenza e della temperatura del motore stesso.

Sempre al posteriore troviamo il pulsante di alimentazione, che sostituisce il tradizionale grilletto, ed il comando per la selezione delle tre velocità disponibili: Auto (regolazione automatica dell’aspirazione in base allo sporco rilevato e alla tipologia di pavimento), Eco (massima autonomia) e Boost (massima potenza per lo sporco più ostinato). Comando utile anche per la navigazione all’interno della semplice interfaccia utente (selezione lingua, avvisi, numero di serie).

Non dimentichiamo il serbatoio dello sporco da 0,77 litri, che conserva l’ottimo sistema di svuotamento già presente in altri modelli Dyson, come l’Omni Glide. Serbatoio in grado di scorrere in avanti, con una guarnizione in gomma che spinge fuori lo sporco e pulisce la griglia di pre-filtrazione. Sistema che consente, quindi, di svuotare facilmente il serbatoio e pulire il pre-filtro senza venire a contatto con lo sporco.

Semplice anche la rimozione del filtro principale, posizionato al posteriore, lavabile in acqua e che non necessita di essere sostituito.

Ricordiamo, inoltre, l’ampia impugnatura a pistola che ospita nella parte inferiore la batteria rimovibile, agli ioni di litio a 10 celle. Accumulatore ricaricabile in 4,5 ore direttamente all’interno della scopa tramite il supporto a muro in dotazione, utile anche per ospitare due accessori. In alternativa è possibile rimuovere l'alimentatore dalla stazione di ricarica a muro ed utilizzarlo direttamente per ricaricare la batteria.

Concludiamo con le dimensioni della Dyson Gen5detect: 1.276 x 276 x 250 mm, con un peso di 3,5 kg.

Accessori

Analizziamo ora i 5 accessori in dotazione alla Dyson Gen5detect presenti nella versione Absolute, di colore viola-nichel. Modello che si affianca alla variante rame/blu, disponibile per un limitato periodo di tempo negli store fisici e online di Dyson, che include anche l'adattatore per angoli nascosti; accessorio che consente di piegare a 90 gradi la scopa e raggiungere facilmente punti difficili da pulire.

Iniziamo l’analisi degli accessori dalla nuova spazzola morbida Fluffy Optic adatta per la pulizia di pavimenti duri (in cotto, ceramica, parquet, gres e altro). Accessorio sempre dotato di un avanzato sistema di illuminazione laser. Scendendo nel dettaglio, la tecnologia Dyson di illuminazione laser della polvere è stata sviluppata per consentire di vedere le particelle microscopiche che si nascondono in casa. Ciò significa che la polvere nascosta sulla superficie del pavimento, altrimenti invisibile a occhio nudo, può essere vista facilmente tramite la lama di luce generata da un illuminatore laser presente nell'angolo anteriore destro della scopa Fluffy Optic. Accessorio riprogettato, dotato ora di un sistema di illuminazione laser dalla luminosità doppia rispetto alla prima generazione. Gli ingegneri Dyson hanno, inoltre, modificato la nuova sorgente luminosa in modo da posizionarla il più in basso possibile, vicino al pavimento.

Proseguiamo la nostra rassegna con la spazzola Digital Motobar, dotata di setole sintetiche a spirale e adatta in particolare per i tappeti, ma utilizzabile anche sui pavimenti. Spazzola in grado di aspirare velocemente capelli e peli degli animali domestici, dotata di anti-aggrovigliamento e di un pratico sistema che consente di estrarre lateralmente il rullo, per una facile pulizia.

In dotazione alla Dyson Gen5detect troviamo anche la spazzola Mini Turbo, con anti-groviglio grazie al rullo dalla forma conica. Spazzola motorizzata, dalle ridotte dimensioni, adatta per la pulizia di piccole superfici come divani, poltrone, tappezzeria auto e materassi.

La Dyson Gen5detect vanta, inoltre, un utile accessorio integrato, rimovibile, per gli interstizi. Nascosta all'interno del tubo, c'è infatti una bocchetta a lancia con spazzola, utile per spolverare e pulire fessure e altri superfici; soluzione che consente di risparmiare tempo tra la pulizia del pavimento e quella delle altre superfici.

All’interno della confezione troviamo anche una bocchetta multifunzione con spazzola, la stazione di ricarica a parete, l'alimentatore ed un piccolo manuale in italiano.

Esperienza d’uso e autonomia

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni del Dyson Gen5detect, con un giudizio generale molto positivo. Evoluzione del V15 Detect, il Dyson Gen5detect è uno dei migliori aspirapolvere a batteria sul mercato. Una potentissima scopa ciclonica, in grado di raccogliere ogni tipo di sporco, dai detriti più grandi alla polvere ultrafine, con la capacità di rimuovere, allergeni, acari e virus. Prodotto ben realizzato in tutte le sue parti, con un ampio serbatoio dello sporco, facilissimo da svuotare.

Molto buona la valutazione sugli accessori forniti in dotazione, che possono essere montati con facilità. Utile in particolare il nuovo laser della spazzola morbida Fluffy Optic, in grado di rilevare il doppio della polvere, ma solo negli ambienti dall'illuminazione non troppo elevata. Peccato per la presenza di un solo laser, con un fascio di luce molto più forte sul lato destro. Migliorabile, inoltre, la dotazione di accessori, considerando che si tratta di un prodotto top di gamma. Nella confezione mancano, infatti, un tubo flessibile ed una stazione di ricarica per mantenere la scopa in verticale, senza fissaggio al muro (l'apparecchio non riesce, purtroppo, a stare in piedi autonomamente). Inoltre nella versione in prova è anche assente l'adattatore per angoli nascosti.

Discreta l’ergonomia a causa di un peso elevato ed uno scomodo pulsante di alimentazione. Molto buona l’autonomia, di oltre un’ora in modalità Eco con varie scope collegate e di poco meno di 15 minuti con l’opzione Boost attiva.

Semplici le operazioni di manutenzione: tutte le varie parti possono, infatti, essere rimosse e pulite con facilità.

Non dimentichiamo il rumore del motore elettrico mai fastidioso. Peccato, infine, per il display dalle ridotte dimensioni e con una sezione per l’analisi della polvere dalla grafica migliorabile.

Prezzo e disponibilità

Concludiamo con il prezzo elevato, ma in linea con le caratteristiche del prodotto, pari a 999 euro. Dyson Gen5detect è disponibile da oggi venerdì 5 maggio 2023, presso il negozio online Dyson e presso i Dyson Demo Store.