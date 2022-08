Recensione Boox Note Air2 Plus: un super ebook reader da 10 pollici con Android e penna

Oggetto oggi della nostra prova è il Boox Note Air2 Plus; si tratta di un avanzato e completo lettore di libri digitali, equipaggiato con Android 11. Dispositivo compatibile con le più note piattaforme di ebook disponibili sul mercato, come il Kindle store di Amazon.

Un completo e versatile prodotto dotato di pennino e che può, quindi, essere utilizzato anche per disegnare e prendere appunti.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Boox Note Air2 Plus.

Design e caratteristiche tecniche

L’Air 2 Plus si presenta con un design elegante e curato. Device dall’ottima qualità costruttiva che unisce le caratteristiche di un ebook reader a quelle di un tablet Android. Dispositivo che vanta una scocca in metallo di colore verde, con dimensioni pari a 229,4 x 195,4 x 5,8 mm ed un peso di 445 g.

Proseguiamo con l’ampio schermo E-ink da 10,3", HD Carta, con rivestimento in vetro e risoluzione di 1404x1872 (227 dpi). Display dotato di illuminazione con tonalità della luce regolabile.

Sull’Air 2 Plus è infatti possibile impostare, oltre alla luminosità, anche la tonalità del colore dello schermo, da freddo a caldo; luce calda che consente un’esperienza di lettura più confortevole, riducendo l’affaticamento visivo, soprattutto nelle ore notturne.

Display touch, dotato di digitalizzatore Wacom per la gestione del pennino, con 4096 livelli di pressione supportati. Penna in dotazione, con aggancio magnetico all’ebook reader sul lato destro.

Sul frontale troviamo anche un ampio bordo sul lato sinistro (ebook reader in orizzontale) che facilita l'impugnatura dell'Air 2.

Cuore di questo device è il processore octo-core Qualcomm Snapdragon 662 affiancato da 4 GB di Ram e da 64 GB di storage UFS 2.1. L’Air2 è alimentato da una batteria da 3.700 mAh, ricaricabile tramite la presa USB Type-C presente sul lato sinistro. Qui troviamo anche il microfono, lo speaker ed il pulsante di alimentazione/standby. Non dimentichiamo la connettività wireless con Bluetooth 5.0 e WiFi dual band.

Analisi del software

Il Boox Note Air2 Plus è equipaggiato con il sistema operativo Android 11, personalizzato con un’interfaccia proprietaria, in italiano (con qualche errore di traduzione), dotata di una barra laterale che ospita le 6 funzionalità principali dell’ebook reader: libreria, store, note, archivio, app e impostazioni.

Partiamo dalla libreria che consente il rapido accesso ai testi memorizzati sul dispositivo. Il Note Air2 Plus è compatibile con numerosi formati di file: documenti in PDF, PPT, EPUB, TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM; immagini in PNG, JPG, TIFF, BMP; file audio WAV e MP3. Il software integrato per la lettura dei testi è completo e ricco di funzionalità. Ricordiamo, ad esempio, la funzione che consente di dividere in due lo schermo con la possibilità di affiancare al testo visualizzato un’altra app o documento, appunti scritti a mano o la traduzione del testo principale.

Barra laterale che ospita anche lo store di Boox con libri in lingua inglese. Passiamo poi all’ottima app “Note” che consente di prendere appunti direttamente sul device, utilizzando l’utile penna in dotazione.

Appunti scritti a mano che, grazie al software integrato, possono anche essere convertiti facilmente in un documento di testo (esportabile in PDF/PNG). Funzionalità ben implementata e decisamente utile. Pennino utilizzabile anche per disegni e schemi, per scrivere note nei documenti e per sottolineare i testi utilizzando il lettore di ebook integrato.

Non dimentichiamo la voce “Archivo” nella schermata principale che consente l’accesso alla memoria del dispositivo. Proseguiamo con la sezione App dove troviamo il Play Store di Google, utile per scaricare tantissime applicazioni e le più note piattaforme dedicate agli ebook come il Kindle store di Amazon; software pienamente supportato dal Note Air2 Plus. Troviamo, inoltre, un App store proprietario (con vari lettori di ebook) e diverse applicazioni già installate tra cui un dizionario, un registratore audio e l'utility Boox Drop per il trasferimento rapido dei contenuti dal Pc all'e-reader.

Infine il menù delle impostazioni con i classici setting di Android. Ricordiamo, in particolare, la “Navigation ball”: pulsante virtuale che ospita varie funzioni personalizzabili dall’utente, come i comandi “back” e “home”. In alternativa è anche possibile navigare all’interno dell’interfaccia del Note Air2 Plus utilizzando tre diverse gesture alla base dello schermo.

Non manca, infine, la classica barra delle notifiche di Android, utile per la gestione di varie funzioni, dalla connettività alle impostazioni dello schermo. In particolare ricordiamo il menù “Centro E-ink” che ospita la funzione “Miglioramento colore scuro”, per la gestione dell'intensità dei neri, e il ”Filtro colore chiaro” che interviene sulla scala dei grigi. Tramite questo menù è, inoltre, possibile scegliere 4 diverse velocità di refresh dello schermo: modalità normale; speed Mode che degrada leggermente la qualità dell'immagine, aumentando le prestazioni; modalità A2 per un rapido scorrimento di immagini e testi; la più veloce X-Mode per pagine web e video.

Analisi delle prestazioni ed esperienza d’uso

Boox ha realizzato, secondo il nostro giudizio, uno dei migliori ebook reader attualmente sul mercato. Un prodotto versatile e ricco di funzionalità, adatto anche allo studio e ad un utilizzo in ambito professionale; un lettore utilizzabile, ovviamente, anche in modalità orizzontale, dall’ottima ergonomia.

Buone le prestazioni generali e decisamente positiva la valutazione sullo schermo: ampio, ben definito e illuminato, con tonalità della luce regolabile; display ottimo non solo per la lettura dei libri digitali, ma anche per i fumetti. Un ebook reader rapido nel cambio pagina, con un software veloce e di facile utilizzo. Decisamente utile la presenza del Play Store che permette di scaricare tantissime utili app di vario genere come Google News, Gmail, Google Drive, Google Keep e suite Office.

Giudizio abbastanza positivo sul pennino, veloce e preciso con il software di Boox, ricco di funzionalità. Penna, purtroppo, non ottimizzata con le app di terze parti. Un lettore, infine, con un’autonomia decisamente elevata, anche di diverse settimane.

Prezzi e accessori

Infine il prezzo, Boox Note Air2 Plus è acquistabile su Amazon a 519 euro con pennino incluso. In alternativa sullo store dell’azienda sono disponibili tre bundle (A, B, C) sempre a partire da 519 euro. Kit che si distinguono per i diversi accessori inclusi: due diverse custodie (nei bundle B e C) ed il pennino Pen 2 Pro (solo sul bundle C) con funzione di cancellazione testi. Oggetto della nostra prova è il bundle A che include il pennino standard con varie punte e la custodia base; cover resistente ed elegante, ma purtroppo non dotata di aggancio magnetico, presente solo sul magnetic case disponibile negli altri bundle.

