Recensione EcoFlow Delta 2 Max: super batteria portatile ricaricabile tramite pannelli solari

Dopo la recensione del condizionatore portatile a batteria Wave 2, torniamo oggi ad occuparci di EcoFlow con la prova della nuova Delta 2 Max. Power station portatile, potente e dalle complete caratteristiche, con una capacità di 2.048Wh ed espandibile fino a 6.144Wh.

Delta 2 Max è compatibile con il 99% degli elettrodomestici, tra cui asciugacapelli, grill elettrici, frigo e condizionatori e può alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della EcoFlow Delta 2 Max.

Design e connessioni

La Delta 2 Max si presenta con forme moderne e curate, a partire dalla scocca in metallo e plastica, grigia e nera, con base antiscivolo in gomma e involucro ignifugo. Iniziamo dal lato superiore dove troviamo due robuste maniglie, che facilitano il trasporto della power station, e le prese di aerazione del sistema di raffreddamento integrato decisamente silenzioso. Prodotto con dimensioni pari a 49,7 x 24,2 X 30,5 cm e con un peso di 23 Kg.

Passiamo alle connessioni disponibili sui due lati più stretti. Sul frontale troviamo un ampio display LCD, luminoso e ben leggibile che mostra non solo la percentuale della batteria, ma anche i tempi di carica, l’autonomia residua (ore e minuti), i flussi di corrente in entrata ed in uscita, i collegamenti attivi e varie icone di stato. Sempre sul frontale troviamo il pulsante di alimentazione generale e quello dedicato alla porte in corrente continua. Scendendo nel dettaglio, la Delta 2 Max ospita due USB-A (5V/2,4A, 12W max per porta), due USB-A Fast Charge (5V/2,4A - 9V/2A - 12V/1,5A, 18W max per porta), due USB-C (5/9/12/15/20V/5A, 100W max per porta).

Passiamo al retro dove sono presenti le connessioni in AC con 4 prese Schuko (2.400W totali e picco di 4.800W) comandate da un interruttore dedicato. Inoltre, con la modalità X-Boost, la Delta 2 Max è in grado di alimentare alcuni apparecchi fino a 3.100W. Retro che ospita anche una presa accendisigari (da 12,6V/10A, 126W max e due porte DC5521 (12,6V/3A, 38W max per porta). Presa e porte controllate da un comando dedicato. Sotto uno sportellino troviamo, inoltre, due ingressi XT60 per i pannelli solari (MPPT, 11-60V, 15A, porta singola 500W; porta doppia 1.000W), con ricarica in 2/3 ore. Ingressi utilizzabili anche per la ricarica della batteria, collegando la Delta 2 Max alla presa accendisigari di auto, camper, ecc, tramite il cavo in dotazione.

Proseguiamo con la presa per l'alimentazione dalla rete elettrica (alimentatore integrato nell’unità), dotata della tecnologia di carica rapida X-Stream (2.300W) in grado di ricaricare la Delta 2 Max all’80% in soli 53 minuti e al 100% in 81 minuti. Inoltre tramite la doppia carica AC e solare, può passare da 0 all’80% in soli 43 minuti. Non manca, infine, l’interruttore di protezione da sovraccarico.

Concludiamo con la confezione che include anche un cavo da DC5521 a DC5525 ed il manuale utente in italiano.

Batteria e PowerStream

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria da 2.048Wh LFP, garantita per 3.000 cicli con una capacità superiore all'80%. Ciò significa che Delta 2 Max è in grado di fornire energia per un periodo di 10 anni se utilizzata una volta al giorno. Inoltre, EcoFlow offre anche una garanzia di 5 anni.

Capacità della batteria che può essere incrementata fino a 6.144Wh aggiungendo due accumulatori aggiuntivi Delta 2 Max, collegabili alla presa laterale della power station; moduli esterni con capacità di 2048 Wh ciascuno. Non dimentichiamo il sistema di protezione avanzato BMS (Battery Management System), che monitora le prestazioni per garantire che l'energia venga erogata in tutta sicurezza.

Delta 2 Max è compatibile con il nuovo impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream, che raccoglie e converte l'energia solare per uso domestico. Con PowerStream, che può generare circa 1.039 kWh di elettricità all'anno, Delta 2 Max immagazzina l'energia solare in eccesso accumulata durante il giorno e aiuta gli utenti a risparmiare sulle bollette dell'elettricità.

App

Delta 2 Max è anche dotata di Wi-Fi e Bluetooth per il collegamento all’app dedicata EcoFlow per dispositivi mobili iOS e Android. App in italiano, completa e di facile utilizzo, che consente il completo monitoraggio da remoto della power station. Tramite questa applicazione è, infatti, possibile controllare la percentuale della batteria, i tempi di carica, l’autonomia residua (ore e minuti), i flussi di corrente in entrata ed uscita e i collegamenti attivi.

Troviamo, inoltre, un’utile sezione per le impostazioni della batteria, con la possibilità di gestire vari parametri come il timeout delle varie connessioni, la velocità della carica in AC ed il livello di carica/scarica della batteria; non manca, inoltre, il menù dedicato all'aggiornamento del firmware.

Peccato, infine, per l’assenza di un comando per l’attivazione dell'alimentazione da remoto.

Esperienza d’uso e prezzo

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso. Una power station dalla generosa capacità, versatile, robusta e ben costruita, in grado di alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente, anche durante la sua ricarica.

Power station ideale per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardino, frigoriferi portatili e grill elettrici. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout (commutazione automatica EPS in meno di 30 ms), collegabile a dispositivi elettronici come Pc e cellulari ed in grado di alimentare il 99% degli elettrodomestici, tra cui asciugacapelli, forni a microonde e condizionatori. Ad esempio EcoFlow Delta 2 Max è in grado di alimentare una lavatrice per circa 3 ore, un frigorifero per 14 ore, un frigo portatile per 29 ore, un phon per un’ora e ricaricare un cellulare per circa 140 volte.

Un prodotto completo, versatile e robusto, abbastanza facile da trasportare e dotato di complete connessioni; peccato solo per l’assenza della ricarica wireless Qi sul lato superiore dell'unità. Un prodotto espandibile con batterie aggiuntive, che vanta anche la ricarica rapida ed un’utile app per smartphone e tablet. Powerstation collegabile, inoltre, a pannelli solari fissi o portatili.

Infine il prezzo; la power station Delta 2 Max è acquistabile sul sito di EcoFlow e su Amazon a 2.099 euro. La batteria aggiuntiva è disponibile a 1.499 euro. Ricordiamo anche il kit con Delta 2 Max e pannelli solari portatili EcoFlow da 400 W acquistabile a 2.899 euro.

Scopri di più su Amazon