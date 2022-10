Recensione EcoFlow Delta 2: super batteria portatile utilizzabile in casa o all'aperto

Le power station portatili sono utili dispositivi sempre più diffusi e apprezzati sul mercato. Si tratta di apparecchi che ospitano una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, attrezzi da giardino, smartphone, Pc e molto altro ancora). Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto per alimentare griglie elettriche, frigo portatili e altri prodotti. Power station ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

Oggetto oggi della nostra prova è la nuovissima EcoFlow Delta 2. Si tratta di una versatile e potente power station portatile con capacità di 1024 Wh ed in grado di alimentare 13 dispositivi contemporaneamente. Un prodotto espandibile tramite batterie supplementari e con ricarica super rapida. Power station che consente di far funzionare il 90% degli elettrodomestici, collegabile anche a pannelli solari.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della EcoFlow Delta 2.

Design e connessioni

La Delta 2 si presenta con forme moderne e curate, a partire dalla scocca in metallo e plastica, grigia e nera. Iniziamo dal lato superiore dove troviamo due robuste maniglie, che facilitano il trasporto della power station, e le prese di aerazione del sistema di raffreddamento integrato un po’ rumoroso. Prodotto con dimensioni pari a 400×211×281 mm, con un peso di 12 Kg.

Passiamo alle connessioni disponibili sui due lati più stretti. Sul frontale troviamo un ampio display LCD, luminoso e ben leggibile che mostra non solo la percentuale della batteria, ma anche i tempi di carica, l’autonomia residua (ore e minuti), i flussi di corrente in entrata ed uscita, i collegamenti attivi e varie icone di stato. Sempre sul frontale troviamo il pulsante di alimentazione generale e quello dedicato alla porte in corrente continua. Scendendo nel dettaglio, la Delta 2 ospita due USB-A (5V/2,4A, 12W max per porta), due USB-A Fast Charge (5V/2,4A - 9V/2A - 12V/1,5A, 18W max per porta), due USB-C (5/9/12/15/20V/5A, 100W max per porta). Passiamo al retro dove sono presenti le connessioni in AC con 4 prese Schuko (1800W totali e sovratensione di 2700 W), comandate da un interruttore dedicato. Inoltre Delta 2 evita il sovraccarico dei dispositivi collegati fino a 2400 W, grazie alla tecnologia proprietaria X-Boost.

Retro che ospita anche una presa accendisigari (da 12,6V/10A, 126W max e due porte DC5521(12,6V/3A, 38W max per porta). Presa e porte controllate da un comando dedicato.

Sotto uno sportellino troviamo, inoltre, l’ingresso per i pannelli solari (MPPT, 11-60V/15A max, 500W max e ricarica in 3 ore), con il cavo-adattatore MC4 da acquistare separatamente.

Ingresso utilizzabile anche per la ricarica della batteria, collegando la Delta 2 alla presa accendisigari di auto, camper, ecc, tramite il cavo in dotazione. Proseguiamo con la presa per l'alimentazione dalla rete elettrica (alimentatore integrato nell’unità), dotata della tecnologia di carica rapida X-Stream (1200W max, 10A) in grado di ricaricare la Delta 2 all’80% in soli 50 minuti e al 100% in 80 minuti. Non manca, infine, l’interruttore di protezione da sovraccarico.

Concludiamo con la confezione che ospita anche un cavo da DC5521 a DC5525 ed il manuale utente in italiano.

Batteria e app

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria da 1024 Wh LiFePO4, garantita per 3000 cicli con una capacità superiore all'80%. Capacità che può essere incrementata aggiungendo le batterie aggiuntive Delta 2 e Delta Max, collegabili alla presa laterale della power station; accumulatori esterni con capacità rispettivamente di 2048 Wh e 3040 Wh.

Non dimentichiamo il sistema di protezione avanzato BMS (Battery Management System), che monitora le prestazioni per garantire che l'energia venga erogata in tutta sicurezza, e la garanzia di cinque anni.

Delta 2 è anche dotata di Wi-Fi e Bluetooth per il collegamento all’app dedicata EcoFlow per dispositivi mobili iOS e Android. App in italiano, completa e di facile utilizzo, che consente il completo monitoraggio da remoto della power station. Tramite questa applicazione è, infatti, possibile controllare la percentuale della batteria, i tempi di carica, l’autonomia residua (ore e minuti), i flussi di corrente in entrata ed uscita e i collegamenti attivi. Troviamo, inoltre, un’utile sezione per le impostazioni della batteria, con la possibilità di gestire vari parametri come il timeout delle varie connessioni, la velocità della carica in CA (da 200 a 1200W) e il livello di carica/scarica della batteria; non manca, inoltre, il menù dedicato all'aggiornamento del firmware. Peccato, infine, per l’assenza di un comando per l’attivazione dell'alimentazione da remoto.

Esperienza d’uso e prezzo

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso. Una power station dalla generosa capacità, versatile e ben costruita, in grado di caricare dispositivi di ogni genere. Power station adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardino, frigoriferi portatili e grill elettrici. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout (con funzione EPS), e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici e dispositivi elettronici come Pc e cellulari (vedi immagine).

Un prodotto completo, versatile e robusto, facile da trasportare e dotato di complete connessioni; peccato solo per l’assenza della ricarica wireless Qi sul lato superiore dell'unità. Un prodotto espandibile con batterie aggiuntive, che vanta anche la ricarica rapida ed un’utile app per smartphone e tablet.

Infine il prezzo; la power station Delta 2 è acquistabile sul sito di EcoFlow o su Amazon a 1.199 euro.

Scopri di più su Amazon