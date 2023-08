Recensione EcoFlow PowerStream: un ottimo impianto fotovoltaico da balcone con batteria portatile

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo EcoFlow PowerStream: uno dei primi impianti fotovoltaici da balcone con power station portatile.

Si tratta di un'evoluzione dei tradizionali pannelli solari da balcone in grado di immettere energia direttamente nell’impianto elettrico della nostra abitazione tramite una semplice presa di corrente. In questi sistemi, l’energia in eccesso, non consumata, viene purtroppo immessa in rete e, quindi, regalata al gestore. PowerStream si differenzia per la capacità di immagazzinare l'energia in eccesso, generata durante il giorno dai pannelli solari, nella batteria portatile (power station), garantendo l'utilizzo di tutta l'energia solare prodotta, senza sprechi. L'energia immagazzinata nella batteria può continuare ad alimentare la nostra casa durante la notte o quando la luce solare è insufficiente. Inoltre l’energia della power station può essere utilizzata in caso di blackout, con la batteria portatile utilizzabile anche fuori casa.

EcoFlow PowerStream è un impianto direttamente installabile dall’utente, disponibile in diverse configurazioni e composto da 4 elementi: l’inverter, i pannelli solari, la power station e la presa intelligente.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni dell’EcoFlow PowerStream.

Micro Inverter PowerStream

Il micro inverter ibrido PowerStream è l’elemento centrale di questo impianto fotovoltaico. Il suo compito è quello di ricevere l’energia elettrica in corrente continua prodotta dai pannelli solari ed inviarla alla power station; inoltre si occupa di convertire l’energia, di pannelli e batteria, da continua ad alternata per l'immissione nell’impianto elettrico della nostra abitazione. L’utente, tramite l’app che analizzeremo più avanti, può decidere quanta energia immettere nell'abitazione e la quantità di corrente destinata alla power station.

L'inverter si presenta con forme moderne e curate. Dispositivo con scocca in metallo, dimensioni pari a 242 × 169 × 33 mm e peso di 3 Kg. Prodotto resistente alla pioggia, con certificazione IP67.

Sul frontale troviamo un ampio led di stato con luminosità regolabile, mentre sul retro sono presenti le porte proprietarie per il collegamento ai pannelli solari tramite un cavo con spinotti standard di tipo MC4 (cavo incluso nella confezione). Sul retro dell’inverter troviamo anche la porta per il collegamento alla power station (cavo acquistabile separatamente) e la porta dedicata al cavo con presa maschio schuko per il collegamento alla rete elettrica della nostra abitazione (cavo incluso nella confezione). Il retro dell’inverter ospita anche l’antenna per WiFi e Bluetooth.

Nella confezione troviamo anche una breve guida rapida (il manuale completo è disponibile sul sito di EcoFlow) ed una custodia protettiva, in plastica, per l’inverter.

L’inverter ha un ingresso solare fino ad 800W (max 55V, 13A). Può, quindi, essere collegato a due pannelli solari con una potenza massima di 400 W ciascuno o a più pannelli di minore potenza. Può, inoltre, immettere fino a 800 W nella rete elettrica della nostra abitazione. L’inverter, con garanzia di 10 anni, ha però una limitazione di 600 W in corrente continua che analizzeremo più avanti.

Pannelli solari

L'impianto fotovoltaico PowerStream può utilizzare pannelli di EcoFlow o realizzati da altre aziende. EcoFlow vanta nel suo catalogo differenti soluzioni. Iniziamo dai pannelli rigidi da 400 W installabili sulla ringhiera del nostro balcone tramite supporti verticali o utilizzando l’innovativo Single Axis Solar Tracker. Si tratta di un supporto da balcone motorizzato, ad inclinazione variabile ed automatica, in grado di ottimizzare l'angolo del pannello rispetto ai raggi solari (qui la nostra recensione dei pannelli solari e del supporto).

In alternativa è possibile utilizzare i più compatti pannelli rigidi o flessibili di EcoFlow da 100 W.

Power station

EcoFlow PowerStream è uno dei primi impianti fotovoltaici da balcone con power station portatile. Le power station portatili sono apparecchi che ospitano una batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) in grado di alimentare e ricaricare direttamente dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, attrezzi da giardino, cellulari, Pc e molto altro ancora).

L’impianto fotovoltaico PowerStream supporta diversi modelli di power station realizzati da EcoFlow; da piccole batterie come la River 2 (250 Wh) a potenti sistemi modulari come la Delta 2 Max fino a 6 kWh (qui la nostra recensione).

L’impianto EcoFlow PowerStream può immagazzinare l'energia in eccesso, generata durante il giorno dai pannelli solari, nella power station. L'energia immagazzinata nella batteria può alimentare la nostra abitazione di notte o quando la luce solare è insufficiente. Inoltre l’energia della power station può essere utilizzata in caso di blackout. All'interno del sistema Powerstream, la power station portatile ha, quindi, una duplice funzione. L'utente può utilizzare la power station come un semplice sistema di accumulo dell'energia in eccesso o come un prodotto indipendente, sfruttando le sue porte e prese, dentro o fuori casa. Ad esempio, se si ha la necessità di alimentare un elettrodomestico con un assorbimento superiore agli 800W (limite massimo dell’inverter) basta collegarlo direttamente ad una presa della power station in grado di erogare fino a 3 kWh (modello Delta Pro). La power station è, inoltre, un dispositivo portatile, utilizzabile anche fuori casa per alimentare griglie elettriche, frigo portatili, attrezzi da giardino e tanti altri prodotti.

Presa intelligente PowerStream

L'ultimo componente dell’impianto fotovoltaico PowerStream è la Smart Plug. Presa intelligente ideata per gestire elettrodomestici e dispositivi non costantemente alimentati dalla rete elettrica, come ad esempio la macchina del caffè.

Si tratta di una presa intelligente fino a 2.500W, con collegamento WiFi e Bluetooth (solo per il setup iniziale) che include le classiche funzioni presenti in questi prodotti: controllo a distanza del dispositivo collegato tramite app e a voce, accensione programmata e monitoraggio consumi. Oltre a queste funzionalità, la smart plug PowerStream è anche capace di comunicare all’inverter i consumi in tempo reale del dispositivo collegato. Grazie alle informazioni ricevute dalla presa intelligente, l'inverter è in grado di aumentare il flusso di corrente nella rete elettrica di casa, definito dall'utente, e può così alimentare il dispositivo collegato alla smart plug utilizzando pannelli solari e power station. Ad esempio, ipotizziamo di utilizzare la smart plug con una macchina del caffè con un consumo di 600W. La presa intelligente rileverà il consumo elettrico della macchina del caffè e lo comunicherà istantaneamente all’inverter che aumenterà automaticamente la quantità di energia immessa nella rete elettrica domestica di 600 W. In questo modo i pannelli solari, se sufficienti, o insieme alla power station, andranno automaticamente ad alimentare la macchina del caffè, senza costi sulla bolletta.

Come già detto in precedenza, l'impianto fotovoltaico PowerStream è in grado di immettere corrente nella rete elettrica di casa fino ad 800W. L’energia richiesta dagli elettrodomestici superiore a questo valore verrà, ovviamente, prelevata dalla rete pubblica e addebitata sulla bolletta.

EcoFlow ha deciso di utilizzare le prese smart per controllare in modo preciso l'energia immessa nella rete elettrica della nostra abitazione. Ricordiamo, infatti, che l'energia prodotta da questo impianto fotovoltaico e non consumata viene regalata al gestore.

Citiamo, infine, la compatibilità della presa con il nuovo standard per la domotica Matter, che rende il dispositivo utilizzabile con tutte le piattaforme per la smart home come Alexa e Siri. Presa con dimensioni pari a 53 x 53 x 79 mm.

Installazione

L'impianto fotovoltaico PowerStream può essere installato direttamente dall'utente, senza l'intervento di tecnici specializzati. Sarà però necessario un elettricista, come vedremo più avanti.

I pannelli solari possono essere montati in diversi ambienti, tra cui balconi di appartamenti o case indipendenti, giardini e facciate di abitazioni.

L'inverter, se non si utilizza una power station, può essere installato anche all'esterno direttamente dietro un pannello solare o fissato ad una parete tramite il supporto in dotazione. All'interno, può essere posizionato direttamente sopra la power station.

Semplice il collegamento dei vari cavi. L’inverter va collegato direttamente ai pannelli solari, alla power station e ad una presa elettrica dell'abitazione. In aggiunta EcoFlow ha realizzato dei particolari cavi piatti facilmente posizionabili sotto porte e finestre ed utili per il collegamento dei pannelli solari all’inverter senza praticare fori nei muri esterni della nostra abitazione. Cavi, non in dotazione, acquistabili sullo store dell’azienda.

L’inverter PowerStream, come tutti i prodotti di questo tipo, va collegato all’unica spina di una linea elettrica dedicata con differenziale, installabile da un elettricista. Inoltre, rientrando nella categoria dei sistemi inferiori a 800W, l’installazione di questo impianto deve essere notificata al gestore di rete allegando vari documenti: lo schema elettrico unifilare dell’impianto; la dichiarazione di conformità dell’impianto di produzione alla regola dell’arte secondo la vigente normativa; la dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e dispositivi di interfaccia installati; il regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore. Inoltre è richiesto un elettricista che dovrà firmare lo schema unifilare dell’impianto. Documenti scaricabili dal sito di EcoFlow.

Ricordiamo che l’inverter è conforme alla normativa CEI 0-21. Inoltre l'abitazione deve essere collegata ad un contatore bidirezionale. Per quanto riguarda l'installazione in un condominio non è necessaria la delibera condominiale, ma è comunque consigliabile comunicare all’amministratore e agli altri condomini l’intenzione di installare l’impianto fotovoltaico.

App dedicata ed impostazioni

PowerStream è un sistema complesso, ma facilmente gestibile tramite l'app dedicata EcoFlow che consente di controllare tutti i dispositivi dell'azienda, dalla power station al supporto intelligente dei pannelli solari.

App in italiano, con un'interfaccia abbastanza chiara, che consente innanzitutto il collegamento di inverter, power station e prese intelligenti alla nostra WiFi.

Tramite app è possibile osservare tutti i flussi di corrente tra i vari elementi dell'impianto fotovoltaico. Inoltre si può monitorare l'energia prodotta dai pannelli ed immagazzinata nella power station, visualizzata tramite chiari grafici e anche in euro per valutare i risparmi prodotti dall’impianto.

Tramite app, l'utente può decidere se dare la priorità alla ricarica della power station o utilizzare l'energia prodotta dai pannelli solari per alimentare l’abitazione. Inoltre può anche programmare questa funzione durante il giorno e la settimana; ad esempio caricando solo la power station nelle ore centrali della giornata. Quando viene data la priorità all'alimentazione della casa, l'utente può decidere quanta corrente immettere costantemente nella rete domestica, da 0 ad 800W, a seconda delle sue esigenze.

Prestazioni ed esperienza d’uso

Il PowerStream è uno dei più complessi ed avanzati impianti fotovoltaici da balcone attualmente sul mercato. In generale la nostra valutazione è positiva: un sistema di ultima generazione, dalle caratteristiche davvero complete. Facili le operazioni di installazione e configurazione, grazie anche al completo manuale utente in italiano. Giudizio abbastanza positivo sul software ancora un po’ acerbo, con vari bug in via di risoluzione. Analoga valutazione sull’app con alcune schermate non chiarissime. Ottima la qualità costruttiva dei vari elementi. Segnaliamo solo l’elevata produzione di calore dell’inverter.

Peccato per la gestione dell’energia in DC fino a circa 600 W, da parte dell'inverter. Caratteristica che non consente di sfruttare completamente due pannelli solari da 400 W e che limita i flussi di corrente da e verso la power station a 600 W. L’inverter è in grado di erogare 800W solo utilizzando contemporaneamente pannelli solari e power station.

Per quanto riguarda la convenienza economica, è difficile effettuare delle precise valutazioni, essendo impossibile stimare il prezzo dell’energia elettrica nel lunghissimo arco di vita di questo impianto, circa 15-20 anni. EcoFlow dichiara una produzione annuale massima pari a 1.039 kWh (2,8 kWh al giorno) che, con gli attuali prezzi dell'energia (0,24 €/kWh), consente un risparmio di 249 euro all'anno. Produzione abbastanza vicina a quella reale, simulata dal servizio PVGIS (programma di calcolo della radiazione solare).

Per quanto riguarda i nostri test, nei mesi di luglio e agosto il sistema ha prodotto al massimo 4 kWh al giorno con un picco massimo di 650 W circa. Produzione che, ovviamente, si ridurrà decisamente durante il periodo invernale.

Prezzi

PowerStream è disponibile sul sito web di EcoFlow e su Amazon in diversi kit personalizzabili dall'utente. Citiamo, ad esempio, la configurazione che include due pannelli da 400W, il micro inverter e due prese intelligenti, in offerta sul sito dell’azienda a 1.021 euro.

La versione in prova che include due pannelli da 400W con due supporti da balcone intelligenti, una power station Delta 2 Max, il micro inverter, due prese intelligenti e due cavi piatti è acquistabile a 3.626 euro.

Nel momento in cui scriviamo non è possibile richiedere il bonus ristrutturazione (recupero dalle tasse Irpef del 50% della spesa sostenuta in dieci anni) perché il prodotto può essere acquistato solo su Amazon e sul sito di EcoFlow; store che non permettono il pagamento tramite bonifico parlante.

