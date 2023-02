Recensione EcoFlow River 2: una compatta batteria portatile ricaricabile tramite pannelli solari

Le power station portatili sono utili dispositivi sempre più diffusi sul mercato. Si tratta di apparecchi che ospitano una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, smartphone, Pc e molto altro ancora). Prodotti utilizzabili in casa (in caso di blackout) o all’aperto e ricaricabili anche tramite pannelli solari (fissi o mobili).

Power station e pannelli solari portatili rappresentano, quindi, la soluzione più semplice per l’autoproduzione e l'immagazzinamento di energia elettrica. Soluzioni di facile utilizzo, adatte anche ad utenti poco esperti.

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è arrivato il momento della nostra prova della nuova power station portatile River 2 di EcoFlow. Un versatile modello, facilmente trasportabile, capace di alimentare dispositivi fino a 600 W ed in grado di ricaricarsi in solo 60 minuti tramite la rete elettrica o in 3 ore tramite pannelli solari.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova EcoFlow River 2.

Design e caratteristiche

La power station River 2 si presenta con forme moderne e curate, a partire dalla resistente scocca in plastica nera e grigia.

Iniziamo la nostra analisi dal lato posteriore dove spicca una generosa maniglia che facilita il trasporto della power station. Qui troviamo anche l’ingresso per i pannelli solari (11-30V, 8A, 110W Max), con connettore XT60 (tempi di carica 3-6 ore).

Ingresso XT60 utilizzabile per la ricarica della batteria anche tramite la presa accendisigari di auto, camper, ecc, utilizzando il cavo in dotazione (100 W max, in 3 ore). Proseguiamo con la presa per l'alimentazione dalla rete elettrica (alimentatore integrato nell’unità), dotata di carica rapida in grado di ricaricare la River 2 al 100% in soli 60 minuti. Infine non dimentichiamo la presa d’aria posteriore, con ventola integrata dal rumore mai fastidioso.

Proseguiamo con il lato anteriore dove troviamo un ampio display LCD monocromatico, luminoso e ben leggibile che mostra non solo la percentuale della batteria, ma anche i tempi di carica e di durata della batteria, i flussi di corrente in entrata ed uscita e varie icone di stato. Sempre sul frontale troviamo il pulsante di alimentazione generale e quelli dedicati all’attivazione della presa accendisigari e della Schuko.

Analizziamo ora le connessioni frontali iniziando dalla USB-C (5/9/12/15/20V, 3A, 60W max) utilizzabile non solo come uscita, ma anche per ricaricare la River 2 in 5 ore (60 W max). Troviamo poi due uscite USB-A (5V, 2,4A, 12W max). Tutte le prese USB sono sempre attive e sono, quindi, prive di pulsante di alimentazione. Proseguiamo con la presa accendisigari (DC, 12,6V, 8A, 100W max) e la presa Schuko in grado di alimentare dispositivi fino a 300W (AC, onda sinusoidale pura, picco 600W tramite tecnologia X-Boost).

Proseguiamo con le dimensioni pari a 245 x 214 x 142 mm ed il peso di circa 3,5 Kg. Concludiamo con la confezione che ospita il manuale utente in italiano.

Batteria e app

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria da 256 Wh LFP, garantita per 3000 cicli con una capacità superiore all'80%.

Non dimentichiamo la garanzia di cinque anni ed il sistema di protezione avanzato BMS (Battery Management System), che monitora le prestazioni per garantire che l'energia venga erogata in tutta sicurezza.

River 2 è anche dotata di WiFi e Bluetooth per il collegamento all’app dedicata EcoFlow per dispositivi mobili iOS e Android. App in italiano, completa e di facile utilizzo, che consente il completo monitoraggio da remoto della power station. Tramite questa applicazione è, infatti, possibile controllare la percentuale della batteria, i tempi di carica, l’autonomia residua (ore e minuti) e i flussi di corrente in entrata ed in uscita. Troviamo, inoltre, un’utile sezione per le impostazioni della batteria, con la possibilità di gestire vari parametri come il timeout delle varie connessioni, la velocità della carica in AC (da 100 a 360W) ed il livello massimo di carica/scarica della batteria; non manca, inoltre, il menù dedicato all'aggiornamento del firmware. Peccato, infine, per l’assenza di un comando per l’attivazione dell'alimentazione da remoto.

Esperienza d’uso e prezzo

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso. La River 2 è una power station facile da trasportare e ben costruita, in grado di caricare dispositivi di vario genere. Batteria adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, un frigorifero portatile. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout, e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici e dispositivi elettronici come Pc, tablet e cellulari.

Batteria con funzione EPS (Emergency Power Supply, velocità di commutazione di 30 ms), utile come alimentatore di emergenza per mantenere in funzione apparecchiature come una macchina di ventilazione CPAP o un acquario.

Un prodotto con 4 modalità di ricarica (rete elettrica, auto, solare e USB-C), dotato di complete connessioni; peccato per l’assenza della ricarica wireless Qi sul lato superiore dell'unità e per la maniglia posteriore un po’ scomoda. Segnaliamo, inoltre, l’assenza di protezioni da sporco e polvere per le varie porte.

Infine il prezzo; la power station River 2 è acquistabile sul sito di EcoFlow e su Amazon a 299 euro. Segnaliamo, inoltre, l’utile pannello solare portatile da 110 W di Ecoflow, compatibile con la River 2 e acquistabile sul sito dell’azienda e su Amazon a 339 euro.

Scopri di più su Amazon:

- Power station Ecoflow River 2

- Pannello solare portatile EcoFlow