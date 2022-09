Recensione Einova Mundus Pro: sterilizzatore e caricabatterie anche wireless

Realizzato dall?azienda italiana Eggtronic, Einova Mundus Pro è un contenitore con funzione igienizzante utile per disinfettare piccoli oggetti come cellulari, chiavi, orologi, occhiali, cuffiette, gioielli e mascherine.

Mundus Pro ospita, inoltre, due basi di ricarica wireless, per smartphone o altri device compatibili ed una porta USB-A per la ricarica via cavo.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Mundus Pro.

Design e caratteristiche

Il Mundus Pro è un box in plastica dal design curato e moderno, con dimensioni pari a 19,5 x 19,5 x 5,2 cm ed un peso di 754 grammi. Iniziamo la nostra analisi dal coperchio che ospita due basi di ricarica wireless da 10 W ciascuna, compatibili con lo standard Qi. Tecnologia ampiamente diffusa che permette di ricaricare i più recenti iPhone, moltissimi smartphone Android e numerosi modelli di auricolari Bluetooth. Al posteriore, oltre alla presa per l?alimentatore esterno, troviamo anche una porta USB-A per la ricarica via cavo fino a 18 W (fino a 12V - 1,5A).

Passiamo ora alla funzione di sterilizzatore del Mundus Pro, certificata dall?EPA. Aprendo il coperchio è possibile accedere al vano interno, purtroppo non piatto, ma suddiviso su due livelli, con dimensione complessiva di 16,2 x 16,2 x 2,7 cm. Qui è possibile alloggiare due smartphone, anche di elevate dimensioni, o altri piccoli oggetti come cuffie orologi, occhiali, gioielli e mascherine.

All?interno del Mundus Pro troviamo due lampade UV-C e 4 led UV-C in grado di eliminare il 99,999% di virus e batteri presenti sulla superficie degli oggetti. Azione igienizzante che sfrutta anche un piccolo quantitativo di ozono prodotto dalla lampada UV-C e il biossido di titanio, utilizzato per l'alloggiamento interno, che funge da catalizzatore della lampada UV-C e dell'ozono.

Il processo di sterilizzazione richiede 8 minuti, con il 99,98% dei batteri eliminato in soli 2 minuti. Igienizzazione che può essere monitorata tramite il led frontale circolare suddiviso in 4 segmenti che indicano l?avanzamento della processo. Una volta terminato, il Mundus Pro ci avvertirà tramite un segnale acustico.

Concludiamo con la confezione che include solo un manuale in italiano.

Esperienza d?uso e prezzo

Utilizzare il Mundus Pro è davvero molto semplice; per quanto riguarda la sterilizzazione, basterà aprire lo sportello e posizionare al suo interno tutto ciò che vogliamo disinfettare, (cellulare, auricolari, orecchini, orologi e altro ancora) e premere il pulsante anteriore. Non è necessario disinfettare un lato alla volta, perché i rilievi alla base del vano interno consentono il passaggio dei raggi UV-C anche al di sotto degli oggetti.

Per quanto riguarda, invece, la ricarica wireless basterà, ovviamente, posizionare smartphone e cuffie sul coperchio per avviare la ricarica.

Viste le caratteristiche del Mundus Pro, non è stato possibile valutare le prestazioni del sistema igienizzante. Secondo le dichiarazioni dell?azienda, il prodotto è efficace su virus, funghi e batteri resistenti, quali Streptococcus pyogenes, Aspergillus niger, Candida albicans e Escherichia coli. Inoltre i raggi UV-C eliminano il 99,99% del SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, in soli 10 secondi di esposizione.

Prodotto che durante i nostri test non ha mai manifestato problemi. Tra gli aspetti che non ci hanno convinto segnaliamo la plastica della scocca e la cerniera del coperchio di qualità non elevatissima e il vano interno su due livelli. Assente, inoltre, un pulsante di alimentazione. Peccato, infine, per il sistema di ricarica wireless non presente all?interno del box.

Concludiamo con il prezzo del Mundus Pro acquistabile a 149 euro. Il modello standard, dalle dimensioni inferiori, è invece disponibile a 99 euro.

