Recensione Elgato Key Light Mini: un’ottima lampada portatile per i tuoi video

Oggetto oggi della nostra prova è la nuovissima Elgato Key Light Mini; si tratta di una lampada portatile a Led che consente di migliorare l'illuminazione sia di ambienti interni che esterni.

Un prodotto ottimo per content creator, youtuber, streamer e per chiunque voglia apparire al meglio durante videoconferenze e videochiamate.

Lampada a batteria, compatta, controllabile anche da Pc, tablet e smartphone.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni della nuova Elgato Key Light Mini.

Design e accessori

La Elgato Key Light Mini si presenta con un design compatto e dimensioni pari a 147 x 100 x 17 mm, con un peso di 300 grammi.

Lampada con scocca laterale in metallo, frontale e retro in plastica. Lato posteriore che ospita anche 5 Led per il monitoraggio dell’autonomia della batteria ed un Led di stato dedicato al WiFi. A destra troviamo il pulsante di alimentazione, il reset, la porta USB-C per la ricarica della batteria (fino a 3A - 5V) ed una piccola rotellina con pulsante integrato; comando che consente la gestione dell'intensità luminosa, della temperatura colore e del WiFi.

Non dimentichiamo i magneti al posteriore per il fissaggio su superfici metalliche. Infine il lato inferiore dove troviamo un attacco a vite standard da 1/4", per un treppiedi, una macchina fotografica o per uno degli accessori realizzati direttamente da Elgato.

Accessori come il Master Mount L di Elgato: asta allungabile da 55 cm a 125 cm, con testa snodabile e struttura principale in acciaio. Prodotto che può essere facilmente ancorato alla nostra scrivania tramite un semplice morsetto con rivestimento interno in gomma.

Concludiamo con la confezione della lampada di Elgato che include un cavo USB-C / USB-A ed un manuale anche in italiano.

Caratteristiche tecniche e app

Analizziamo ora le specifiche della Elgato Key Light Mini; lampada portatile a Led perimetrali basata sulla tecnologia di Elgato Key Light. Accessorio che ospita al suo interno Led OSRAM con una potenza massima di 800 lumen ed una temperatura da 2900 a 7000 K.

Proseguiamo con la batteria da 4.000 mAh e la connettività WiFi n dual band. Elgato Key Light Mini può essere infatti controllata a distanza utilizzando PC, Mac, iPhone, iPad, tablet e smartphone Android.

Grazie al semplice software “Control Center” di Elgato (in italiano) è possibile gestire tramite app intensità luminosa, temperatura colore e lo standby della lampada. Software che consente anche il monitoraggio della batteria e l’attivazione delle modalità di risparmio energia e Studio; funzione che permette di alimentare direttamente la lampada da un presa di corrente escludendo la batteria; funzionalità utile, quindi, ad allungare la vita dell'accumulatore.

Citiamo, infine, la possibilità di gestire più lampade dalla schermata principale dell’app.

Concludiamo ricordando la compatibilità con l’avanzato sistema di controllo Elgato Stream Deck.

Esperienze d’uso, autonomia e prezzo

Terminiamo la prova della Elgato Key Light Mini con la nostra esperienza d’uso. In generale il nostro giudizio è positivo. Si tratta infatti di una lampada portatile completa, versatile e dall’utilizzo immediato. Un dispositivo che consente di migliorare la qualità dei nostri video e delle nostre videoconferenze.

Giudizio positivo sull'illuminazione che risulta omogenea, stabile e dalla buona potenza.

Un prodotto compatto e ben costruito, utilizzabile facilmente anche in esterno. Lampada dotata di un’utile app, con un collegamento WiFi abbastanza stabile.

Buona, inoltre, l’autonomia: fino a 4 ore con luminosità al 50%.

Non dimentichiamo i vari accessori utilizzabili con la lampada tra cui il Master Mount L di Elgato; supporto decisamente utile e ben costruito, facilissimo da montare e da regolare.

Concludiamo con il prezzo della Elgato Key Light Mini acquistabile a 99 euro. Master Multi Mount L è disponibile a 59 euro.

