Recensione Energy Sistem Studio Monitor 4 HiFi: versatili casse acquistabili a 199 euro

In prova oggi le Energy Sistem Studio Monitor 4 HiFi: versatili casse stereo amplificate, dal look elegante e curato, sviluppate in collaborazione con DAS Audio (azienda leader nel suono professionale). Un sistema dotato di complete connessioni e collegabile a Tv, smartphone, tablet e Pc.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni delle casse Energy Sistem Studio Monitor 4 HiFi.

Design e connessioni

Le Studio Monitor 4 si presentano con un look moderno e curato ed una buona qualità costruttiva. Casse realizzate in MDF con venature del legno presenti, purtroppo, solo lateralmente (lato superiore di colore nero). Non dimentichiamo la copertura anteriore rimovibile in tela e le dimensioni di una singola cassa pari a 246 x 152 x 175 mm, con un peso di 4,15 Kg.

Tutta l’elettronica, l’amplificazione e le connessioni sono presenti sullo speaker destro che ospita in un vano laterale, il comando di accensione/stand-by, due piccole manopole per la regolazione di bassi e alti ed una USB-A per la riproduzione di file MP3 e Wav su memorie esterne fino a 128 GB. Qui troviamo anche un piccolissimo led RGB, poco visibile, che mostra la sorgente collegata.

Analizziamo ora la connessione tra le due casse. Le Studio Monitor 4 ospitano sul retro due semplici morsetti a pressione e sono collegate fra loro tramite una sottile coppia di cavi spellati forniti in dotazione (eventualmente sostituibili dall’utente), con una lunghezza di 2 m circa.

Sul retro della cassa destra troviamo, inoltre, un completo pannello. Qui sono presenti una coppia di ingressi analogici RCA, un’ingresso ottico digitale Toslink e un'uscita per il collegamento di un subwoofer attivo. Pannello posteriore che ospita anche l’ingresso per l’alimentatore esterno, l’interruttore di alimentazione e un’utile HDMI ARC-CEC per il collegamento alla Tv. Scendendo nel dettaglio, grazie alla compatibilità con la tecnologia ARC (Audio Return Channel), basta collegare la cassa di Energy Sistem al televisore con un cavo HDMI (tutti gli altri dispositivi si possono collegare direttamente alla Tv). Inoltre il volume di questo sistema audio può essere controllato utilizzando il telecomando del televisore (basta che il Tv supporti HDMI CEC). Monitor 4 in grado di accendersi e spegnersi automaticamente insieme alla Tv.

Non dimentichiamo, infine, la connettività wireless con un modulo Bluetooth 5.0 integrato; peccato per l’assenza del codec aptX.

Caratteristiche tecniche e telecomando

Proseguiamo ora con l’analisi delle caratteristiche tecniche delle casse Energy Sistem iniziando dalla potenza complessiva di 50 W RMS. Ogni cassa ospita un tweeter da 2,75" ed un altoparlante full-range da 4”, con bass reflex posteriore, risposta in frequenza da 50 Hz a 18 kHz e DSP integrato.

Passiamo al piccolo e completo telecomando in dotazione, con tre pulsanti dedicati alle modalità di equalizzazione preimpostate: Musica, Cinema e Dialoghi.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

Da Energy Sistem arriva un completo e versatile sistema audio stereo, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Casse utilizzabili, ad esempio, per l’ascolto della nostra musica su smartphone ed ideali anche per potenziare l’audio della Tv.

Passiamo ora all’analisi delle prestazioni, partendo dalla buona potenza. Audio con alti cristallini e ben definiti e frequenze medie e voci che risultano morbide e naturali. Positiva anche la valutazione sui bassi abbastanza profondi e netti.

Ricordiamo, infine, il prezzo delle casse Energy Sistem Studio Monitor 4 HiFi acquistabili su Amazon e sul sito dell’azienda a 199 euro.

Scopri di più su Amazon (acquistabili anche a rate)