Recensione Formovie Theater: ottimo proiettore 4K a tiro ultra corto fino a 150 pollici

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è ora venuto il momento di provare il nuovissimo proiettore a tiro ultra corto Theater di Formovie; azienda nata da una joint venture tra Xiaomi e Appotronics Corporation, leader mondiale nella tecnologia di proiezione laser.

Formovie Theater è un modello 4K HDR, a tiro ultra-corto: tecnologia che consente di posizionare il proiettore ad una ridotta distanza dalla parete, generando un’immagine fino a 150 pollici.

Un modello che vanta avanzate caratteristiche tecniche come la sorgente di illuminazione con triplo laser ad elevata luminosità e la capacità di riprodurre 1,07 miliardi di colori.

Inoltre, è il primo ed unico proiettore a tiro ultra corto compatibile con lo standard Dolby Vision. Modello completo e facile da installare, che integra anche una soundbar con Dolby Atmos, sviluppata da Bowers & Wilkins.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo proiettore Formovie Theater.

Design, connessioni e confezione

Il Formovie Theater si presenta con un design decisamente moderno e curato. Proiettore con scocca in plastica dall’ottima qualità costruttiva e ampie prese di aerazione laterali.

Iniziamo dal lato superiore dove spicca il sistema di proiezione laser inserito all’interno di un ampio incavo. Qui troviamo, inoltre, i sensori ad infrarossi in grado di ridurre la luminosità dei laser se ci si avvicina troppo al proiettore; l’elevata luminosità dei laser potrebbe infatti provocare danni alla vista. Lato superiore che ospita anche il pulsante di alimentazione.

Passiamo al frontale dove troviamo la sezione audio coperta da una griglia in tessuto. Sistema audio che si estende anche lateralmente con due griglie circolari sempre in tessuto. Ricordiamo, inoltre, i due piedini laterali regolabili per un perfetto allineamento dell’immagine con lo schermo.

Proseguiamo con le connessioni al posteriore; qui troviamo 3 porte HDMI 2.1 (con compatibilità CEC/eARC), due USB 2.0 per il collegamento di memorie esterne, un ingresso Ethernet, una presa per cuffie con jack da 3,5 mm, un'uscita audio digitale ottica in formato S/PDIF e l’ingresso per l'alimentazione. Ricordiamo, inoltre, la connettività wireless con Bluetooth 5 e WiFi 6.

Non dimentichiamo le generose dimensioni del Formovie Theater pari a 550 × 349,2 × 107,5 mm, il peso di 9,8 Kg e la confezione che include un piccolo telecomando Bluetooth, un manuale in inglese ed un piccolo panno per la pulizia dell'ottica.

Caratteristiche video

Analizziamo ora le caratteristiche video del Formovie Theater. A bordo troviamo un chip DMD a 1080p da 0,47 pollici, di Texas Instrument, con pixel shifting XPR che consente di ottenere una risoluzione 4K. Proiettore DLP con sorgente di illuminazione basata su 3 laser RGB. Scendendo nel dettaglio, il Formovie Theater è dotato della tecnologia ALPD 4.0 (Advanced Laser Phosphor Display), con durata fino a 20.000 ore e luminosità di ben 2.800 ANSI lumen.

Non dimentichiamo il rapporto di proiezione di 0,233:1, il rapporto di contrasto di 3000:1, la copertura al 107% dello spazio colore Rec.2020, con 1,07 miliardi di colori riprodotti.

Come già detto in precedenza, Formovie Theater è il primo ed unico proiettore a tiro ultra corto compatibile con lo standard Dolby Vision. Non manca anche il supporto agli standard HDR, HDR 10+ e HLG.

Proseguiamo con l’MEMC (Motion Estimate and Motion Compensation) che migliora la definizione degli eventi sportivi; troviamo poi l’ALLM (Auto Low Latency Mode) in grado di ridurre automaticamente la latenza nei videogiochi; citiamo, infine, la tecnologia per la riduzione del rumore di fondo delle immagini.

Passiamo alle dimensioni consigliate dello schermo, da 80 a 150 pollici. Scendendo nel dettaglio, il Theater è in grado di proiettare immagini da 80 pollici con una distanza dalla parete di soli 14 cm. Immagini che arrivano fino a 150 pollici posizionando il proiettore a circa 49 cm dalla parete.

Concludiamo con il processore MT9629, affiancato da 2 GB di Ram e da 32 GB di storage per le app di Android Tv che analizzeremo più avanti.

Caratteristiche audio e telecomando

Terminata l'analisi delle caratteristiche video, passiamo all’audio. Il Formovie Theater ospita una soundbar sviluppata da Bowers & Wilkins, che integra 4 speaker (2 full range frontali e 2 tweeter laterali), con una potenza complessiva di 30 Watt. Ricordiamo, infine, la compatibilità con Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS/X e DTS - HD.

Peccato per il semplice telecomando in plastica economica che accompagna questo proiettore. Telecomando Bluetooth dalle ridotte dimensioni, dotato di pulsante per l’accesso rapido a Youtube.

Impostazioni e piattaforma Android TV

Passiamo ora all’analisi delle impostazioni iniziando dal sistema di messa a fuoco motorizzato controllabile dal telecomando. Ricordiamo, inoltre, la semplice schermata che ospita la correzione del keystone a 8 punti e le tre impostazioni base per la luminosità (ufficio, standard e notturna). Non mancano modalità video preimpostate: Utente, Standard, Vivida, Sport, Fim, Gioco e Bambino. Numerose le impostazioni della modalità Utente con una completa gestione colore, correzione del bilanciamento del bianco e regolazioni avanzate per contrasto e luminosità.

Passiamo alla sezione audio con varie impostazioni disponibili; tra queste citiamo le modalità predefinite (Gioco, Film, Musica, Notizie, Stadio, Moderato e Utente), il virtual surround, la regolazione del ritardo dell’output digitale e il potenziamento del volume dei dialoghi.

A bordo del Formovie Theater troviamo il sistema operativo Android Tv, in versione 11. Si tratta di un’avanzata piattaforma che consente di accedere a migliaia di app di vario genere, a partire dalle più note piattaforme di streaming come YouTube, Prime Video e Disney+. Purtroppo al momento manca la compatibilità con Netflix che potrebbe arrivare in futuro. Per risolvere questa problematica consigliamo di acquistare una Firestick 4K Max che ospita tutte le app di streaming più note.

Android TV è una piattaforma ricca di numerose funzionalità, compatibile con videogiochi di vario genere controllabili direttamente dal telecomando o tramite un joypad Bluetooth da acquistare separatamente. Citiamo anche la possibilità di navigare su Internet, installando un browser, e riprodurre file audio e video su memorie esterne.

Formovie Theater integra anche l’utile funzione di Chromecast che consente di visualizzare foto e video presenti su smartphone e tablet ed utilizzare app di streaming installate sul cellulare come, ad esempio, Now Tv. Inoltre non mancano i completi comandi vocali di Google Assistant, sempre attivo. Formovie Theater, integra, infatti microfoni a lungo raggio installati nel proiettore e non nel telecomando: caratteristica che facilita l'interazione con l’assistente vocale di Google senza la pressione di un pulsante sul telecomando.

Prestazioni video e audio

Proseguiamo la recensione del Formovie Theater con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è, in generale, molto positivo. Formovie ha realizzato uno dei migliori proiettori a tiro ultra-corto attualmente sul mercato; un completo modello, ben costruito, semplice da installare e da configurare.

Iniziamo dalle eccellenti prestazioni video con immagini di grandi dimensioni dall’elevato dettaglio e dai colori naturali. Video di grande impatto, con un ottimo contrasto ed un discreto livello del nero. Molto buona la luminosità, con la possibilità di utilizzare il proiettore anche in un ambiente parzialmente illuminato. Valutazione positiva anche sull’uniformità delle immagini, con una precisa messa a fuoco. Giudizio positivo non solo per i video in 4K e in HDR/Dolby Vision, ma anche per quelli in Full HD. Discrete le prestazioni con i videogiochi: proiettore adatto al casual gaming, con un input lag di circa 41 ms.

Analoga valutazione per l'interfaccia basata su Android TV: in italiano, veloce e di facile utilizzo.

Occupiamoci ora degli speaker integrati dalle buone performance e con un ampio fronte sonoro. Audio abbastanza potente, con voci naturali, alti ben definiti, medi morbidi e bassi sufficienti.

Ricordiamo, inoltre, la ventola di raffreddamento dal rumore molto ridotto (≤ 28dB). Giudizio sufficiente sull'economico telecomando che ospita solo i comandi principali.

Installazione e prezzo

Il Formovie Theater è un proiettore installabile anche a soffitto e configurabile in pochi minuti. Rapide le operazioni di setup grazie ai piedini regolabili e al semplice software integrato utile per la messa a fuoco e per la regolazione del keystone.

Raccomandiamo di utilizzare uno schermo ALR (Ambient Light Rejection) che permette di utilizzare il proiettore anche in un ambiente illuminato. E’, inoltre, consigliabile la proiezione su parete solo se questa è perfettamente liscia; questo sistema di proiezione, infatti, mette in risalto eventuali difetti della pittura della parete.

Infine il prezzo del Formovie Theater acquistabile sul sito dell’azienda a 3.499 dollari, con spedizione gratuita anche in Italia.