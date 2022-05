Recensione Gravastar Mars Pro: la cassa Bluetooth per gli appassionati di fantascienza

Il Mars Pro di Gravastar è una cassa Bluetooth davvero originale: un robot dalla forma sferica, con all’interno un completo e potente sistema audio senza fili. Modellino di robot dotato di tre zampe e di un appariscente sistema di illuminazione led multicolore.

Il Mars Pro è acquistabile in sei varianti dai differenti design; oggetto della nostra prova è l’edizione speciale denominata “War Damaged Yellow” caratterizzata da una verniciatura realizzata a mano.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio il design e le caratteristiche del Gravastar Mars Pro.

Design e caratteristiche tecniche

Il Gravastar Mars Pro si presenta con un design davvero particolare e decisamente futuristico: un robot con un corpo sferico sorretto da tre zampe ispirate al mondo degli insetti. Modellino, dall’eccellente qualità costruttiva, realizzato in lega di zinco e con dimensioni pari a 19 x 18 x 20 cm, con un peso di ben 2,5 Kg.

Gravastar ci ha inviato l’edizione speciale del Mars Pro denominata “War Damaged Yellow”, che si distingue per l’ottima verniciatura realizzata a mano, leggermente differente su ogni esemplare. Il robot presenta, infatti, danni estetici di vario genere (ammaccature, graffi e abrasioni) come se fosse stato coinvolto in una vera battaglia.

Proseguiamo l’analisi del design con il corpo sferico dotato nella parte anteriore di un tweeter da 1” e di uno speaker full-range da 2,5 pollici, con una potenza complessiva di 20 W. Al posteriore è, invece, presente un radiatore passivo utile ad incrementare la resa delle basse frequenze.

Nella zona superiore troviamo, inoltre, tre piccoli pulsanti dedicati ad alimentazione/play-pausa, Bluetooth e gestione effetti di illuminazione.

Il Gravastar Mars Pro ospita, infatti, numerosi Led multicolore sul corpo centrale e sulle zampe, con tre modalità disponibili: colori fissi (rosso, giallo, verde, viola, blu e azzurro), passaggio automatico da una tinta all'altra, attivazione in base alla musica riprodotta.

Robot dotato di zampe fisse, con la parte finale ripiegabile solo in avanti, dotate di un piccola base in gomma per non graffiare tavoli, ripiani o scrivanie. Proseguiamo con la striscia touch dotata di elementi luminosi, installata sulla parte alta del robot e dedicata al controllo del volume.

Mars Pro è alimentato da una batteria da 8.000 mAh, ricaricabile tramite una USB-C (5V/2A) presente sul fondo del robot.

Non dimentichiamo la connettività Bluetooth 5.0, con supporto al codec AAC, e la funzione TWS che consente di utilizzare contemporaneamente due Mars Pro per la riproduzione audio in stereo.

Infine la confezione con all’interno un manuale in inglese e cinese, un cavo USB per la ricarica della batteria ed un cavo USB-jack audio da 3,5 mm per il collegamento a sorgenti analogiche. Assente il caricabatteria.

Prestazioni, autonomia e prezzo

Analizziamo ora le prestazioni del sistema audio integrato nel Mars Pro. Iniziamo dai bassi, profondi e sempre ben presenti che tendono però a coprire leggermente le altre frequenze, con un suono un po’ chiuso e non molto dettagliato. Consigliamo, inoltre, di distanziare lo speaker dalla parete per una migliore riproduzione dei bassi.

Solo discreti gli alti e abbastanza buoni i medi; ben riprodotte le voci che risultano sempre naturali. Ottima, infine, la potenza, adatta ad ambienti di medie dimensioni. Assenti le funzioni di vivavoce. Stabile il collegamento Bluetooth.

Non dimentichiamo l’autonomia della batteria di circa 15 ore. Davvero ottima la qualità costruttiva di tutte le varie parti, curate in ogni minimo dettaglio. Eccellente la verniciatura della versione speciale da noi provata; ogni prodotto è un pezzo unico, creato interamente a mano.

Infine il prezzo del Gravastar Mars Pro “War Damaged Yellow” acquistabile su Amazon a 339 euro. Sul noto sito di shopping sono, inoltre, disponibili anche le altre varianti a partire da 254 euro.

Scopri di più su Amazon (acquistabile anche a rate)