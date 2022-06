Recensione gruppo di continuità Trust: un indispensabile accessorio per il tuo PC

Dopo la recensione della webcam 4K, torniamo oggi ad occuparci di Trust con la prova del gruppo di continuità Maxxon da 800 VA. Si tratta di un UPS (Uninterruptible power supply) ideato per alimentare brevemente i dispositivi collegati come PC, monitor, stampanti e altro ancora; grazie alla batteria integrata nell’UPS è possibile, ad esempio, salvare il nostro lavoro sul Pc e spegnere in piena sicurezza il computer dopo un’interruzione di corrente. Gruppo di continuità utile anche a proteggere i dispositivi collegati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni della rete elettrica.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche del gruppo di continuità Maxxon Trust.

Design e caratteristiche

Il gruppo di continuità Maxxon Trust si presenta con un robusto design: una scocca in resistente plastica nera con dimensioni pari a 293 mm x 202 mm x 93 mm, con un peso di 4,5 Kg. UPS installabile anche a parete, dotato di 6 ingressi schuko compatibili anche con le classiche spine a tre poli. Le prese sul lato sinistro offrono solo la protezione da sovratensioni, mentre quelle sul lato opposto consentono anche di alimentare i dispositivi collegati in caso di blackout.

Nella parte centrale troviamo il pulsante di alimentazione e tre led di stato (normale funzionamento, assenza di corrente, anomalie sulla rete elettrica), accompagnati da un avviso sonoro.

Passiamo alle caratteristiche tecniche di questo UPS con batteria piombo-acido da 800 VA - 12 Volt -7Ah. Il gruppo di continuità Maxxon è utilizzabile con dispositivi elettronici fino a 360 W. Inoltre tutte le prese sono dotate di protezione da sovratensione e della funzione AVR (Automatic Voltage Regulation) che corregge automaticamente la tensione eccessiva o insufficiente. Ricordiamo, infine, la protezione tramite fusibile, facilmente sostituibile in caso di necessità (ricambio incluso).

Concludiamo con la confezione che include: cavo di alimentazione, manuale utente, tasselli e viti per l’installazione a muro in verticale.

Esperienza d’uso e prezzo

Da Trust arriva un gruppo di continuità low cost pensato per alimentare un limitato numero di dispositivi dalla potenza non elevatissima.

Positiva la nostra esperienza d’uso. Si tratta di un prodotto dall’utilizzo immediato e di facile installazione. Nessuna anomalia riscontrata durante il suo utilizzo. Essendo un prodotto “entry level” sono assenti funzioni accessorie come porte USB e software di gestione.

Ricordiamo anche la garanzia di copertura danni, pari a 20.000 €, sulle apparecchiature connesse all’UPS.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo del gruppo di continuità Maxxon Trust acquistabile a 64 euro.

