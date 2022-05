Recensione Happy Hacking Keyboard Hybrid Type-S: un’originale tastiera wireless

Happy Hacking Keyboard Hybrid Type-S è una tastiera decisamente originale. Un modello compatto e senza fili, pensato in particolare per programmatori, sistemisti, webmaster o altri professionisti.

Una tastiera di fascia molto alta, progettata e prodotta in Giappone, che utilizza originali soluzioni tecniche e di design.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Happy Hacking Keyboard Hybrid Type-S.

Design e confezione

Hybrid Type-S è un modello compatto, in formato tenkeyless a 60 tasti (privo di tastierino numerico), con dimensioni (L x P x A) di 294 x 120 x 40 mm e peso di 540 g (escluse le batterie). Un prodotto dal design classico, con una scocca in plastica e tasti in PBT.

Due le colorazioni disponibili, bianco e carbone, con la possibilità di acquistare la versione dotata di tasti privi di serigrafie (il modello da noi provato).

Al posteriore troviamo il comando di alimentazione/pairing Bluetooth (fino a 4 dispositivi associati). Qui troviamo anche un vano dedicato alle due batterie stilo AA, necessarie all?alimentazione della tastiera, e una USB-C da utilizzare in alternativa al collegamento wireless.

Passiamo al lato inferiore dove troviamo due piedini retrattili e regolabili in due diverse altezze. Fondo della Hybrid Type-S che ospita anche vari switch utili per configurare il sistema operativo, vari tasti e la modalità di risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche, layout e software

Happy Hacking Keyboard Hybrid Type-S utilizza un layout quasi simmetrico, USA internazionale (privo di lettere accentate), fuori dal comune con 5 file di tasti. Mancano, infatti, i tasti funzione, le frecce direzionali e le scorciatoie per la gestione audio presenti solo in seconda funzione. Assente anche il tasto Blocca Maiuscole. Troviamo, invece, i tasti Comand e Option per gli utenti Mac e quello Start per Windows.

La Hybrid Type-S è equipaggiata con switch capacitivi Topre dall'interessante costruzione, realizzati con una molla a cono, una cupola in gomma e un sensore capacitivo elettrostatico.

Tasti con un peso di 45 g, garantiti per 50 milioni di battute e con una corsa di 3,8 mm. Ricordiamo anche lo spazio tra i tasti di 19,05 mm e la serigrafia dei keycap con stampa a sublimazione termica di lunga durata e resistente allo sbiadimento.

Proseguiamo l?analisi delle caratteristiche tecniche ricordando la compatibilità della Happy Hacking Keyboard Hybrid Type-S con Windows, macOS, iPadOS, iOS e Android.

Passiamo alla connettività wireless Bluetooth 4.2LE e all?alimentazione con 2 batterie AA in grado di garantire un?autonomia di circa 3 mesi.

Infine la confezione che include solo le batterie e un manuale in inglese e giapponese.

Happy Hacking Keyboard Hybrid Type-S è una tastiera estremamente personalizzabile grazie al software dedicato, disponibile per Windows e Mac e utilizzabile solo con collegamento via cavo USB. Programma che consente di personalizzare facilmente ogni tasto secondo le esigenze dell?utente, con la possibilità di salvare su file le diverse configurazioni.

Esperienza d?uso e prezzo

Terminiamo la recensione della Happy Hacking Keyboard Hybrid Type-S con l?analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è decisamente positivo: una tastiera compatta, rapida e robusta. Un modello di fascia alta, dedicato ai professionisti e con una particolare disposizione dei tasti; peccato per l?assenza del layout in italiano.

Ottima la qualità costruttiva e il lavoro svolto dagli switch Topre: molto buono il feedback, silenzioso, senza clic e vibrazioni, e la corsa dei tasti. Tastiera che consente una rapida digitazione senza errori. Non dimentichiamo l?N-key rollover completo che, a prescindere dalla velocità di digitazione o dal numero di tasti premuti contemporaneamente, consente alla tastiera di rilevare con precisione ogni battuta, senza ghosting.

Giudizio positivo anche sull?ergonomia con tre diverse regolazioni dell'inclinazione. Eccellenti, infine, le possibilità di personalizzazione.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo della Happy Hacking Keyboard Hybrid Type-S acquistabile a 339 euro.

