Recensione Jabra Elite 7 Pro: auricolari Bluetooth con soppressione dei rumori scontati del 25%

Oggetto oggi della nostra prova sono le Jabra Elite 7 Pro; auricolari Bluetooth di fascia alta, dotati di cancellazione attiva dei rumori ambientali. Cuffie dalle ridotte dimensioni e dalle avanzate funzionalità.

Analizziamo, quindi, le caratteristiche e le prestazioni delle Jabra Elite 7 Pro.

Design, caratteristiche tecniche e confezione

Le Jabra Elite 7 Pro sono cuffie completamente senza fili in plastica, disponibili in tre differenti colorazioni (Black, Titanium Black con pulsanti grigi e Gold Beige). Un modello resistente a polvere e liquidi, con certificazione IP57. Auricolari dalle dimensioni contenute (19,1 x 16 x 17,6 mm ed un peso di 5,4 g) dotati di un pratico pulsante fisico personalizzabile dall’utente ed utile per la gestione di chiamate, musica, volume, assistente vocale e controllo del rumore.

Auricolari dotati di altoparlante da 6 mm, con frequenza da 20 a 20.000 Hz, e tecnologia proprietaria Jabra MultiSensor Voice per la gestione delle chiamate. Si tratta di un’avanzata soluzione che utilizza 4 microfoni ed un sensore Voice Pick Up (VPU). Il VPU sfrutta la tecnologia di conduzione ossea per trasmettere la voce tramite le vibrazioni della mandibola, consentendo di cancellare il rumore ambientale, compreso quello del vento, per un'esperienza vocale più nitida.

Cuffie con sensore di rilevamento della posizione; sensore in grado di interrompere automaticamente la musica quando togliamo le Elite 7 Pro dalle orecchie e capace di riavviare la riproduzione audio quando torniamo ad indossare gli auricolari.

Ricordiamo, inoltre, il modulo Bluetooth 5.2, compatibile con i codec AAC e SBC (peccato per l’assenza dell’aptX). Non manca la possibilità di utilizzare un singolo auricolare e il Bluetooth Multipoint per il collegamento a due dispositivi contemporaneamente.

Ridotte anche le dimensioni della custodia (40,3 x 25,3 x 69,6 mm, peso di 44 g), in plastica, con rivestimento interno gommato e presa USB-C anteriore. Non manca, inoltre, un sistema di ricarica wireless e la ricarica rapida (1 ora di ascolto con 5 minuti di carica).

Infine la confezione di vendita che include un cavetto USB/USB-C, due coppie di gommini (misure S ed L) che si aggiungono a quelli di taglia M già installati sugli auricolari.

App e soppressione dei rumori ambientali

Le Jabra Elite 7 Pro sono accompagnate dalla completa app per device iOS e Android, Sound+. Applicazione, in italiano, dalle numerose funzionalità. Iniziamo dalla schermata principale dove è possibile regolare la modalità di soppressione attiva dei rumori ambientali e l’opzione HearThrough: modalità trasparenza che migliora la percezione dell’ambiente circostante quando indossiamo le cuffie. Troviamo poi un equalizzatore con alcune modalità preimpostate e la sezione Soundscape per la riproduzione di vari rumori di sottofondo (pioggia, onde e altro ancora).

Passiamo al ricco menù delle impostazioni; tra le varie funzionalità citiamo, in particolare, il test audiometrico integrato che misura, quindi, la sensibilità di ascolto individuale delle diverse frequenze, regolando di conseguenza le impostazioni dell'equalizzatore.

Non manca un ulteriore menù per personalizzare la funzione di soppressione dei rumori (non chiarissimo), la funzionalità per ritrovare gli auricolari in caso di smarrimento e la possibilità di selezionare l'assistente vocale integrato: Siri, Google Assistant o Alexa.

Prestazioni, ergonomia e prezzo

Concludiamo la recensione delle Jabra Elite 7 Pro con l'analisi delle prestazioni: audio abbastanza dettagliato, con alti cristallini, medi morbidi, voci naturali e bassi ben presenti, ma mai invadenti sulle altre frequenze. Discreta la funzione di riduzione dei rumori ambientali, buono l’isolamento passivo. Analoga valutazione per la qualità costruttiva e per l'ergonomia.

Non dimentichiamo l’autonomia delle cuffie di 8 ore, che arriva a circa 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Per quanto riguarda le chiamate, ottime le prestazioni dei microfoni; abbastanza stabile la connettività Bluetooth.

Giudizio positivo anche sull'app di Jabra, completa e ricca di numerose opzioni.

Infine il prezzo, le Jabra Elite 7 Pro possono essere acquistate in offerta a 149 euro sul sito ufficiale dell’azienda (sconto 25%) fino al 18 agosto (prezzo di listino 199 euro).

Scopri di più su Amazon (disponibile l’acquisto a rate)