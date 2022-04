Recensione JYA Fjord Pro: un potente e completo purificatore d’aria

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo purificatore d'aria di SmartMi della gamma JYA, denominato Fjord Pro. Si tratta di un completo e avanzato prodotto, capace di catturare varie sostanze inquinanti presenti nell’ambiente ed in grado di eliminare virus, batteri, polvere e pollini. Purificatore smart che prende il suo nome dai fiordi norvegesi, di facile utilizzo e controllabile anche da smartphone o tramite gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri.

Ricordiamo, infine, anche la variante base del purificatore in prova, denominata JYA Fjord, più compatta e meno potente.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo JYA Fjord Pro.

Design

Il JYA Fjord Pro si presenta con un design moderno ed elegante. Realizzato interamente in plastica di buona qualità, presenta nella parte superiore un sistema di alette orientabili elettricamente in tre posizioni (30/60/90°) da dove fuoriesce l’aria purificata. Alette che si chiudono completamente quando il purificatore è spento, impedendo che vi si depositi internamente della polvere.

Passiamo al frontale dove troviamo un display OLED touch, a colori, dalle discrete dimensioni, utile per il completo controllo del purificatore e per il monitoraggio dell’ambiente. Su questo lato troviamo anche un'ampia griglia per l’ingresso dell’aria ed un Led, nella parte bassa, in grado di mostrare visivamente, tramite 4 colori (verde, giallo, arancione e rosso), il livello di inquinamento della nostra casa.

Passiamo al retro che ospita nella parte alta uno sportellino che protegge i vari sensori per il monitoraggio dell’aria e più in basso l’ampio vano, coperto da una griglia, dedicato al filtro (facilmente sostituibile) dalla forma cilindrica. Infine non dimentichiamo il pulsante di alimentazione presente in basso ed il fondo che ospita 4 rotelle (non piroettabili) utili per trasportare il purificatore con facilità.

Concludiamo con le dimensioni del JYA Fjord Pro pari a 310 x 300 x 716 mm, con un peso di 10,3 Kg.

Caratteristiche tecniche

Analizziamo ora le caratteristiche tecniche del JYA Fjord Pro in grado di purificare fino a 66mq l’ora, con un valore di CADR (Clean Air Delivery Rate) che raggiunge i 550 metri cubi d’aria al minuto. Prodotto in grado di monitorare i livelli di polveri sottili (PM10 e PM2,5), di TVOC (composti organici volatili come la formaldeide), temperatura e umidità.

Il JYA Fjord Pro è, inoltre, dotato di un filtro a 3 stadi: il prefiltro elimina polvere, pollini e peli di animali; troviamo poi la tecnologia Nanoguard capace di rimuovere particelle fino a 0,1 micron; infine lo strato di carbone neutralizza gli odori ed i gas dannosi per la nostra salute.

Un sistema di purificazione in grado di eliminare fino al 99,99% di inquinanti nocivi e odori con efficienza del 99,95% (equivalente allo standard HEPA H13), secondo le dichiarazioni dell’azienda. Filtro smart con codice RFID: il JYA Fjord Pro monitora automaticamente il livello di usura e comunica all’utente quando sostituirlo. JYA Fjord Pro è in grado di bloccare batteri e virus (almeno a detta dell'azienda) e capace di eliminare, secondo SmartMi, il 99,9% di Escherichia coli (e.coli), Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae.

Ricordiamo, infine, le tre modalità di funzionamento del purificatore: automatica, notturna (ovvero la più silenziosa ed inferiore 64 dB) o manuale (gestibile tramite l’app che analizzeremo nel prossimo paragrafo).

Pannello OLED e funzionalità smart

Il JYA Fjord Pro può essere controllato tramite il pannello OLED touch frontale e attraverso l’app per iOS e Android (assente il classico telecomando). Pannello che mostra in standby i livelli di temperatura ed umidità e, una volta acceso il purificatore, la quantità di polveri sottili, pollini e TVOC.

OLED, con luminosità regolabile, utile anche alla gestione delle tre modalità di funzionamento del purificatore (automatica, sonno e manuale). Pannello che consente anche di regolare l’inclinazione delle alette sul lato superiore del purificatore, la gestione del WiFi e il monitoraggio dell’usura del filtro.

Passiamo all’app SmartMi per dispositivi iOS e Android. Applicazione completa, di facile utilizzo e in italiano (con qualche errore di traduzione) che consente la completa gestione del JYA Fjord Pro. Qui troviamo, inoltre, la regolazione dell’impostazione manuale e un utile timer per la gestione programmata del purificatore. App che consente il monitoraggio dell’usura del filtro e della qualità dell’aria (anche con il purificatore in standby).

Non dimentichiamo, infine, la compatibilità con i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri-Homekit.

Esperienza d’uso e prezzo

Il JYA Fjord Pro è un ottimo purificatore; un efficace dispositivo per il trattamento dell’aria, dalle avanzate caratteristiche e semplice da utilizzare.

Un prodotto davvero completo in grado di rimuovere dall'ambiente numerose sostanze inquinanti come polveri sottili e pollini e ottimo, quindi, anche per chi soffre di allergie.

Non dimentichiamo, inoltre, il potente flusso d’aria e il rumore contenuto. Purificatore accompagnato da una completa ed utile app e comandabile anche a voce.

Un prodotto in grado di rendere più sana l'aria della nostra abitazione, acquistabile sul sito dell’azienda a 499 euro. Il filtro, con una durata fino a 12 mesi, è acquistabile a 79 euro.