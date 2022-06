Recensione Jya Fjord: un compatto e completo purificatore d’aria smart

Continua il nostro viaggio nel mondo dei purificatori d'aria; dispositivi sempre più diffusi e apprezzati dagli utenti. Oggetto oggi della nostra prova è il modello di SmartMi della gamma Jya, denominato Fjord. Si tratta della versione più compatta del purificatore d?aria Jya Fjord Pro da noi provato qualche settimana fa.

Il Jya Fjord è un completo e avanzato purificatore, capace di catturare varie sostanze inquinanti presenti nell?ambiente ed in grado di eliminare virus, batteri, polvere e pollini.

Design

Come il fratello maggiore, anche il Jya Fjord Pro si presenta con un design moderno ed elegante. Purificatore realizzato interamente in plastica grigia di buona qualità, con elementi verniciati in color bronzo.

Iniziamo dalla zona superiore dove troviamo una griglia da dove fuoriesce l?aria purificata espulsa verticalmente. Peccato per l?assenza di alette utili ad orientare il flusso d'aria. Passiamo al frontale dove troviamo un display OLED touch, a colori, dalle discrete dimensioni, utile per il controllo di purificatore e usura del filtro e per il monitoraggio dei vari sensori. Proseguiamo con il retro che ospita nella parte alta il pulsante di alimentazione ed uno sportellino che protegge i vari sensori per il monitoraggio dell?aria.

Non dimentichiamo, inoltre, le due ampie griglie all?anteriore e al posteriore per l?ingresso dell?aria e le 4 rotelle piroettabili, presenti sul fondo, utili per trasportare il purificatore con facilità.

Concludiamo con le dimensioni del Fjord pari a 290 X 260 X 535 mm, con un peso di 6,5 Kg.

Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche del Fjord in grado di purificare fino a 54mq l?ora, con un valore di CADR (Clean Air Delivery Rate) che raggiunge i 450 m³ / h. Prodotto in grado di monitorare i livelli di polveri sottili (PM10 e PM2,5), di TVOC (concentrazione totale di composti organici volatili come benzene e formaldeide), temperatura e umidità.

Il Jya Fjord è dotato di un completo sistema di purificazione a 4 stadi in grado di eliminare fino al 99,99% di inquinanti nocivi, secondo le dichiarazioni dell?azienda. Iniziamo dal filtro formato da 3 parti: il prefiltro elimina polvere, pollini e peli di animali; troviamo poi la tecnologia proprietaria NanoGuard capace di rimuovere particelle fino a 0,1 micron; proseguiamo con lo strato di carbone attivo, utile per neutralizzare i cattivi odori ed i gas dannosi per la nostra salute (TVOC). Filtro cilindrico già preinstallato, facilmente sostituibile rimuovendo la parte superiore del Jya Fjord.

Infine troviamo un quarto stadio di purificazione: un sistema di sterilizzazione con lampada UV in grado di uccidere batteri e virus (almeno a detta dell'azienda) e capace di eliminare, secondo SmartMi, il 99,9% di Escherichia coli (e.coli), Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae.

Concludiamo l?analisi delle caratteristiche tecniche con le 4 modalità di funzionamento del purificatore: automatica, manuale (gestibile tramite l?app che analizzeremo nel prossimo paragrafo), velocità estrema e sonno (ovvero la più silenziosa e pari a soli 18 dB).

Pannello OLED e funzionalità smart

Il Fjord è dotato di un pannello OLED touch frontale, con luminosità regolabile. Qui troviamo i livelli di temperatura ed umidità, la quantità di polveri sottili e TVOC. Schermo che mostra anche il livello di inquinamento della nostra casa tramite una striscia di cerchi colorati (verde, giallo, arancione e rosso).

Pannello che consente anche il controllo delle modalità di funzionamento del purificatore, la gestione del WiFi, l?attivazione della lampada UV e il monitoraggio dell?usura del filtro.

Passiamo all?app SmartMi per dispositivi iOS e Android. Applicazione completa, di facile utilizzo e in italiano che consente la completa gestione del Fjord. Qui troviamo, inoltre, la regolazione dell?impostazione manuale, la gestione della lampada UV, il blocco bambini ed un utile timer per la gestione programmata del purificatore. App che permette anche il monitoraggio dell?usura del filtro e la gestione della luminosità dello schermo del purificatore.

Non dimentichiamo, infine, la compatibilità con i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri-Homekit.

Esperienza d?uso e prezzo

Concludiamo la recensione del Jya Fjord con la nostra esperienza d?uso. Da SmartMi arriva un ottimo purificatore dalle dimensioni abbastanza compatte; un efficace dispositivo per il trattamento dell?aria, dalle avanzate caratteristiche e dal semplice utilizzo. Un prodotto davvero completo in grado di rimuovere dall?ambiente numerose sostanze inquinanti come polveri sottili e pollini e ottimo, quindi, anche per chi soffre di allergie. Non dimentichiamo, inoltre, il potente flusso d?aria e il rumore contenuto. Purificatore accompagnato da una completa ed utile app e comandabile anche a voce.

Purificatore in grado di rendere più sana l'aria della nostra abitazione, acquistabile sul sito dell?azienda a 369 euro. Il filtro, con una durata fino a 12 mesi, è acquistabile a 59 euro.