Recensione kit eufyCam 3: due camere di sorveglianza con pannelli solari integrati

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è ora venuto il momento della nostra prova del nuovo kit di sorveglianza eufyCam 3 formato da due videocamere di sorveglianza da esterno 4K con pannelli solari integrati e dall’HomeBase 3; si tratta di un piccolo hub, con sirena e memoria integrate.

Kit dalle avanzate caratteristiche, semplice da installare e di facile utilizzo. Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo avanzato sistema di videosorveglianza.

Analisi delle caratteristiche

Come già detto in precedenza, questo kit è composto da due eufyCam 3 (modello S330). Videocamere senza fili che si distinguono per la presenza di un piccolo pannello solare sul lato superiore in grado di ricaricare la batteria integrata da 13.000 mAh. Accumulatore che può anche essere caricato tramite la porta USB-C (protetta da uno sportellino) presente sul retro della camera.

eufyCam 3 è in grado di registrare video in 4K (3840x2160) con un angolo di visione di 135° tramite un sensore da 8 milioni di pixel, con apertura f/1.4 e zoom 8X. Camera dotata di faretto led, attivabile con il movimento e che consente riprese a colori anche di notte. In alternativa è, comunque, disponibile la visione ad infrarossi, in bianco e nero, con il faretto led disattivato.

Non dimentichiamo l’audio bidirezionale, con microfono e speaker (con sirena integrata), e la certificazione IP67 che garantisce la resistenza a tutti gli agenti atmosferici.

Camera interamente in plastica, con dimensioni pari a 6,5 x 12,9 x 6,5 cm e peso di 420 gr.

Ogni eufyCam 3 è accompagnata da un supporto con attacco a vite, da fissare al muro tramite viti/fisher in dotazione. Accessorio di buona qualità che consente di orientare la camera in tutte le direzioni.

Videocamera con collegamento Wi-Fi proprietario alla HomeBase 3 (modello S380); solo l’hub è, infatti, in grado di connettersi direttamente ad Internet tramite un collegamento via cavo Ethernet a router/range extender. Peccato per l’assenza di un modulo WiFi integrato, presente sul precedente modello HomeBase 2, che avrebbe facilitato il posizionamento delll’hub all'interno della nostra abitazione.

Ulteriori camere possono, inoltre, essere acquistate separatamente e aggiunte al kit. HomeBase supporta fino a 16 videocamere ed è anche compatibile con altri prodotti di eufy.

All’interno di HomeBase 3 troviamo uno speaker con funzione di sirena (100dB) e 16 GB di memoria per l'immagazzinamento di 3 mesi di video criptati secondo lo standard AES-128. Storage che può essere ampliato tramite lo slot da 2,5” per hard disk e SSD Sata (fino a 16 TB), presente all’interno dell’hub. HomeBase 3 è compatibile anche con Nas tramite protocollo RTSP.

Sul retro della HomeBase 3 troviamo il pulsante per la sincronizzazione iniziale delle camere/disattivazione allarme, la presa per l'alimentatore a parete, una Ethernet e due porte USB, utili per ricaricare le videocamere.

HomeBase 3 è realizzato in plastica, con dimensioni pari a 7,8 x 10,9 x 14.4 cm e peso di 656 gr.

Installazione, app e funzionalità

Installare questo kit di videosorveglianza è un’operazione molto semplice, adatta anche ad utenti poco esperti, grazie alla procedura guidata presente nell’app dedicata di eufy, in italiano e per dispositivi iOS e Android.

App che ospita numerose ed avanzate funzionalità. Iniziamo dal software di intelligenza artificiale (auto apprendimento BionicMind AI) con riconoscimento dei volti in grado di distinguere i membri della famiglia da sconosciuti/intrusi. Scendendo nel dettaglio, tramite l’app di eufy sarà possibile scattare una foto ai nostri parenti o inserire il loro volto già ripreso dalle telecamere nell'elenco dei familiari, così da non ricevere notifiche di allarme quando questi entreranno in casa. HomeBase 3 integra anche il riconoscimento dei veicoli e degli animali domestici.

Non manca la possibilità di delimitare l’area di rilevamento dei movimenti (ad esempio ad una finestra o ad una porta), un completo menù delle impostazioni ed un valido sistema di gestione delle notifiche su smartphone dei movimenti rilevati, completamente personalizzabile dall’utente. Notifiche in grado di mostrare anche il volto rilevato.

E’, inoltre, possibile programmare il funzionamento delle camere durante un’intera settimana o in base alla posizione dell’utente e attivare un allarme sonoro quando viene rilevato un movimento. Non mancano anche funzioni di automazione per collegare sensori porte/finestre e telecamere di eufy.

Infine ricordiamo la funzione antifurto (la camera emette un allarme quando viene spostata) e la compatibilità con le piattaforme Amazon Alexa e Google Assistant.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la prova del kit di eufy con l’analisi delle sue prestazioni. In generale il nostro giudizio è positivo, con alcuni aspetti da migliorare.

Da eufy arriva un completo sistema di videosorveglianza, ben costruito, dalle numerose ed utili funzionalità. Molto buona la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono e la potenza del faretto.

Passiamo all’autonomia, quasi infinita, grazie al pannello solare in grado di ricaricare la batteria integrata nelle telecamere. Scendendo nel dettaglio, con un'esposizione diretta alla luce del Sole per 2-3 ore, la telecamera può continuare a funzionare per un’intera giornata. Quando è assente la luce solare, la videocamera viene alimentata dalla generosa batteria integrata in grado di garantire un’autonomia di diverse settimane. Autonomia che dipende da vari fattori come impostazioni, utilizzo e temperatura.

Giudizio positivo sull’app che non necessita di abbonamenti aggiuntivi e sulla funzione di rilevazione dei movimenti abbastanza precisa, con le notifiche che arrivano sullo smartphone dopo pochi secondi. Potente e stabile il collegamento tra HomeBase 3 e camere, con una distanza massima tra i due dispositivi di circa 20 m.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto l’assenza della rilevazione dei rumori anomali e la bassa intensità delle sirene. Manca, inoltre, un modulo WiFi nell'Home Base 3 e un sistema di avviso in caso di disattivazione dell’hub. Migliorabile il software di intelligenza artificiale, spesso non in grado di riconoscere correttamente il volto delle persone.

Concludiamo con il prezzo, il kit eufyCam con due camere è acquistabile a 549 euro. La singola camera aggiuntiva è disponibile a 249 euro.

