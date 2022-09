Recensione LG Tone Free T90: completi ed innovativi auricolari Bluetooth

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, è ora venuto il momento di provare i nuovi LG Tone Free T90; auricolari Bluetooth, sviluppati in collaborazione con Meridian. Questo nuovo modello è un’evoluzione delle cuffie FP9 da noi provate lo scorso marzo, con l’aggiunta di interessanti funzionalità come il Dolby Head Tracking e lo Snapdragon Sound 1.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni dei nuovi auricolari LG Tone Free T90.

Design e confezione

LG Tone Free sono auricolari semi in-ear con un piccolo stelo che fuoriesce, quindi, dall’orecchio. Stelo su cui troviamo un pratico comando touch (personalizzabile dall’utente tramite app) per la gestione di volume, chiamate, comandi vocali, riproduzione audio/video e modalità di funzionamento delle cuffie (cancellazione del rumore e suono ambientale).

Non dimentichiamo i sensori di posizione integrati: la riproduzione audio/video va automaticamente in pausa quando si toglie uno degli auricolari dalle orecchie; se lo si indossa di nuovo la riproduzione viene automaticamente riavviata.

LG Tone Free adottano una forma leggermente rivista rispetto al vecchio modello; design che consente un miglior comfort ed una maggiore stabilità nelle orecchie. Cuffie e custodia dalle forme compatte, disponibili in due diverse colorazioni: Charcoal Black e Pearl White. Scendendo nel dettaglio, gli auricolari misurano 21,5 x 27,7 x 24,89 mm, con un peso di 5 g; la custodia ha, invece, dimensioni di 54,5 x 54,5 x 29,6 millimetri, per un peso di 36,7 grammi. Cuffie resistenti agli schizzi d’acqua, con certificazione IPX4.

Custodia di ricarica dotata di una classica apertura a conchiglia che attiva due Led blu inseriti internamente in prossimità delle cuffie. Custodia dotata al posteriore di una porta USB-C per la ricarica della batteria integrata; non manca, inoltre, la ricarica wireless. Custodia che presenta sul lato sinistro il comando per la gestione del trasmettitore wireless; funzione “Plug & Wireless” che analizzeremo nel prossimo paragrafo. Non manca un Led che mostra lo stato della batteria ed uno dedicato alla funzione di auto igienizzazione.

Infine la confezione in cartone che include un manuale in inglese, gommini di diverse misure, un cavo USB per la ricarica della custodia ed un cavo con jack audio da 3,5 mm / USB-C per il collegamento delle cuffie a sorgenti non dotate di Bluetooth (funzione Plug & Wireless).

Caratteristiche tecniche e app LG Tone Free

Analizziamo ora l’app LG Tone Free per dispositivi mobili Android e iOS. Applicazione in italiano chiara e completa.

Iniziamo dalla funzione di soppressione attiva dei rumori, migliorata rispetto al precedente modello. Troviamo poi la modalità “Suono ambientale” che consente di incrementare l'ascolto delle conversazioni o dell'ambiente che ci circonda ed utile, ad esempio, quando siamo in strada. Passiamo all’equalizzatore integrato con 5 modalità disponibili: Immersive, Natural, Bass Boost, Treble Boost e 3D Sound stage che rende il suono più avvolgente.

Passiamo alla sezione dell’app dedicata al Dolby Atmos. Le Tone Free T90 sono le prime cuffie al mondo a supportare il Dolby Head Tracking su tutti i contenuti e i dispositivi: si tratta di una tecnologia in grado di calibrare il suono in base ai movimenti della testa. Grazie a questa funzione il suono sembrerà provenire sempre dalla sorgente, ad esempio dalla Tv, anche ruotando la testa a destra o a sinistra. Proseguiamo l’analisi con l’opzione Dolby Atmos Virtual surround che amplia la spazialità del suono, ma senza utilizzare il tracciamento della testa.

Non mancano, infine, due setting di equalizzazione impostabili dall’utente. Citiamo anche la sezione Tone Free Lab che ospita funzioni ancora in via di sviluppo: Qui troviamo la modalità Gioco, che riduce la latenza degli auricolari e la funzione “Sussurro”. Funzionalità che consente di utilizzare l'auricolare destro come microfono principale; avvicinandolo alla bocca potremo parlare a bassa voce per non far ascoltare le nostre conversazioni quando siamo, ad esempio, nei luoghi pubblici.

Non dimentichiamo l’utile funzione di lettura delle notifiche su smartphone Android tramite le cuffie, con una voce che andrà a leggere i messaggi ricevuti.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche ricordando la nuova struttura interna degli auricolari, con dei driver più ampi ora da 11 mm, per una riproduzione dei bassi più profonda. Inoltre l’impiego del grafene riduce le vibrazioni e al tempo stesso migliora la qualità dell’audio.

Le T90 migliorano anche l’esperienza in chiamata grazie alla Voice Pickup Unit (VPU), che si affianca ai tre microfoni per ogni auricolare; sensore a conduzione ossea che rileva la voce direttamente dalle vibrazioni della mandibola, in modo da minimizzare i rumori ambientali mentre si sta parlando; funzione che consente,quindi, di rendere più chiara la comunicazione con l’interlocutore.

Davvero completa la connettività wireless con Bluetooth 5.3 e integrazione dello Snapdragon Sound 1 sugli smartphone compatibili; soluzione che consente una trasmissione dell’audio in altissima qualità, con una risoluzione pari a 24 bit/96kHz. Ricordiamo, inoltre, il supporto ai codec SBC, AAC e aptX Adaptive. Non dimentichiamo il Fast pair di Google (configurazione Bluetooth rapida e semplice) e il multipoint (connessione a due dispositivi differenti, con passaggio in automatico).

Concludiamo con le batterie; LG Tone Free utilizzano un accumulatore da 51 mAh per ciascun auricolare e da 390 mAh per la custodia.

Custodia con funzioni UVnano e Plug & Wireless

La custodia delle cuffie LG si distingue per la presenza della tecnologia UVnano che sfrutta la luce ultravioletta per igienizzare gli auricolari. Sarà sufficiente mettere le cuffie nella custodia e collegarla alla presa di corrente per avviare in automatico questa funzione che elimina il 99,9% dei batteri che potrebbero portare a infezioni o altre malattie delle orecchie.

Tecnologia UVnano migliorata, ora in grado di igienizzare l’intera superficie dei cuscinetti auricolari, oltre alla maglia interna più prossima al canale uditivo.

Inoltre la custodia di ricarica può essere trasformata in un utile trasmettitore wireless (funzione Plug & Wireless) per sorgenti audio prive di Bluetooth come TV, tapis roulant, sistemi di intrattenimento in aereo, vecchi impianti stereo e altro ancora. Basterà collegare la custodia all’apparecchio privo di Bluetooth tramite il cavo USB-C/Aux in dotazione ed attivare il selettore dedicato presente sul case. A questo punto basterà indossare le cuffie per ascoltare l’audio del nostro dispositivo privo di Bluetooth.

Prestazioni, autonomia e prezzo

Il nostro giudizio sulle LG Tone Free è positivo. Cuffie ben costruite, con un audio di qualità, dalla buona potenza e ben bilanciato. Audio dai medi morbidi, con voci naturali, alti abbastanza dettagliati e buoni bassi, leggermente preponderanti sulle altre frequenze. Abbastanza buono il lavoro svolto dalla funzione di riduzione del rumore; analoga valutazione sulle chiamate.

Passiamo all'ergonomia: cuffie comode e molto leggere, adatte ad un uso prolungato; abbastanza buona la stabilità nell'orecchio. Analoga valutazione per l’autonomia: 5 ore con la funzione di soppressione dei rumori, che salgono a 9 disattivando questa opzione. Utilizzando la custodia si arriva a 15 ore di autonomia con la cancellazione attiva del rumore oppure 27 ore rinunciando a questa funzione. Ricordiamo anche la ricarica veloce: 5 minuti di carica consentono un'ora di riproduzione.

Concludiamo con il prezzo di listino delle LG Tone Free T90 pari a 229 euro.