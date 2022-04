Recensione Logitech Folio Touch: un’ottima cover-tastiera per iPad Air e Pro

Dopo la recensione del Kit POP Keys e Mouse, torniamo ad occuparci di Logitech con la prova della Folio Touch. Si tratta di un interessante e completo accessorio che consente di proteggere il nostro iPad da urti, graffi, cadute e di trasformarlo in un vero notebook; al suo interno troviamo, infatti, un?ampia tastiera ed un utile trackpad.

Cover disponibile in due diverse versioni per iPad Pro 11? e iPad Air (4a e 5a generazione), entrambe di colore grigio (Grafite/Oxford Grey). Accessorio utilizzabile in 4 diverse modalità e con tastiera retroilluminata.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Logitech Folio Touch.

Design e caratteristiche

Oggetto della nostra prova è la versione per iPad Air di Logitech Folio Touch; un versatile accessorio con 4 diverse modalità di utilizzo: digitazione, visualizzazione, disegno e lettura.

Folio Touch è conforme agli standard dei test di caduta militari (MIL STD 810G) e offre un?elevata protezione da cadute, graffi e urti. Prodotto dotato di un rivestimento esterno in tessuto che ritroviamo anche sulla tastiera. La cover che circonda il tablet utilizza, invece, un pannello in plastica e bordi in gomma. Peccato per l?assenza di un rivestimento interno in microfibra per la protezione del retro dell?iPad.

Logitech Folio Touch presenta sul lato posteriore un pannello inclinabile di 40 gradi che consente angoli di visualizzazione dello schermo dell?iPad da 20 a 60°. Troviamo poi un'apertura sul lato superiore della cover che consente di alloggiare l?Apple Pencil. In questa zona è anche presente una fascia, con agganci magnetici, ideata per alloggiare il pennino Logitech Crayon o per mantenere l?Apple Pencil sempre ben salda sulla cornice del tablet.

Passiamo all?ampia tastiera con layout in italiano, aggancio magnetico alla cover e supporto della funzione Auto Sleep/Wake up. Tastiera con 16 livelli di retroilluminazione regolabili manualmente o automaticamente in base alla luce ambientale.

Ricordiamo, inoltre, i 14 tasti funzione che consentono il controllo di varie funzionalità come la luminosità di schermo e tastiera, volume e riproduzione multimediale e accensione/spegnimento dello schermo. Proseguiamo ricordando la corsa dei tasti di 1 mm e la presenza dei tasti Opzione e Comando ai lati della barra spaziatrice. All?estrema sinistra troviamo, invece, il tasto Globo.

Proseguiamo la nostra analisi con il trackpad compatibile con i gesti Multi-Touch (scorrimento orizzontale, cambio di app, ecc) e che consente di controllare il cursore in iPadOS.

Occupiamoci ora della connettività. Questo accessorio si collega automaticamente con il tablet di Apple tramite i connettori (Smart connector) presenti nella zona posteriore dell?iPad. Logitech Folio Touch è priva di batteria; l'alimentazione viene, infatti, fornita direttamente dall'iPad.

Concludiamo con le dimensioni ed il peso: altezza di 256 mm, larghezza di 189 mm, profondità di 21 mm; peso di ben 642,5 g.

Esperienza d?uso e prezzo

In generale il nostro giudizio sulla Logitech Folio Touch è positivo. Si tratta di un accessorio resistente e ben costruito, in grado di trasformare l?iPad in un piccolo notebook.

La tastiera consente una digitazione veloce e senza errori, con una buona retroilluminazione. Preciso il trackpad, non grandissimo. Peccato per il peso un po? elevato (circa 600 grammi) e per le diverse dimensioni dei tasti su/giù e sinistra/destra. Non comodissimo l'utilizzo di questo accessorio con il tablet sulle ginocchia.

Infine il prezzo della Logitech Folio Touch, acquistabile a 159,99 euro.

Scopri di più su Amazon:

- Logitech Folio Touch per iPad Air (4a e 5a gen) a 125 euro con uno sconto del 21%

- Logitech Folio Touch per iPad Pro 11? (1a, 2a e 3a gen) a 151 euro con uno sconto del 5%